De beste films deze week: Waals familiedrama dat je naar de strot grijpt en kritiek op het Iraanse regime

Les intranquilles.

Veel goede films deze week, Berend Jan. Waarmee beginnen we?

‘Ik wil beginnen met Les intranquilles (★★★★☆, 117 min.). Maker Joachim Lafosse, een Waal, is erg goed in het regisseren van familiedrama’s die je naar de strot grijpen. Voor deze film heeft hij zich laten inspireren door zijn eigen verleden en in het bijzonder door zijn vader, die een bipolaire stoornis had. In Les intranquilles zien we een man met zo’n stoornis, die de ene keer een soort manische energie heeft en dan weer diep depressief is.

‘De eerste scène is direct illustratief voor zijn rusteloze karakter, waar de titel naar verwijst. Hij is met zijn zoontje aan het varen en duikt dan plots in het water. Tegen zijn zoontje, die ongeveer een jaar of 6 is, zegt hij: jij moet nu terugvaren, want ik ga zwemmen. Een tamelijk bizarre en onverantwoordelijke situatie.

‘Naarmate de film vordert worden die situaties steeds pijnlijker – en gevaarlijker. Als kijker heb je telkens het gevoel dat het weleens uit de hand kan lopen. Daar ligt de kracht van Lafosse: hij laat je die rusteloosheid echt vóélen. Dat zit ’m in het uitstekende spel van hoofdrolspeler Damien Bonnard, maar ook in het rusteloze camerawerk. Je kruipt bijna in zijn hoofd en voelt die onrust, die tot in de vezels van de film doorgedrongen is.

‘De vraag die de film opwerpt, is of het wel mogelijk is met zo’n man te leven, en wat het gedrag van één iemand met de rest van het gezin doet. Als kijker moet je een drempel over, maar dat is juist goed: ook onbehaaglijke verhalen moeten worden verteld.’

Welke film raad je verder nog aan?

‘There is No Evil (★★★★☆, 151 min.), van regisseur Mohammad Rasoulof. Hem noem ik hier in het bijzonder, omdat hij misschien wel de meest uitgesproken Iraanse filmmaker is die kritiek levert op het regime. Vorige maand is hij gearresteerd, nu moet hij een gevangenisstraf uitzitten van een jaar. Bijna al zijn films gaan over het verzet tegen iets dat groter is dan het individu, en hoe het individu daar óf volledig door wordt vermorzeld, of erin slaagt om de rug te rechten.

‘Deze film gaat over de doodstraf, die volop van kracht is in Iran. We zien vier verhalen van vier zogeheten beulen. Daarmee levert Rasoulof – en dit vind ik interessant – niet via de verhalen van slachtoffers kritiek op de doodstraf, maar laat hij vanuit het perspectief van de beulen, zij die executies moeten uitvoeren, zien hoe hele families door het Iraanse regime worden ontregeld.

‘Zo zien we in het eerste verhaal een keurige burgerman die aan het eind van de dag, nadat hij heeft gegeten met zijn gezin en zijn vrouw heeft geholpen met het verven van haar haren, naar zijn werk gaat in de dodencel. Met één druk op de knop laat hij vervolgens een rijtje gehangenen sterven. Een bijna mechanische handeling, dit is simpelweg zijn werk.

‘In de andere verhalen, daarentegen, komen mensen aan bod die wel vragen durven te stellen bij dit systeem. Zij proberen te ontvluchten aan hun verantwoordelijkheid en zien, via een omweg, wat het uiteindelijke effect kan zijn van hun daden. De schoonheid van verzet, noemde Rasoulof dat zelf in interviews. Je kunt wel degelijk kritisch zijn op het land waarin je leeft, ook al betaal je daarvoor een hoge prijs, zoals Rasoulof onlangs zelf helaas ondervond. Dat maakt There is No Evil zo sterk: de film toont een rijkdom aan perspectieven en klaagt niet het individu, maar het systeem aan waarin mensen moeten handelen.’

Andere topfilms die ook nog te zien zijn:

In Clara Sola (Nathalie Álvarez Mesén, ★★★★☆, 106 min.) ontvouwt zich een verhaal over een vrouw die zich ontworstelt aan een onderdrukkende omgeving. Clara, een veertiger met de geest van een kind, verkeert in permanente staat van betovering ten opzichte van haar directe omgeving. Ze lijkt zich op een dieper niveau met de haar omringende flora en fauna te vereenzelvigen. ‘Via de blik van Clara laat regisseur Álvarez Mesén haar film voortdurend een beetje zweven’, schrijft Berend Jan Bockting in zijn recensie.

In het geslaagde Franse coming of age-drama Mes frères, et moi (Yohan Manca, ★★★★☆, 108 min.) onderbreekt de 14-jarige Nour zijn zomerse taakstraf omdat hij wordt geraakt door de klanken die hem toestromen vanuit het muzieklokaal. Terwijl Nour thuis constant wordt opgejaagd – zijn stervende moeder ligt aan de beademingsapparatuur – kan hij zich in het klasje van operazangeres Sarah door de muziek laten meevoeren. ‘Het eindresultaat is een meeslepend, rauw en realistisch sprookje dat zichzelf knap in toom houdt’, schrijft Kevin Toma.