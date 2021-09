De Britten mogen weer met imperiale maten meten

Pounds en ounces Beeld Getty Images

Het afschaffen van de pounds (453g) en ounces (28g) heeft een grote rol gespeeld bij het eurosceptische sentiment in het Verenigd Koninkrijk. ‘Brexit maakt ons Britser’, was de jubelreactie van oer-Brexiteer Nigel Farage.

Dat Sunderland tijdens de referendumnacht van 2016 de eerste stad was die zich voor Brexit uitsprak, was passend. Daar immers was vijftien jaar eerder de opstand tegen de Europese regelgeving begonnen, nadat groenteman Steven Thoburn was veroordeeld omdat zijn weegschaal alleen imperiale maten toonde. Dit was ontdekt door een opsporingsambtenaar die, zich voordoend als klant, een tros bananen had gekocht.

Thoburn was de eerste groenteboer die door de rechter werd veroordeeld, maar zeker niet de laatste. Op meerdere plekken in het land verschenen ‘Metrieke Martelaren’ voor de rechter, zelfs wanneer ze hun appels en peren in beide maten aan de man brachten. De Europese Commissie keek met lede ogen toe, want de Britse ambtenaren en rechters leken hier verder te gaan dan de richtlijnen voorschreven.

Bananen

In 2009 besloten de Britten de regelgeving aan te passen en het weergeven van imperiale maten alsnog toe te staan. Het idee dat Brussel imperiale maten geheel wilde verbieden was toen al wijdverspreid, net zoals het door Boris Johnson in de wereld geholpen verhaal dat eurocraten bepalen hoe krom bananen mogen zijn. De roep klinkt nu om de veroordeling van de in 2004 overleden ‘martelaar’ Thoburn postuum te vernietigen.

De regering-Johnson staat het nu ook toe dat groenteboeren alleen imperiale maten gaan gebruiken. Dat zal fijn zijn voor oudere Britten, maar kan weer verwarring opleveren voor de jongere generatie die metriek is opgevoed. Behalve het Verenigd Koninkrijk gebruiken alleen de Verenigde Staten, Birma en Liberia imperiale eenheden . De Britten zijn nooit helemaal decimaal gegaan. Zo worden in het verkeer zowel kilometers als mijlen gebruikt.

Ook heeft Johnson bekendgemaakt dat bierglazen met een kroonstempel terugkomen. Sinds de dagen van koning Willem III moesten kasteleins bier schenken in glazen met een kroon en een nummer. In 2007 werd dit vervangen door een Europees keurmerk. De Campaign for Real Ale, een pressiegroep die opkomt voor de traditionele pub, heeft altijd tegen deze verandering gestreden, en kan nu proosten op de behaalde zege.

De ‘imperiale’ pints zijn overigens altijd gebleven.