De BoerBurgerBeweging is meer dan Caroline: ‘We willen een forse stempel drukken op de politiek’

Partijleider Caroline van der Plas tijdens de boerenprotesten op het Malieveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet, juli 2021. Beeld Robin van Lonkhuijsen / ANP

Caroline op de foto met boeren die de Tweede Kamer bezoeken. Caroline in een filmpje over de wolven. Caroline die in een opiniestuk uithaalt naar Rutte. Al weken staat de partij van de mediagenieke Caroline van der Plas torenhoog in de peilingen en wie afgaat op de socialemediakanalen van de BoerBurgerBeweging zou kunnen denken dat het Binnenhof te maken heeft met een eenvrouwspartij.

Maar achter de schermen werkt de partij aan een aanval op de gevestigde politieke orde met als volgende te veroveren bastion: de Eerste Kamer. ‘De boel gaat volledig op zijn kop’, vertelt Henk Vermeer, campagneleider en partijstrateeg van het eerste uur vanuit zijn werkkamer in de Tweede Kamer. Samen met zo’n tien fractiemedewerkers, het partijbestuur en Van der Plas vormt hij het hart van de partij.

Centraal in het BBB-verkiezingsprogramma staat de leefbaarheid van het platteland. Het moet mogelijk blijven om daar de kost te kunnen verdienen, maar ook voorzieningen zoals winkels, een pinautomaat en zorg moeten daar bereikbaar blijven, vindt BBB. De partij laat zich met dit standpunt niet makkelijk indelen als een klassiek linkse of rechtse partij, al neigt BBB bij landelijke thema’s ernaar om rechts van het midden te stemmen. Migratie? Vluchtelingen zijn welkom, maar als er geen fatsoenlijke opvang is en het asielsysteem is feitelijk vastgelopen, dan is de partij voor een asielstop. Klimaat? De partij heeft niets tegen verduurzaming, maar waarom staan al die windmolens zo vaak op het platteland, in plaats van in de stad?

Horrorscenario

De route naar het Binnenhof begon zo’n vier jaar geleden al. Vermeer en Van der Plas leerden elkaar destijds kennen in de agrowereld. Van der Plas had toen al een jarenlange staat van dienst als communicatieadviseur, belangenbehartiger en journalist in de agrarische sector. Vermeer was samen met Wim Groot Koerkamp eigenaar van het advies- en communicatiebureau ReMarkAble met grote klanten uit de agrarische sector. De drie besloten in 2018 de krachten te bundelen en een strategie uit te stippelen die moest leiden tot een stem van het platteland in de Tweede Kamer.

Maar wat begon als een bescheiden doel om met één zetel in de Tweede Kamer te komen, is uitgegroeid tot een serieus project om een gevestigde partij te worden. Inmiddels zijn er in alle provincies lijsten van 25 tot 50 kandidaten. Om ongelukken te voorkomen, begon het selectieproces in oktober vorig jaar al. Door middel van screenen, mediatraining en debattraining is geprobeerd de gelukszoekers eruit te halen die alleen maar op de partij afkomen omdat ze graag een mooie positie bij BBB willen.

Voor elke beginnende partij is uitbreiding een riskante aangelegenheid. Het horrorscenario is het patroon van interne vetes waarmee eerdere nieuwkomers als de Lijst Pim Fortuyn, Forum voor Democratie en Volt zichzelf ernstig beschadigden – reden waarom Geert Wilders van de PVV geen ledenpartij wil maken. Ook BBB kan problemen niet uitsluiten als na 15 maart opeens tientallen politici namens de partij actief worden, maar de partijtop probeert het risico te minimaliseren.

‘We zijn vroeg begonnen met de selectie zodat er genoeg tijd over was om elkaar echt te leren kennen. Als je langer met elkaar optrekt en je staat eens op een barbecue met een wijntje, dan komt je ware aard vanzelf naar boven’, zegt Vermeer. ‘Als iemand bijvoorbeeld discriminerende of antisemitische praatjes blijkt te hebben, moet zo iemand eruit. En dat is ook gebeurd. Daar willen we niks mee te maken hebben.’

