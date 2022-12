De bestbekeken woning van het jaar op Funda is een woonidylle aan het water in Friesland

Wat waren de bestbekeken woningen op Funda van het afgelopen jaar? Het verlangen naar een ander leven was groter dan het kijken bij de rijken.

Uiteindelijk wonnen de romantici het afgelopen jaar op Funda. De meestbekeken woning op de huizensite van 2022 was een afgelegen huisje aan het water in Friesland. Elektriciteit en een waterleiding is er niet. Wie weg wil, moet een bootje pakken.

De top-25 telde vijf van dat soort woningen die een mooier, eenvoudiger en rustiger bestaan lijken te beloven. Een klein huisje op het eiland Marken bijvoorbeeld, waar de tijd heeft stilgestaan. Een boerderijtje in Winssen, overwoekerd door klimop. Of een houten kapel in de Achterhoek, die kan worden verbouwd tot woonhuis.

In de lijst, die op verzoek van de Volkskrant werd samengesteld door Funda, deden de woonidyllen het met hun nummer-1 in het Friese Dronryp iets beter dan de ‘miljoenenhuizen’. Die categorie is wel het best vertegenwoordigd, met zeven villa’s en appartement van enkele miljoenen euro’s tot ‘prijs op aanvraag’.

BN’ers waren aanwezig met vier woningen, met een hoofdrol voor SBS-familie Meiland. Hun nieuwe huis in Noordwijkerhout kreeg net zoveel bekijks als de realityserie die er nu wordt opgenomen. Zij plaatsten ook hun Franse chateau op het Nederlandse Funda, dat nog meer kijkers trok.

De binnenkijkers kwamen van sociale media, vooral van Facebook, Twitter en Instagram. Maar ook een publicatie op Quotenet, indebuurt.nl, GeenStijl en RTL Nieuws brachten veel digitale reizigers in beweging, uit verlangen naar hun droomhuis of om eens ergens rustig rond te neuzen. Dit zijn de winnaars in drie categorieën: de woonidylle, miljoenenhuizen en ‘bijzondere interieurs’.

WOONIDYLLE TOP-3

Nummer 1: Dronryp, Headyk 51 (800 duizend kijkers op Funda, tevens winnaar overall)

Huis: Brugwachterswoning (1855).

Prijs: Vraagprijs 85 duizend euro, verkocht voor 135 duizend euro.

Aan de afmetingen lag het niet, met slechts 50 vierkante meter woonoppervlakte op een stukje grond van 250 vierkante meter. De advertentie voor de woning aan de Bolswardervaart in het Friese Dronryp sloeg in augustus in als een bom. De belangstelling voor het huis was ‘redelijk absurd’, zegt de koper, een internet-ondernemer uit Friesland die anoniem wil blijven. ‘Er is zelfs iemand het kanaal overgezwommen om de woning van dichtbij te bekijken. Maar ja, het is dan ook een heel uniek object. Je kunt er normaal gesproken alleen per boot komen.’

Dat hij andere kandidaat-kopers kon aftroeven lag volgens hem aan zijn bod. Dat deed hij zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring. De ondernemer wil van het huis uit 1855 een duurzame en historisch verantwoorde vakantiewoning maken. In principe voor eigen gebruik, maar wellicht ook voor de verhuur. Dat wordt nog een forse klus, want het huis heeft nog geen water, elektra of riool. Bouwmaterialen moeten over het water worden aangevoerd.

Het Rijksmonument in Marken met volledig intact historisch interieur en bedstee. Beeld Visser Makelaardij

Nummer 2: Marken, Grotewerf 9

Huis: Rijksmonument en tussenwoning (1899).

Prijs: 150 duizend euro, verkocht voor 225 duizend euro.

Afmetingen: Woonoppervlakte 57 vierkante meter, grond 305 vierkante meter.

Makelaar Pieter Visser werd bijna overweldigd door de grote belangstelling voor het huisje met volledig intact historisch interieur en bedstee. ‘In die dagen belde ik vier keer per dag de batterij van mijn telefoon leeg. De kijkdagen zorgden voor parkeerproblemen in de buurt. We stonden met zijn tweeën in de woning om het bezoek in goede banen te leiden. De koper is een echte liefhebber van de geschiedenis.’

Houten kerkgebouwtje uit 1951 in Hengelo. Beeld Regio Bronckhorst Makelaardij

Nummer 3: Hengelo, Schapendijk 4

Huis: Voormalige kapel, gemeentelijk monument uit 1951.

Prijs: 225 duizend euro, verkocht onder voorbehoud.

