De binnenlandse veiligheid van Israël komt in handen van een wapenliefhebber met een veroordeling voor racisme

Itamar Ben-Gvir (midden) tijdens een verkiezingsrally in Jeruzalem in oktober. Beeld AFP

Ben-Gvir krijgt een van de belangrijkste posten in de nieuwe regering van Netanyahu. De extreem-rechtse politicus wordt minister van Nationale Veiligheid. Ben-Gvir doet regelmatig omstreden uitspraken over Palestijnen, is veroordeeld voor aanzetten tot racisme en wappert graag met z’n vuurwapen. Dat hij nu in zijn coalitie komt, tekent dat Netanyahu geen enkele grens meer kent om zijn knipperlichtrelatie met het Israëlische premierschap in stand te houden.

Netanyahu heeft Ben-Gvir hard nodig, zonder hem geen meerderheid. Voorheen was zijn partij Joodse Kracht een margepartij die de kiesdrempel nooit haalde, maar sinds de afgelopen verkiezingen heeft de partij zes van de 120 zetels in de Knesset. Dat leidde er zelfs toe dat Ben-Gvir eisen kon stellen over de invulling van zijn portefeuille.

De bevoegdheden van het ministerie van binnenlandse veiligheid worden sterk uitgebreid. De reguliere Israëlische politie viel al onder het ministerie, straks valt ook de grenspolitie die actief is op de bezette Westelijke Jordaanoever onder Ben-Gvirs gezag.

De grenspolitie is onder meer verantwoordelijk voor het ontruimen van door Israël illegaal geachte Joodse nederzettingen in bezette gebieden. Een deel van de kolonisten die daar woont is aanhanger van Ben Gvirs partij. Uittredend minister van Defensie Benny Gantz vreest dat Ben-Gvir de 2.000 agenten van de grenspolitie als zijn ‘privéleger’ kan inzetten, dat niet langer de illegale nederzettingen ontruimt en nog harder optreedt tegen Palestijnen.

Cadillac van Rabin

Ben-Gvir, de zoon van een Iraaks-Joodse vader en een Koerdisch Joodse moeder, groeide op tijdens de Eerste Intifada, de Palestijnse opstand die eindigde met de Oslo-akkoorden in 1993. Een jaar later richtte de Joodse terrorist Baruch Goldstein een bloedbad aan onder Palestijnen in een moskee in Hebron. 29 Palestijnen kwamen om.

Die daad werd vergoelijkt door de politieke partij Kach, waar Ben-Gvir actief bij was geworden. Daarom bestempelde Israël Kach als terroristische organisatie, en de partij werd verboden. Aan Ben-Gvirs extremisme kwam toen allerminst een eind.

In 1995 kreeg hij bekendheid toen hij het embleem van de Cadillac stal van toenmalig premier Rabin, de architect achter de Oslo-akkoorden. Triomfantelijk zwaaide hij daarmee op tv: ‘We hebben z’n auto, en we zullen hem ook krijgen.’ Een paar weken later werd Rabin vermoord. Zijn dienstplicht in het leger hoefde hij niet te vervullen. Of beter: mócht hij niet vervullen. Het leger achtte Ben-Gvir te extreem.

Verheerlijken van terrorisme

Ben-Gvir bouwde een carrière op als advocaat. Zijn clientèle bestond voornamelijk uit extremisten. Zo verdedigde hij de daders van brandstichting in een Palestijns huis op de Westelijke Jordaanoever. Daarbij kwamen drie bewoners om. Hij moest zelf ook regelmatig voor de rechter verschijnen. In 2007 veroordeelde de rechter hem voor aanzetten tot racisme en steun aan een terroristische organisatie. Hij had opgeroepen om Arabieren uit Israël te deporteren.

Inmiddels zegt hij te zijn veranderd. Een gematigder imago moet hem meer stemmen opleveren. Daarom verwijderde hij in 2019 een foto van terrorist Baruch Goldstein uit zijn woonkamer, in zijn huis in een nederzetting bij Hebron.

Alleen Arabieren die niet loyaal zijn aan de staat Israël, moeten wat hem betreft het land worden uitgezet. Als zijn aanhangers ‘dood aan de Arabieren’ scanderen, corrigeert hij hen: ‘Alleen dood aan de terroristen!’ Hij beweert niet meer achter de denkbeelden van de extremistische rabbijn Meir Kahane, de oprichter van Kach, te staan, maar tegelijkertijd woonde hij recentelijk wel een herdenking van Kahane bij.

Ben-Gvir schuwt ophef en relletjes niet. In oktober 2021 protesteerde hij tegen de behandeling van een Palestijnse gevangene in hongerstaking, die in een Israëlisch ziekenhuis lag. Bij het ziekenhuis raakte hij slaags met de Arabisch-Israëlische parlementariër Ayman Odeh.

Twee maanden later maakte hij ruzie met twee Arabische beveiligers om een parkeerplaats in Tel Aviv. Daarbij trok hij zijn vuurwapen. Datzelfde deed hij in oktober van dit jaar, bij onlusten tussen kolonisten en Palestijnen in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem. Ben-Gvir liep rond met een getrokken pistool en schreeuwde de Israëlische politie toe dat ze moesten schieten op Palestijnen die stenen gooien.

Kookprogramma

Zijn matiging is dus vooral voor de bühne, zoals ook bij andere extreem- en radicaal-rechtse politici die in het Westen aan de macht proberen te komen. Toch lijkt een deel van de Israëlische samenleving erin te geloven.

Nog maar twee jaar geleden wilde de zelf al bepaald niet gematigde politicus Naftali Bennett niks te maken hebben met Ben-Gvir, toen werd aangedrongen op een lijstverbinding. ‘Waarom niet? Dat is zo vanzelfsprekend, dat ik me er over verbaas dat ik dat uit moet leggen.’

Nu is Ben-Gvir genormaliseerd. Een dag na het trekken van zijn vuurwapen in Sheikh Jarrah was Ben-Gvir afgelopen oktober te gast op de Israëlische tv. Niet om scherp ondervraagd te worden. In een kookprogramma deelde hij zijn favoriete recept voor gevulde paprika’s.