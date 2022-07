De boer én de schatkist sparen zal het kabinet niet lukken, blijkt uit stikstofberekeningen van Financiën

Premier Mark Rutte in een koeienstal tijdens een bezoek aan een boerderij in de Peel, waar hij met boeren sprak over de stikstofplannen. Beeld Sem van der Wal / ANP

Het stikstofbeleid zou daarmee grote gevolgen hebben voor 90 procent van de bijna 32 duizend rundvee-, varkens-, pluimvee- en geitenhouderijen. De bijna 17 duizend schapen-, paarden-, en konijnenhouders hoeven (vooralsnog) geen bijdrage te leveren aan het behalen van de stikstofdoelen, omdat hun dieren relatief weinig ammoniak uitstoten. De stikstofmaatregelen treffen dus uitsluitend de bovengenoemde vier typen veehouderijen.

Bij deze rekenuitkomst moeten wel kanttekeningen worden gezet, want het effect van technische maatregelen zoals het verduurzamen van veestallen is hierin nog niet meegenomen. Het kabinet denkt dat ongeveer 20 procent van de benodigde stikstofreductie in de veehouderij met technische innovatie kan worden bereikt. Financiën is bezig met een nieuwe berekening die hier wel rekening mee houdt.

Achterhaald

Bovenstaande berekening is bovendien gebaseerd op achterhaalde cijfers uit 2020 over de effecten van het klimaatbeleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) komt in oktober met een actualisatie. Het kabinet gaat ervan uit dat de landelijke stikstofuitstoot meer gedaald is dan in de raming van twee jaar geleden werd aangenomen. Is dat inderdaad het geval, dan kan het kabinet de huidige reductieopgave voor de veehouderij verlagen. Maar er kunnen zich ook nieuwe tegenvallers voordoen. De afgelopen jaren leverden opkoopregelingen voor veehouderijen bijvoorbeeld steevast minder stikstofreductie op dan het kabinet had geraamd.

Minister van Financiën Sigrid Kaag stuurde de berekening, die dateert uit mei, woensdagavond naar de Tweede Kamer. Enkele Kamerleden hadden de cijfers opgevraagd naar aanleiding van berichtgeving in NRC. Die krant schreef eind juni over een andere, toen nog niet openbare berekening van het ministerie. Die zou aantonen dat het stikstofprobleem kan worden opgelost door veel minder boeren uit te kopen dan het kabinet nu van plan is.

Minder pijnlijk

Boerenorganisaties en hun politieke sympathisanten grepen het NRC-bericht aan om het kabinetsbeleid aan te vallen. Zij interpreteerden het bericht als een signaal dat het kabinet het landelijke stikstofdoel ook kan behalen met maatregelen die minder pijnlijk uitpakken voor de landbouw.

Nu Kaag de twee berekeningen – inclusief toelichting – gepubliceerd heeft, lijkt die hoop ijdel. De berekening waar het NRC op 22 juni over schreef gaat er namelijk van uit dat de overheid uitsluitend de grootste piekbelasters (gedwongen) uitkoopt. Dat zijn de veehouderijen die het meeste ammoniak op beschermd natuurgebied deponeren. Financiën wilde berekenen hoe het kabinet zijn landelijk stikstofdoel zo goedkoop mogelijk kan behalen, dus tegen zo laag mogelijke kosten voor de schatkist. Het is immers de taak van het ministerie van Financiën om op de centen te letten.

De rekenaars van Financiën houden het kabinet voor dat het gericht opkopen van de schadelijkste veehouderijen enorm veel geld scheelt. Het uitkopen van de 10 procent grootste vervuilers levert volgens hen per euro 24 keer zoveel natuurwinst op als het uitkopen van de 10 procent minst schadelijke veehouderijen.

Theoretische rekenexercitie

Zou het kabinet volgens deze brute methode te werk gaan, dan kan het stikstofdoel voor 2030 (74 procent van de beschermde natuur onder de kritische grenswaarde voor stikstofneerslag) gehaald worden door slechts vijfduizend boeren uit te kopen. Volgens Kaags ministerie kost dat slechts 13 miljard euro, terwijl het kabinet nu 24,3 miljard euro voor het stikstofbeleid heeft gereserveerd. Het grote voordeel van deze meest kostenefficiënte methode is dat de overige 27 duizend veehouders dan ongemoeid worden gelaten en op de oude voet kunnen doorboeren. Daar staat echter tegenover dat vrijwel alle veehouderijen in de Gelderse Vallei, De Peel en Zuidoost-Friesland moeten verdwijnen.

Het gaat hier dus om een louter theoretische rekenexercitie, want volledig inzetten op onteigening en verplichte uitkoop is politiek volstrekt onhaalbaar. Het kabinet wil dit niet, de provincies zien het niet zitten en de boeren zijn mordicus tegen dwangmaatregelen. Het kabinet en de provincies willen juist inzetten op zoveel mogelijk vrijwillige medewerking van veehouders. Ze willen boeren die zelf bereid zijn te stoppen faciliteren in plaats van de grootste vervuilers gedwongen uitkopen.

Maar deze vriendelijker aanpak is veel duurder voor de schatkist. Omdat het kabinet niet kiest voor efficiëntie en dwang, moeten veel meer boeren hun stikstofemissies reduceren. De gekozen aanpak raakt 28.800 ofwel 90 procent van de 31.930 rundvee-, varkens-, pluimvee-, en geitenhouderijen, tegen vijfduizend in het kostenefficiënte scenario. Het is de vraag of het uitsmeren van de gevolgen over zoveel mogelijk boeren echt de minst pijnlijke beleidsoptie is.

Touwtrekwedstrijd

Financiën heeft de kostenefficiënte berekening vooral gemaakt om het kabinet te laten zien hoeveel geld de overheid kan besparen door meer gerichte dwang toe te passen. Uit de stapel documenten die Kaag woensdag naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat er het afgelopen jaar een touwtrekwedstrijd gaande was tussen Financiën en het ministerie van Landbouw (LNV). De ambtenaren van Financiën zijn duidelijk bang voor grote kostenoverschrijdingen in het stikstofdossier. Ze zijn sceptisch over de beleidsresultaten zolang het beleid zwaar leunt op vrijwillige medewerking van boeren.

De ambtenaren waarschuwen hun minister constant voor onrealistische kostenramingen van LNV. De aanpak waar het kabinet nu voor kiest, kan volgens de rekenaars van Kaag niet binnen het bestaande budget van 24,3 miljard euro worden uitgevoerd. Financiën schat in dat de ‘gebiedsgerichte aanpak’ van minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) 26 tot 43 miljard euro gaat kosten.