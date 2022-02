‘De boodschap op tv is duidelijk: wij Russen bombarderen niet. Wij voeren geen oorlog’

‘Men schat hier dat zo’n zeventig procent van de Russen door al de propaganda achter Poetin staat.’ Beeld ANP / TASS

Masha, je zit nu in Sint-Petersburg. Kun je vertellen wat je daar in het nieuws ziet?

‘Op tv hier zijn alleen maar leugens te zien. Continu worden er uitspraken van Poetin of van Lavrov (minister van Buitenlands Zaken) herhaald. De boodschap is heel helder: ‘wij Russen bombarderen niet. Wij voeren geen oorlog. Wij zijn bezig met een vredesmissie.’ Ze blijven dit maar zeggen, het is ongelooflijk. Totale propaganda. Ik kijk ook naar online video’s die uit Siberië komen. Over mensen die wel de straat opgaan uit protest en vervolgens worden opgepakt. Maar die video’s zie je niet op de gewone televisie.’

Er gaat veel desinformatie rond in Rusland. Nu wordt er gezegd dat er wapens verstopt liggen in woonwijken in Kiev, wat Poetin weer aanleiding zou geven om burgers te bombarderen. Hoor jij deze geluiden ook?

‘Ja, deze leugens hoor ik ook. Het past in het bredere perspectief om Oekraïne ‘de agressor’ te laten lijken. Dit patroon zie je al veel langer.’

Op dit moment beschuldigt de Russische mediawaakhond (Roskomnadzor) tien mediaorganisaties in het land ervan onjuiste informatie te delen over Oekraïne. Zo mogen media de ‘speciale militaire missie’ in Rusland niet omschrijven als een ‘aanval, invasie of oorlogsverklaring.’ Ze kunnen een boete en andere straffen opgelegd krijgen als ze niet instemmen met het verzoek van Roskomnadzor. Er wordt gedreigd onder meer de toegang tot hun websites te beperken.

‘Het verbaast me niet. En ik denk dat ze sowieso websites gaan afsluiten. Net zoals ik verwacht volgende week niet meer op Facebook te kunnen. De andere geluiden worden zo steeds kleiner.’

Geloven de Russen wat ze op tv zien?

‘Ja. Een groot deel van de mensen gelooft wat er in het journaal en in de praatprogramma’s gezegd wordt. Kijk, Rusland is een enorm verdeeld land. Ik zit zelf in een bubbel van intellectuelen, van mensen die een opleiding hebben genoten en hetzelfde denken als ik. Dit zijn ook de mensen die zich echt uitspreken tegen de oorlog en die de straat opgaan. Dan is er nog een grote groep Russen die zegt: ‘Ik weet van niks en ik geloof niemand.’ Zij houden zich helemaal afzijdig. De laatste groep zijn de Russen die Poetin helemaal geloven en door twintig jaar propaganda gebrainwasht zijn. Zij denken dat deze oorlog goed is. Zij zijn er van overtuigd dat de regering in Oekraïne inderdaad de Russische taal heeft verboden. Hoe groot deze laatste groep is, is lastig te zeggen. Men schat hier dat zo’n zeventig procent van de Russen door al deze propaganda achter Poetin staat. Dat zijn erg veel mensen.’

Maar er waren toch ook veel Russen die voor Navalny de straat op gingen? Die zich tegen Poetin keren? En die nu tegen deze oorlog zijn?

‘Ze zijn er wel, maar het is een relatief kleine groep.’

Doet deze oorlog je denken aan Poetin’s oorlog in Tsjetsjenië, waar je destijds documentaires over maakte?

‘Deze oorlog is totaal anders. Tsjetsjenië was voor de meeste Russen ver weg. Het ging over moslims, over terrorisme. Een ver van mijn bed show. Maar nu is er bijna geen Rus die geen familie of vrienden heeft in Oekraïne. Veel mensen hebben wel een opa of oma die daar vandaag komt. Er was altijd sprake van een enorme uitwisseling tussen beide landen. Ik heb zelf ook nooit problemen gehad met de Russische taal in Oekraïne. Dat is gewoon volledig geaccepteerd. Sterker, veel Oekraïners spreken van huis uit Russisch. Kijk alleen al naar president Zelenski. Zijn moedertaal is gewoon Russisch, hij heeft volgens mij pas op latere leeftijd echt Oekraïens geleerd. Wat in de stroom desinformatie gezegd wordt – ‘dat Russisch in Oekraïne verboden is’ – klopt dus van geen kant.’

Hoe kan het dat, als er zoveel uitwisseling is tussen beide buurlanden, Russen dan die desinformatie op tv geloven? Zij zouden dan toch van familie en vrienden moeten horen dat dit niet klopt?

‘Dat is het ingewikkelde. Ook Oekraïne is verdeeld. In het oosten zijn ze Russisch-gezinder dan in het westen. In Donetsk en Loegansk tiert de desinformatie welig. De inwoners van deze republieken hebben vaak ook familie of vrienden in Rusland en geven deze desinformatie dan door. En onderschat de Russisch propaganda niet. Jarenlang is er in Rusland elke dag, bij alle programma’s, een bepaald verhaal verteld over Oekraïne. De eerste vijf keer geloof je het niet, maar bij de tiende keer ga je twijfelen. En daarna ga je het geloven. Natuurlijk, Russen die echt sterke banden in Oekraïne hebben en regelmatig het land bezoeken, zijn een stuk weerbaarder tegen die desinformatie. Zij zijn in staat zelf te zien en te horen hoe het zit. Maar voor een groot deel van de Russen is die band waarschijnlijk net te dun. De propaganda op tv is sterker.’

Heb je zelf nu veel contact met vrienden en kennissen in Oekraïne?

‘Ja ik heb contacten in Kiev en Odessa. Vrienden van mij zijn vanuit Odessa op de vlucht met twee kleine kinderen. Ze zitten nu in de auto bij de Roemeense grens. Die vrouw wil haar man absoluut niet achterlaten, maar van die man wordt verwacht dat hij meehelpt het land te verdedigen. Hij kan eigenlijk de grens niet over. Er ligt ook een grote schaamte op. Nu weggaan is voor een man een laffe daad. Maar deze man is iemand die nooit een geweer in handen heeft gehad. Hij is kunstenaar. Zijn vrouw realiseert zich natuurlijk ook dat hij direct dood gaat in de strijd. Daarom wil ze hem niet achterlaten. Ze blijven daarom nu maar bij de grens staan. Ze weten niet wat te doen.’

Hoe denk jij dat de komende dagen en weken zullen verlopen?

‘Laat ik vooropstellen dat ik het onbegrijpelijk vind dat die Russen vechten. Ze moeten totaal gebrainwasht zijn. Ik denk dat als Poetin deze strijd wint, hij niet zal stoppen. Ik zie gevaar voor Georgië en voor de Baltische Staten. En Poetin heeft al zo vaak gedreigd met kernwapens. Als wij ons er als Navo mee gaan bemoeien, wordt het levensgevaarlijk. Maar als lichtpuntje wil ik toch dit aanstippen: als één iemand in de zorgvuldig opgebouwde piramide van machthebbers onder Poetin gaat twijfelen, dan kan de boel gaan schuiven. Als iemand in zijn cirkel toch protesteert of denkt ‘dit kan niet’, dan is er iets mogelijk. Laten we daar toch op proberen te hopen.’