De bewoners zijn in deze wijk erg op zichzelf en daar maken criminelen dankbaar gebruik van

De parkeergarage inrijden en met de lift naar je appartement. Die anonimiteit biedt onder meer de Haagse vinexbuurt Ypenburg en dat is ideaal voor criminelen, bleek dinsdag bij een actie van de politie tegen ‘spookbewoners’. ‘De meeste bewoners zijn hier erg op zichzelf.’

Het oogt welhaast knus, het binnentuintje met varens en grote bloempotten met rozemarijn midden in het appartementencomplex. Eromheen zijn drie verdiepingen koop- en middeldure huurwoningen, plus een uit rode bakstenen opgetrokken woontoren. Maar dinsdag kijken twee buurvrouwen, 35 en 53 jaar oud, er ontzet naar de glasscherven op de vloer voor sommige voordeuren.

Afgelopen nacht werden ze voor vijven ruw uit hun slaap gewekt door een grote politiemacht. Die viel in dit complex tegelijkertijd binnen in vijf woningen. Daar verbleven volgens de politie ‘spookbewoners’ die niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie. Bij de in totaal 21 invallen in appartementen in de Haagse vinexwijk Ypenburg, meest rond het winkelcentrum, vond de politie drugs, wapens en grote geldbedragen.

Achter spookwoningen gaat volgens de politie een criminele wereld schuil. Omdat de mensen er volledig anoniem wonen, kunnen zij veelal ongemerkt en ongestoord hun gang gaan.

Spookwoningen Criminelen proberen uit het zicht van de politie te blijven door via malafide bemiddelingsbedrijven appartementen te huren, bij voorkeur in anonieme woontorens. Die betalen ze veelal cash om elke vorm van registratie te voorkomen. Soms slaan ze er geld, wapens en drugs op. Eerder voerden de Amsterdamse en Rotterdamse politie acties uit tegen dergelijke spookbewoning. De Rotterdamse politie schatte vorig jaar dat er alleen al in Rotterdam honderden spookwoningen zijn.

De buurvrouwen, die vanwege angst voor represailles niet met hun naam in de krant willen, zijn stomverbaasd. De betreffende bewoners zijn volgens hen zeker geen met gouden kettingen behangen blingblingfiguren van wie je al snel zou denken dat het niet pluis is. Sommigen woonden er al meer dan een jaar. Zeker, sommigen van hen reden mooie, dure auto’s, maar zelf heeft de buurvrouw van haar eerlijk verdiende geld ook net een glimmende nieuwe wagen gekocht.

In twee van de binnengevallen huizen woonden bovendien gezinnen met kinderen, meisjes van een jaar of 11, 12 die zich opvallend goed opgevoed gedroegen. In een ander door de politie verdacht bevonden appartement woonde een man van een jaar of 30 met een hele lieve hond, hij groette altijd vriendelijk en leek elke dag netjes naar zijn werk te gaan.

‘Nette mensen’

‘Misschien heb ik niet goed opgelet, maar het zijn allemaal hele gewone, nette mensen, aan wie ik niets vreemds heb gezien’, zegt de blonde vrouw van 35 jaar. ‘Ik ben er zo van geschrokken. Nu ik weet dat er vuurwapens zijn gevonden, laat ik mijn dochter hier niet meer zo maar buiten spelen. En dat terwijl het hier zo’n leuke buurt is. Alle ramen zijn netjes, zoals je ziet, vanaf 8 uur ’s avonds is het hier doodstil.’

De 53-jarige roodharige vrouw heeft wel een idee waarom de politie juist hier op massale ‘spookbewoning’ stuit. ‘Je komt hier aanrijden, opent met je afstandsbediening de parkeergarage. Vanuit die garage ga je met de lift naar je appartement in alle anonimiteit. De meeste bewoners zijn hier erg op zichzelf.’

Ook politiewoordvoerder Dick Goijert denkt dat de aanwezigheid van een parkeergarage met een lift naar de appartementen aantrekkelijk is voor bewoners die liever onder de radar blijven. ‘Deze woningen lenen zich ervoor.’ In die parkeergarages van de appartementencomplexen trof de politie vele dure auto’s aan die in beslag werden genomen. Tot in de middag waren politiemensen bezig de merendeels zwarte Mercedessen, BMW’s, Jaguars, Audi’s en Maserati’s op lange trailers te rijden.

In de Haagse actie tegen spookwoningen dinsdag werkte de politie samen met de gemeente Den Haag, het Openbaar Ministerie, de Fiod en de Belastingdienst. Het begon met de arrestatie van drie huurbemiddelaars in Nootdorp, Rijswijk en Zoetermeer. ‘Zij worden ervan verdacht te hebben georganiseerd dat deze mensen hier konden onderduiken.’

Ondermijnende criminaliteit

‘Vanwege haar omvang is deze operatie uniek’, zegt politiewoordvoerder Goijert. ‘En gezien wat we hebben aangetroffen is het wel duidelijk waarom deze bewoners uit zicht wilden blijven. Het is ondermijnende criminaliteit.’ De politie arresteerde bij de invallen veertien van de ‘spookbewoners’ op verdenking van het bezit van wapens en drugs.

En dat allemaal in een redelijk aangeharkt ogende vinexomgeving. Ook hier wordt weleens een wietplantage opgerold, vertellen de bewoners, of neemt de Belastingdienst wat auto’s in beslag, maar zoiets?

‘Als je zo om je heen kijkt, zou je dit hier misschien niet een-twee-drie verwachten’, zegt Goijert. ‘Juist grote wooncomplexen bieden de gelegenheid om ongezien appartementen te verhuren. Maar dit wil zeker niet zeggen dat deze buurt crimineel is. Er zijn hier honderden appartementen, het merendeel wordt volgens de regels bewoond.’