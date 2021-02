De Britse exit uit corona: kruipend naar het einde van de nacht

Leerlingen lopen naar de Pitlochry middelbare school op de eerste dag na de versoepelingen van de coronamaatregelen. Pitlochry, Schotland. Beeld REUTERS

Bij het begin van de zomer keert de normaliteit zo goed als terug. Kritiek kwam er vooral van partijgenoten: kan het niet wat sneller, vragen zij zich af, nu elke zestigplusser reeds gevaccineerd is?

Kruipend naar het einde van de nacht, zo valt de ‘delockdownisering’ van Johnson het beste samen te vatten. De optimist Johnson was het liefst naar het licht gerend, maar tijdens de coronacrisis heeft hij iets te veel beloften gedaan die hij niet na kon komen. Bovendien is hij ervan beticht de eerste lockdown te laat te hebben ingesteld en de tweede lockdown te vroeg te hebben beëindigd. Daarom is hij bij de derde lockdown hyperbehoedzaam. Dat Groot-Brittannië relatief hard is getroffen door het virus, en hijzelf ook, speelt eveneens mee.

De scholen open. Dat was zijn prioriteit en over twee weken gaan alle schooldeuren eindelijk weer open, iets waar de onderwijsvakbonden niet gelukkig mee zijn. Om aan hun zorgen tegemoet te komen moeten ouders hun kinderen twee keer per week testen. Bovendien moeten middelbare scholieren bij sommige lessen maskers dragen, een gebod dat nu al kritiek krijgt. Drie weken nadat de scholen open zijn mogen kinderen, net als volwassenen, weer sporten. De vooraanstaande epidemioloog Mark Woolhouse beweert dat buitensporten nauwelijks kwaad kan.

.

Half april volgt het derde stapje wanneer alle winkels open kunnen, alsmede kroegen en restaurants. Maar dat geldt alleen voor de horeca waar je buiten kunt zitten. Er bestaan grote zorgen over het lot van kleinere pubs in de steden. ‘Dit is vrijheid in een slakkentempo’, reageerde Nigel Farage, de bekende kroegtijger van het land, ‘over drie maanden kunnen we pas in de pub wat drinken.’ Zijn ongeduld wordt gedeeld door de libertaire vleugel van de Conservatieve Partij, die zich door hun leider verraden voelt.

De premier, echter, weet zich gedekt door de publieke opinie. Peiling na peiling wijst uit dat Britten de lockdown toejuichen, alsmede het hermetisch sluiten van ’s lands grenzen en hard bestraffen van lockdownovertreders. Medio april zal de regering ook bekendmaken wanneer internationaal reizen, al dan niet met vaccinatiepaspoort, weer mogelijk is. Dat zal niet eerder zijn dan 17 mei. Op deze datum mogen sportstadions hun poorten op een kier zetten, hotels weer toeristen ontvangen en mensen weer naar de bioscoop.

Het verlossende moment komt in juni, de maand waarin de laatste volwassenen hun eerste van twee coronaprikken moeten hebben gehad. Op de langste dag van het jaar moet het normale leven weer op gang komen. Dat moet het oude normaal zijn, mits de besmettings- en sterftecijfers, die nu al rap de goede kant opgaan, dat toelaten. De kans bestaat dat zelfs het Wembley Stadion dan kan worden gevuld, al is dat net drie dagen te laat voor de derby tussen Engeland en Schotland op het Europees Kampioenschap voetbal.

Correctie: In een eerdere versie van de infographic stond dat de middelbare scholen in Zweden gesloten waren. Alleen leerlingen van 16 jaar en ouder krijgen gedeeltelijk thuisonderwijs.