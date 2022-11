De Braziliaanse democratie heeft bewezen stevig in haar schoenen te staan

Aanhangers van Bolsonaro in São Paulo roepen op tot militair ingrijpen. Beeld Nicola Zolin voor de Volkskrant

Voor een kazerne van het Braziliaanse leger in miljoenenstad São Paulo zit Regina Vega (76) op een stoel weggedoken in een rode jas. Op haar schoot hangt een laken met de tekst: ‘We willen een federale interventie.’ Waarom? ‘Voor onze waarden: God, vaderland, familie en vrijheid.’ De gepensioneerde basisschooldocent is een van de duizenden die deze woensdag naar de legerpost kwamen om een staatsgreep te eisen.

Vega weet het zeker: de winst van de linkse Lula is doorgestoken kaart. En dus moet het leger zo snel mogelijk de macht overnemen. Nee, niet om het land te leiden, maar om dit tot op de bodem uit te zoeken, zegt ze. Geen militaire coup, maar een ‘federale interventie’, een soort time-out omdat de democratische machten er een janboel van hebben gemaakt. Dit eufemisme (‘federaal’) klinkt hier uit vele kelen.

De eerste dagen na de nipte verkiezingswinst van Lula verliepen minstens zo gespannen als de campagne in de maanden daarvoor. Is de democratie terug, zoals de overwinnaar beweert? Een betere vraag is: hoe gehavend is de democratie na vier jaar Bolsonaro? ‘Flink’, is het antwoord van jurist en politicoloog Nauê de Azevedo, verbonden aan de Universiteit van Brasilia. ‘Onze instituten zullen moeten herrijzen uit de as. Ze zijn verzwakt, maar hebben het overleefd.’

Als een ding is gebleken in de afgelopen verkiezingsmaand en de vier roerige jaren die eraan voorafgingen, dan is het de kracht van Brazilië’s hoogste rechtsorganen. Op elke aanval op de waarheid reageerden het hooggerechtshof en het electoraal hof met het stellen van harde grenzen.

Hoeder

De hoeder van de rechtsstaat heeft een gezicht en een naam: Alexandre de Moraes. De 53-jarige rechter, lid van het elfkoppige hooggerechtshof en voorzitter van het electoraal hof, dicteerde met grote precisie voor, tijdens en na de verkiezingen de democratische spelregels. Hij liet extremistische chatgroepen sluiten, opende een onderzoek naar Bolsonaro’s covid-onwaarheden en naar diens mogelijke financiële malversaties. De president en zijn volgers zagen hierin een complot: Moraes is een vriend van links.

Toch voegden deze week (bijna) alle spelers zich naar de democratische regels. Na twee dagen van stilte ging Bolsonaro akkoord met de aanstaande machtsoverdracht. De president had zijn knopen geteld (mogelijk speelde de dreiging van rechtszaken mee) en besloot in te binden. Hij was door zijn tegenstanders ten onrechte als antidemocratisch bestempeld, stelde hij. Een dag later riep hij zijn volgers op om de wegblokkades op te heffen. ‘Ik ben net zo teleurgesteld als jullie’, zei hij. In het verleden verheerlijkte hij de militaire dictatuur, nu zei hij tegen de coup-oproepers dat demonstraties volgens de regels moeten verlopen.

Ook die andere instituten, het leger en de politie, die door Bolsonaro de afgelopen jaren zo het hof zijn gemaakt, hielden zich aan hun grondwettelijke verplichtingen. Enkele individuele politieagenten toonden zich solidair met de demonstranten, maar in het algemeen trad de politie op tegen wegblokkades. De soldaten bleven stoïcijns in hun barakken en negeerden de roepende menigtes buiten hun kazernes.

Verdeeldheid

Aanstaand president Lula zal het met opluchting hebben aanschouwd. Hij moet niet alleen regeren over een verdeeld volk, maar ook leider worden van militairen en agenten die veelal de voorkeur hadden voor nog een termijn Bolsonaro. De rechtse president vulde zijn kabinet voor een groot deel met militairen. Diezelfde militairen zullen onder Lula moeten leren weer strikte uitvoerders te zijn, niet op gelijke voet, maar ondergeschikt aan de politieke macht. Het instituut toonde alvast dat het daartoe bereid is.

Ook de wetgevende macht schikte zich na zondag onmiddellijk naar de nieuwe werkelijkheid. Politici van links tot rechts maakten zich op voor nieuwe machtsverhoudingen. Een van Bolsonaro’s belangrijkste bondgenoten, de invloedrijke parlementsvoorzitter Arthur Lira, was een van de eersten die de uitslag erkende. Strategisch wellicht – Bolsonaro vertrekt, hij moet verder – maar geheel binnen het democratische spel.

De Braziliaanse democratie doet haar werk. De man die haar probeerde uit te hollen, beroept zich nu op zijn democratische inborst. De man die haar gaat leiden, weet dat hij zaken kan doen met het parlement ongeacht de politieke kleur van de parlementariërs, dat de rechterlijke macht de grenzen bewaakt en de geüniformeerde uitvoerders nog steeds bereid zijn die grenzen te handhaven.

En de golpistas die woensdag zo massaal naar de kazernes waren gegaan? Die profiteerden van de Dag van de Doden, een vrije feestdag. De volgende dag gingen de meesten weer naar hun werk.