De beste series deze week: The Last of Us is doordrenkt van HBO-kwaliteit

The Last of Us.

Dag Mark, je bent zeer enthousiast over de nieuwe HBO-serie The Last of Us. Waarom?

‘Klopt. Ik zeg er gelijk bij: deze serie is gebaseerd op een populaire game. Zelf speel ik geen games, dus over de verhouding tussen serie en game kan ik niet veel zeggen. Gelukkig gaan genoeg andere mensen daar de komende weken over schrijven. Ik wist vooraf natuurlijk wel dat ik naar een soort gameverfilming ging kijken, al was ik dat idee eenmaal tijdens het kijken snel kwijt. Dit is een heel goed gemaakt post-apocalyptisch, zombie-achtig drama, waarbij kosten noch moeite zijn gespaard.

‘Er zijn negen afleveringen, elke week verschijnt een nieuwe op HBO Max. De eerste extra lange, haast speelfilmachtige aflevering is maandag te zien. Die vormt de opzet voor het gehele avontuur. Ik ga nog niet al te veel verklappen – al zullen de spelers van het spel gek genoeg alle details van het plot al kennen en er juist op letten of de serie wel overeenkomt met de game.

‘Onze hoofdpersoon is een aannemerfiguur die van de ene klus naar de andere gaat en als alleenstaande vader voor zijn dochter zorgt. In de eerste aflevering breekt er een pandemie uit. De aard van die pandemie wordt al snel duidelijk: wanneer mensen besmet raken, veranderen zij in zombiefiguren die razernij-aanvallen krijgen. De manier waarop in die eerste aflevering de situatie escaleert, van eerste tekentjes tot apocalyptische proporties, vind ik ongelofelijk goed gedaan. Je zit er meteen in.

‘Aan het eind van de eerste aflevering wordt duidelijk welke missie onze hoofdpersoon heeft, die wordt gespeeld door Pedro Pascal. Hij trekt samen met een tienermeisje, een fenomenale rol van Bella Ramsey, het land in. Zij kan hem mogelijk helpen met het zoeken naar een geneesmiddel. Fans van Game of Thrones kennen Ramsey al als interessant bijfiguur, ze stond al op de radar.

‘Maker Craig Mazin produceerde eerder Chernobyl, een topserie die op een bepaalde manier – hoewel echt gebeurd – óók een post-apocalyptische thriller is, alsof je naar de ondergang van de wereld kijkt. De sfeer, de setting, de onderlinge verhoudingen tussen personages: Mazin stopt ook nu zijn talent weer in deze gameverfilming en weet echt die HBO-kwaliteit te leveren. Het zou me niets verbazen als dit een van de series van het jaar wordt.’

Dit gaan we volgen. En dan tip je nog de nieuwe Amazon-crimeserie Three Pines.

‘Ja, ik vind het de laatste tijd heerlijk om naar een beetje eigenaardige misdaadseries te kijken. Dat kan ook met het seizoen te maken hebben. Zo raadde ik een paar weken geleden de erg goede Schotse misdaadserie Karen Pirie aan. Deze serie, Three Pines, is gebaseerd op de populaire misdaadboeken van Louise Penny en speelt zich in het Franstalige deel van Canada af.

‘Centraal staat een klassieke, Poirot-achtige speurder die Armand Gamache heet. Die wordt gespeeld door Alfred Molina, de grote kwaliteit van deze serie. Three Pines, dat verwijst naar een klein dorpje in Frans-Canada, telt acht afleveringen, elke twee afleveringen vormen telkens één avontuur. En dan is er nog een doorlopende zaak, over een verdwenen jonge vrouw uit een soort reservaat van de oorspronkelijke bewoners van Canada. Het lot van die oorspronkelijke bewoners heeft de laatste jaren veel meer aandacht gekregen, toen gruwelverhalen over heropvoedingsgestichten uit de twintigste eeuw naar buiten kwamen. Een zwarte bladzijde uit de Canadese geschiedenis, die de ondertoon vormt van deze misdaadverhalen.

‘We zien een nieuwe populariteit van de ouderwetse speurder, de opkomst van de whodunit die ook ruimte biedt voor sterke bijrollen. Daniel Craig speelt zo’n speurder in Netflixserie Glass Onion: A Knives Out Mystery, op Disney Plus staat Only Murders in the Building, met Selena Gomez, Steve Martin en Martin Short. Three Pines is wat dat betreft een goede aanvulling.’