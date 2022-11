De beste bondscoach kan het meest in de korte tijd van de voorbereiding

Tijdens de laatste training op Nederlandse bodem is er ook plaats voor een lach, demonstreren v.l.n.r. Virgil van Dijk, Nathan Aké, Steven Berghuis, Davy Klaassen en Stefan de Vrij. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Van het kunstgras bij Emmen - Ajax en het topduel PSV - AZ op zaterdag 12 november naar Nederland - Senegal in Doha op maandag 21 november. Op het WK. Dat is het bijzondere scenario van het WK zonder fatsoenlijke voorbereiding.

In 2014, bij het vorige WK met Nederland, in Brazilië, ook met Louis van Gaal als bondscoach, kwamen de eerste internationals op 7 mei bij elkaar in Hoenderloo. De eerste wedstrijd was op 13 juni tegen Spanje, ruim vijf weken later. Alles is dus anders nu, maar de bondscoach is dezelfde.

Onbescheiden als hij kan zijn, zei Van Gaal onlangs dat een voorbereiding van krap een week ook een voordeel kan zijn. Het komt dan immers nog meer aan op de coach, op de formateur van het elftal, op de mentale capaciteiten van de trainer, op de kunst van snelle overdracht van kennis en informatie. En, zoals menig speler beweert dat Van Gaal de beste trainer is die hij in zijn loopbaan is tegengekomen, zo is hijzelf nooit te beroerd om dat zelf ook te zeggen, op de vraag of het een voor- of nadeel is, zo’n korte voorbereiding: ‘Een voordeel. Ik ben de beste coach’.

Bewezen teambuilder

Hij weet dat hij zoiets misschien beter niet kan zeggen, omdat ze hem dan een opschepper vinden, maar hij kan de verleiding niet weerstaan, en hij heeft ook meer zelfspot dan menigeen denkt. Het is trouwens moeilijk te meten, wie de beste is van de 32 bondscoaches op het WK, al is hij met 71 jaar een van de meest ervaren trainers. Veelvoudig winnaar van prijzen bovendien, derde op het WK van 2014. Een bewezen teambuilder.

Vrijwel alle internationals stapten dinsdag zo vanuit hun competitie het vliegtuig in naar Qatar. Velen hebben zaterdag of zondag nog gevoetbald. Maandag verzamelen in Zeist, praten, één keer trainen voor publiek, dinsdag naar Qatar, dan een paar dagen trainen en wennen aan de omstandigheden, plus een ontmoeting met migranten. Maandag voetballen tegen Senegal.

Er is geen tijd te verliezen, bij dit WK in de geleende tijd van de clubs. Medici maken overuren om pijntjes weg te wrijven. Een in de afgelopen weken opgelopen blessure had fataal kunnen zijn. Memphis Depay en Denzel Dumfries zeiden maandag dat ze fit genoeg zijn om te spelen. Depay zal niet beginnen tegen Senegal, beweerde Van Gaal, die hem sowieso wilde meenemen, zo belangrijk is de topschutter van zijn elftal. Want dat is telkens de vraag: is het de moeite waard een licht geblesseerde toch mee te nemen, eventueel voor de tweede fase, wetende dat de selectie met 26 man ruim is?

‘Verlengde voorbereiding’

Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen, in het verleden onder meer in dienst bij de KNVB, stelt dat de voorbereiding niet normaal is voor een toernooi van deze allure. ‘De groepsfase wordt een soort verlengde voorbereiding. Het probleem zal zijn om een ingespeeld team te ontwikkelen. De groepswedstrijden worden nog slechter dan normaal. Het toernooi zal pas echt beginnen tijdens de knock-outfase.’

In de groepsfase ontmoet Oranje Senegal, Ecuador en Qatar, in ruim een week. Dat is totaal anders dan voorheen. In 1998 bijvoorbeeld, in Frankrijk, zat er precies een week tussen wedstrijd één en twee; België en Zuid-Korea.

In zekere zin is het altijd zo dat een toernooi pas begint in de tweede ronde. Althans, voor de grotere landen, die ervan uitgaan dat ze zover geraken. De eerste fase is een kwestie van overleven, van groeien in het toernooi. Memphis Depay krijgt als het goed is de tijd om in vorm en ritme te groeien. Dat is zelfs noodzakelijk bij de in de competitie zwalkende Ajacieden, die blij zijn dat ze even weg zijn bij hun club. Ajax is met zeven internationals hofleverancier van Oranje, maar faalde in de Champions League en behaalde in de laatste drie competitieduels twee punten, door een nederlaag tegen PSV en gelijke spelen tegen Vitesse en Emmen. Steven Berghuis verwacht dat de vorm zomaar terug kan zijn, in een ander team, in een andere omgeving: ‘Als het team goed draait, kunnen individuen het verschil maken.’

Uit vorm bij Ajax

Van Gaal kennende, weet iedereen precies wat hem te doen staat. Steven Bergwijn is uit vorm bij Ajax, maar de kans bestaat dat hij bij Oranje uitblinkt. Ook omdat daar geen discussie woedt of hij nu beter is als links- of als rechtsbuiten. Hij is het allebei, of allebei niet, in het systeem van Van Gaal, als tweemansvoorhoede met Depay, of met een ander.

Van Gaal koestert heilig vertrouwen in zijn aanpak. Hij heeft ook niet zo’n lange voorbereiding nodig als vorige keer. In Brazilië moest hij een ander spelsysteem inpassen bij gemiddeld onervaren spelers, verdedigers als Daryl Janmaat, Bruno Martins Indi en Stefan de Vrij. Hij gebruikte de weken voor het WK, in Hoenderloo vooral, om de verdediging te testen. Nu heeft hij na de plaatsing 3-4-3 ingevoerd, een speelwijze waaraan menigeen al gewend is.

De beste zijn, als bondscoach, kan het verschil maken, zelfs met een selectie die niet de beste is. Op maandag, na de enige training in Nederland, grijpt Van Gaal de microfoon. Hij dankt het publiek: ‘We hopen dat jullie ons blijven steunen. Dat is hard nodig, willen wij wereldkampioen worden. Heel veel plezier op dit WK, dan hebben wij dat ook. Hoi.’