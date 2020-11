De ‘beste vriend van Israël’ is uit het Witte Huis, maar ook van Biden hoeven Palestijnen niet veel te verwachten

Joe Biden (links) en Benjamin Netanyahu tijdens een gezamenlijke verklaring in 2016 in Jeruzalem. Beeld Reuters

Het was dan ook zijn vriend die de verkiezingen had verloren. En niet zomaar een vriend: Netanyahu noemde Trump ‘de beste vriend die Israël ooit in het Witte Huis heeft gehad’.

Hij had Netanyahu een aantal bijzondere cadeautjes gegeven. Trump verhuisde de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem , en erkende de Israëlische soevereiniteit in de bezette Golanhoogte. Daarnaast schrapte hij alle Amerikaanse donaties aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, kwam met een vredesplan dat in het voordeel van Israël was, en maakte zich hard voor een vredesverdrag tussen Arabische landen en Israël – waardoor de Palestijnen nog verder geïsoleerd raakten.

Ook ‘een vriend’

De vraag is echter of deze koers onder Biden zoveel zal veranderen. Zeker, hij was vicepresident onder Barack Obama, en deze had een ijzige relatie met Netanyahu. Maar Biden is ook ‘een vriend van Israël’, zoals Netanyahu in zijn tweet opmerkte – en dat al bijna 50 jaar lang.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 8 november 2020

De jonge Biden was in 1973 als senator op bezoek in Israël, en ontmoette daar de toenmalige premier Golda Meir. Zij vertelde over de vijanden die het land omringden, en hoe de Israëliërs ‘nergens anders naartoe konden’. Dat maakte diepe indruk, Biden noemde het één van de belangrijkste ontmoetingen in zijn leven, en heeft Israël sindsdien altijd gesteund.

Dat zal onder zijn presidentschap niet veranderen. ‘Ik ben een fel tegenstander van de nederzettingenpolitiek’, zei Biden vorig jaar in een interview. ‘Maar het idee dat we militaire steun zouden onthouden aan een bondgenoot, onze enige ware bondgenoot in de hele regio, is absoluut belachelijk.’

Thank you @realDonaldTrump for the friendship you have shown the state of Israel and me personally, for recognizing Jerusalem and the Golan, for standing up to Iran, for the historic peace accords and for bringing the American-Israeli alliance to unprecedented heights. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 8 november 2020

Strikte voorwaarden

Biden heeft al laten weten dat hij de Amerikaanse ambassade niet terughaalt naar Tel Aviv. Hij zou wel van plan zijn om de diplomatieke banden met de Palestijnen weer aan te trekken door het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem, en een Palestijnse vertegenwoordiging in Washington te heropenen. De humanitaire hulp voor inwoners zou worden hervat, maar Biden zou strikte voorwaarden willen verbinden aan financiële hulp voor de Palestijnse Autoriteit – zoals het stopzetten van uitkeringen aan de families van Palestijnse gevangenen en ‘martelaren’ die door Israëliërs zijn gedood.

De verkiezingsuitslag werd werd afgelopen zaterdag door de Palestijnen enthousiast toegejuicht, maar dat heeft dus niet zoveel te maken met de winst van Biden. Ze zijn vooral opgelucht dat Trump weg is.