Forse stempel op politiek

Die houding lijkt aan te slaan bij de kiezers. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou BBB na de VVD en de PVV de derde partij van het land kunnen worden. Rechts van het politieke midden liggen de zetels in het provinciebestuur sowieso voor het oprapen: FvD zal volgens de peilingen flink inleveren, het CDA ligt electoraal in duigen en de VVD staat er minder sterk voor dan in de afgelopen jaren.

Een zetel of acht in de Eerste Kamer moet zeker mogelijk zijn, schatte Van der Plas deze zomer in. Dat zou de partij enorme invloed opleveren. Rutte kijkt nu naar partijen als GroenLinks, PvdA en JA21 als hij meerderheden zoekt in de Eerste Kamer. Met meer dan een handvol zetels kan BBB zich bij dat selecte gezelschap scharen.

Toch wil de partijtop zich niet blindstaren op het binnenharken van zo veel mogelijk zetels. ‘Wij willen niet per se de grootste zijn’, zegt partijvoorzitter Erik Stegink. ‘Misschien is een gestage groei zelfs wel beter. Wat we zeker wél willen is: meebesturen, een forse stempel drukken op de landelijke politiek.’

Hoe Nederland er over tien jaar uitziet als BBB aan de knoppen zou komen? Vermeer en Stegink schetsen geen vergezichten, maar houden het bij ‘politiek met gezond verstand’. Ook de manier waarop Nederlanders voortaan met elkaar omgaan, is een terugkerend thema: ‘Bij ons staat noaberschap centraal’, zegt Vermeer. ‘Dat betekent dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf. Maar als je in nood bent, moet je kunnen aanbellen bij je buren.’ Stegink: ‘Wij hebben een gouden regel bij BBB: wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’

Banden met de agrosector

Steun krijgt de partij nu al volop. Het ledenbestand van BBB groeide van 2.500 in januari naar meer dan 10 duizend in november. Met de ledencontributie en de partijfinanciering via het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de partij een bescheiden oorlogskas opgebouwd. Toch zal BBB komende verkiezingen nog niet alles uit de kast trekken. ‘We houden er rekening mee dat er na de Provincialestatenverkiezingen vervroegde Tweede Kamerverkiezingen komen’, zegt Vermeer. ‘Daar moeten we klaar voor zijn.’ De partij is ook al bezig met voorbereidingen voor de Europese verkiezingen in mei 2024.

Hoewel de BBB een beginnende partij is waar iedere euro welkom is, zit ze niet te wachten op grote donaties. Vermeer is bekend met de aantijgingen dat BBB op schoot zit van de agro-industrie en dat de partij zich zou laten betalen door de landbouwlobby, maar eigenaar van ReMarkAble is hij sinds de start van dit jaar niet meer en op grote geldschieters uit de agrosector zegt de partij niet te zitten wachten. ‘In tegenstelling tot veel andere partijen zoals het CDA en de VVD accepteren wij geen donaties van boven de 50 duizend euro. Daar kun je echt geen invloed voor kopen.’

Caroline van der Plas is zelfs ‘helemaal klaar’ met dit verwijt. Als verweer heeft ze al maandenlang boven aan haar twitterpagina een interview gepost waarin ze fijntjes uitlegt dat ze ‘niet wordt gefinancierd door de agrarische industrie’. Bewijzen dat dit wel zo is, zijn tot op heden inderdaad niet gevonden.

Logisch ook, zegt Vermeer, want er is niets te verbergen. ‘We doen ons stinkende best om een nette, stabiele partij op te richten.’ Kiezers en politiek Den Haag kunnen er wat hem betreft maar beter aan wennen dat BBB niet meer weggaat. ‘BBB is géén kortstondig project. We are here to stay.’