De beste series deze week: Irma Vep en Trainwreck, over Woodstockfestival ’99

Trainwreck: Woodstock ’99.

Dag Mark, we beginnen deze week met een documentaire. Wat zien we in Trainwreck: Woodstock ’99?

De documentaire (Jamie Crawford, Netflix, drie afleveringen, non-fictie) toont waarom het Woodstockfestival in 1999, dat werd georganiseerd om het succes van het legendarische festival uit 1969 nieuw leven in te blazen, zo rampzalig verliep. Hier was sprake van een man made-ramp, grotendeels toe te schrijven aan een gebrekkige, vooral op geld beluste organisatie.

‘Nog één keer Woodstock, het voelde als een laatste kans om het festival der festivals te organiseren. Bovendien had net de eerste grote school shooting in de VS plaatsgevonden. De organisatie verlangde terug naar de ‘love and peace’ van Woodstock. Maar al snel zie je dat het hoofddoel toch vooral was om flink te cashen. Zo werd het festival op een oude luchtmachtbasis georganiseerd, niet op de oorspronkelijke locatie, zodat mensen die geen kaartje hadden door hekken en prikkeldraad buiten werden gehouden. Vrij cynisch natuurlijk, om een festival dat om liefde en vrede draait te organiseren op een voormalige luchtmachtbasis.

‘De mengeling van naïef Woodstockidealisme en keiharde commercie leidde al gauw tot problemen. De catering op het festivalterrein – waar 250 duizend mensen drie dagen zouden bivakkeren – werd uitbesteed. Een flesje water kostte vier dollar. Maar ook het eten, het aantal schone toiletten en douches: het was allemaal ondermaats.

‘En dat werd naarmate het weekend verstreek, in de brandende hitte op een terrein zonder schaduw, steeds problematischer. Tel daarbij op dat de programmering vrij eendimensionaal en ‘boos’ was: die bestond uit metal-bands zoals Rage Against the Machine en Limp Bizkit, populair bij frat boys die massaal aan de drank en drugs gingen. Het voelt alsof je kijkt naar een indrukwekkend liveverslag van de apocalyps.

‘Tijdens de documentaire voel je dat een zekere spanning zich opbouwt die nergens heen kan. Jonge vrouwen op het terrein waren niet veilig, te midden van die woedende menigte van geile pubers die compleet losgingen. Opvallend is dat de organisatoren, die ook worden geïnterviewd, hun fouten nog steeds niet toegeven. Tja, wat wil je als je 250 duizend mensen bij elkaar zet, klinkt het. Hoewel een aantal vragen niet worden beantwoord – er moet meer zitten achter dat idiote gedrag van die menigte – is Trainwreck: Woodstock ’99 een indrukwekkend verslag van hoe de sfeer op een festival compleet kan omslaan.’

En welke serie raad je verder nog aan?

‘Irma Vep (Olivier Assayas, HBO Max, acht afleveringen, fictie), waarin we het maakproces van een speelfilm in het Parijs van nu volgen. De Franse maker Assayas reflecteert met deze serie op zijn speelfilm uit 1996, ook met de titel Irma Vep. Zij is een populaire fictiefiguur uit de misdaadfilm Les Vampires uit de jaren ‘10 van de vorige eeuw.

‘Irma Vep gaat over de filmindustrie, de Franse cultuur maar ook over Assayas zelf. Beelden uit de oorspronkelijke Les Vampires-films worden afgewisseld met nieuwe scènes. Bovenal werpen we een blik achter de schermen van een grote filmproductie, waarbij een neurotische regisseur, een alter ego van Assayas, moet zien te werken met bijvoorbeeld een producent die de hand op de knip houdt, en met een grote internationale ster, gespeeld door de Zweedse actrice Alicia Vikander.

‘Dat levert geinige verwarringen op: hebben ze het nou over de film die ze aan het maken zijn, of de film waar je naar kijkt? Dit klinkt als een intellectueel filmcollege, maar dat is Irma Vep beslist niet. Je krijgt echt het gevoel alsof je op een filmset bent en ziet hoe mensen voor zo’n productie een paar hele intense momenten met elkaar beleven, om vervolgens door te vliegen naar het volgende project. De regisseur wil kunst maken, de producent wil geld verdienen en de hoofdrolspeelster is op zoek naar zichtzelf. Assayas’ doel: definitief in kaart brengen hoe je een film maakt, met alle absurditeit en schoonheid die daarbij komt kijken.’

Andere topseries die ook nog te zien zijn:

De uitstekende serie Under the Banner of Heaven (Dustin Lance Black, Disney Plus, zeven afleveringen) verbindt een moordzaak aan de bloedige geschiedenis van de mormoonse kerk. De waarheid doet het geloof van de betrokken rechercheur wankelen.

In het recentste seizoen van de Zweedse misdaadserie Beck (NPO Plus, vier afleveringen) moet de misantrope speurder genoegen nemen met een rol als consulent, maar hij haalt nog genoeg energie uit zijn intolerantie voor incompetentie.