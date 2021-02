De Boris Brug is onhaalbaar, dan maar een Boris Buis tussen Noord-Ierland en het Britse vasteland

De Britse premier Boris Johnson is een groot fan van bruggen. Helaas zal hij nu groen licht moeten geven voor een tunnel tussen Noord-Ierland en het Britse vasteland. Beeld Getty

De Britse premier zoekt al tijden naar een manier om Noord-Ierland op fysieke wijze bij de rest van het Verenigd Koninkrijk te houden. Zijn eerste idee was een brug. Dat kwam niet als een verrassing, want Johnson staat bekend als een liefhebber van bruggen – met name van bruggen die er nooit komen, zoals de Garden Bridge over de Theems en een door hem gedroomde brug over het Kanaal.

Een brug over de Ierse Zee bleek al snel onhaalbaar te zijn. De zee is te diep en op de bodem ligt oorlogspuin. Bovendien zou zo’n brug vaak moeten worden gesloten vanwege onstuimig weer. Een tunnel daarentegen is wél technisch haalbaar. Tussen het Schotse kustplaatsje Stranraer en Larne, de haven net ten noorden van Belfast, zit een kilometer of 35, ongeveer de lengte van de tunnel tussen Dover en Calais.

Anders dan de ‘gewone’ tunnel onder het Kanaal, moet de tunnel onder de Ierse Zee een soort drijvende tunnel worden, een meter of vijftig onder de zeespiegel. De buis wordt op zijn plaats gehouden door pontons en ankers. Zo’n constructie, ontworpen door de Heriot-Watt-universiteit in Edinburgh, bestaat nog niet. De buis van Boris is met ongeveer 12 miljard euro goedkoper dan een brug of een gewone tunnel.

De tunnel moet de verkeersstroom, met name het vrachtverkeer, verbeteren. Sinds de Brexit zijn er problemen aan de grens. Bovendien is het een handreiking aan de pro-Britse unionisten in Noord-Ierland die de indruk hebben dat ze door Londen in de steek worden gelaten. De Democratic Unionist Party is dan ook een groot voorstander van het project, dat binnen enkele weken kan worden goedgekeurd.

De status van Noord-Ierland is anderhalve maand na het echte begin van de Brexit nog steeds voer voor discussie. Om grensproblemen te verminderen willen de Britten, gesteund door de Ieren en het Noord-Ierse bedrijfsleven, een gedoogperiode, maar daar wil Brussel vooralsnog niets van weten. Deze ‘Grace Period’ van een of twee jaar moet bedrijven in staat stellen zich beter aan te passen aan het nieuwe grensbeleid.