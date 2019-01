De Bethelkerk staakt zijn 96 dagen durende dienst voor een Armeens gezin. Dit waren de predikanten

Joel Miller (41)

Joel Miller Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Predikant in de Columbus Mennonite Church, Ohio (Verenigde Staten)

Dienst: maandag 21 januari

‘Toen wij op de radio hoorden over dit kerkasiel, voelden wij een connectie omdat wij in onze kerk iets vergelijkbaars doen. Wij bieden daar asiel aan een in Mexico geboren vrouw die al twintig jaar in de VS woont en dreigt te worden uitgezet.’

Austin McCabe Juhnke (31)

Austin McCabe Juhnke Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Predikant in de Columbus Mennonite Church, Ohio (VS)

Dienst: maandag 21 januari

‘De Mexicaanse vrouw die in onze kerk onderdak krijgt en de familie Tamrazyan in de Bethelkerk staan voor de duizenden anderen op de wereld die op zoek zijn naar een plek om een fatsoenlijk leven te kunnen leiden met hun familie. Hopelijk draagt het kerkasiel bij aan de discussie over migratie en de morele kwestie van rechtvaardigheid.’

Iemke Epema (53)

Iemke Epema Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Predikant protestantse Oosterkerk in Zwolle

Dienst: maandag 21 januari

‘De kerk die als schuilplaats dient voor mensen die nergens heen kunnen, dat heeft mijn sympathie. Ik denk dat de kerk met deze continue kerkdienst heeft bijgedragen aan de discussie over een kinderpardon voor kinderen die al lang in Nederland zijn.’

Jan de Geus (70)

Jan de Geus Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Predikant protestants kerkcentrum Holy in Vlaardingen

Dienst: maandag 28 januari

‘Ik sta achter het doel dat we wilden bereiken met deze kerkdienst: een beter bestaan voor deze en andere kinderen die hier zijn geboren of hier al zo lang zijn dat ze zich hier thuis voelen. Dat is nu deels bereikt.’

Hanneke Ruitenbeek (56) en Edward Kooiman (55) jaar

Edward Kooiman en Hanneke Ruitenbeek Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Predikanten protestantse gemeenten van Heiloo en Limmen

Dienst: maandag 28 januari

‘Geloof heeft voor ons alles te maken met opkomen voor recht en barmhartigheid. Door deze kerkdienst rijst de vraag of het huidige beleid in Nederland wel barmhartig genoeg is. Een kerkdienst mag je daar volgens ons gerust voor gebruiken. Een kerkdienst is namelijk niet heilig. Mensen zijn dat wel. En God natuurlijk.’

Ada Hagreis, (71)

Ada Hagreis Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ouderling vluchtelingenpastoraat in de protestantse Parkstadgemeenten Brunssum, Heerlen en Landgraaf

Dienst: maandag 28 januari

‘Mijn man en ik hebben een groot deel van ons leven gewijd aan vluchtelingenwerk. Al 25 jaar ben ik voorzitter van de stichting Geestelijke Aandacht voor Alle Vluchtelingen. Wij stellen christelijke gerechtigheid boven burgerlijke wetgeving, indien nodig.’

Rob Pauls (60)

Rob Pauls Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Diaconaal werker van de katholieke parochie sint Andreas in Heerlen

Dienst: Maandag 28 januari

‘Wij vinden het onfatsoenlijk, inhumaan en meedogenloos om kinderen uit te zetten die hier zijn opgegroeid. Daarom betuigen wij steun aan de Bethelkerk die het kerkasiel heeft aangedurfd. Wij maken veel werk van de oecumene samen met de PKN Parkstad (Heerlen, Landgraaf, Brunssum), daarom doen we de vieringen samen.

Agnes Hana (67)

Agnes Hana Beeld Foto Guus Dubbelman / de Volkskrant

Gepensioneerd protestants predikant te Landgraaf

Dienst: Maandag 28 januari

‘Ik ben ontevreden over de trage asielprocedures die tot zo veel onzekerheid leiden voor kinderen en trots dat mijn kerk daarop actie onderneemt. Fijn dat de politiek naar ons heeft geluisterd.’