De massale belangstelling voor het kopen van het houten kerkgebouwtje uit 1951 in Hengelo zorgde bij makelaar Marco Wichers voor ‘piekdagen’ op kantoor. Uiteindelijk bezochten 110 serieuze belangstellenden kapel ‘De Goede Herder’, gelegen aan de rand van een natuurgebied. Het gebouwtje, dat met zijn steenrode kleur ‘een haast Scandinavische sfeer ademt’, werd tot voor kort nog gebruikt voor erediensten. De nieuwe eigenaar gaat het met respect ombouwen tot woonhuis. De herbestemming is al voorbereid door de vorige eigenaar.

Het buitenhuis van Jan de Bouvrie. Beeld Christie's International Real Estate

MILJOENENHUIZEN TOP-3

Nummer 1: Naarden, Meentweg 6 (430 duizend kijkers op Funda)

Huis: Villa, uitgebreide woning uit 1911.

Prijs: 10 miljoen euro.

Het buiten van Jan des Bouvrie wordt door de makelaar aangeprezen als diens ‘masterpiece’. De ontwerper, overleden in 2020, woonde bijna veertig jaar in het landhuis met enkele hectaren grond en was er constant bezig met verbouwen en herinrichten. ‘Natuurlijk zullen maar weinig van de vele duizenden bezoekers van de Funda-advertentie de woning zelf kunnen betalen. Maar het is leuk als mensen even kunnen wegdromen bij zo’n huis. En onder al die bezoekers bevond zich vast al de toekomstige eigenaar.’

Dat het huis inmiddels van Funda is verdwenen en alleen nog wordt aangeboden op de eigen site van R365 Christie’s Real Estate noemt De Ruiter ‘het incasseren van succes. De kwantiteit hebben we gehad, nu richten we ons op de kwaliteit.’

Nummer 2: Blaricum, Koningin Wilhelminalaan 3

Huis: Villa op 6,5 hectare grond.

Prijs: Op aanvraag.

Een villa ‘van de absolute topklasse’ in Blaricum, waarin je volgens de makelaar ‘zeg maar gerust kunt resideren’ op de 629 vierkante meter woonoppervlakte. Van zijn opvallende architectuur hoeft het huis uit 1968 het niet te hebben. Leuke extra’s als zwembad, tennisbaan, huisbioscoop, sauna en gym gooien meer gewicht in de schaal. Op het perceel van ruim zes hectare staat ook nog een kantoorvilla annex dienstwoning. Handig voor de thuiswerkers.

Nummer 3: Schinkelhavenkade 6

Huis: Loft/appartement.

Prijs: 3 miljoen euro.

Een tuin heeft dit recent gerenoveerde en ingerichte designappartement niet. Wel een dakterras van 38 vierkante meter en het Vondelpark om de hoek. Met een woonoppervlakte van 346 vierkante meter en vijf slaapkamers wordt het aangeprezen als familiehuis. Die vierkante meters beslaan voor een groot deel wel eigen grond, dat scheelt. Voor de vereniging van eigenaren met de bovenburen moet nog wel 196 euro per maand aan servicekosten worden afgetikt.

Een droom van glitter en glamour in Weert. Beeld Witte & Verheul Makelaars

BIJZONDERE INTERIEURS TOP-3

Nummer 1: Weert, Karekiethof 23 (263 duizend kijkers op Funda)

Huis: Tussenwoning uit 1989.

Prijs: 298 duizend euro, verkocht onder voorbehoud.

Van buiten zie je niets bijzonders aan deze woning. Van binnen is het echter, zoals de makelaar schreef: ‘Een prachtige droom van glitter en glamour, waarbij duizend-en-een-nacht in het verschiet ligt.’ Dit is niet de Amsterdamse Jordaan, maar Limburg. Zelfs de toiletruimte is bijzonder, met zijn ‘marmerlook tegelwerk met gouden elementen’. Het zitgedeelte betreft daar een ‘uitnodigend ‘one of a kind duo-closet’.

Makelaar Frank Lambers zag wel dat de advertentie gretig werd gedeeld op sociale media. ‘Daar vond men de inrichting nogal hilarisch.’ Het heeft niet meer serieuze belangstelling opgeleverd dan hij voor deze woning sowieso wel had verwacht. De kopers zijn ‘gewone mensen, die de inrichting gaan aanpassen aan hun eigen smaak’.

Foto's Hendrikseiland 1 te Zevenhuizen Beeld Christie’s International Real Estate.

Nummer 2: Zevenhuizen, Hendrikseiland 1

Huis: Vrijstaande woning.

Prijs: 1,6 miljoen euro.

Het was de locatie noch de architectuur van de vrijstaande woning die de aandacht trok van vele Funda-bezoekers. Het was vooral de jonge vrouw in zakenpak die geduldig poseerde op 30 van de 49 foto’s (geteld door website Pure Luxe) die de aandacht trok. Inmiddels zijn deze foto’s verwijderd van Funda, maar heel sportief nog wel verstrekt door makelaar R365 Christie’s. Wat overblijft is een flink en kakelvers nieuwbouwhuis op een kavel van 1.210 vierkante meter, op villapark landgoed De Eendragt, nabij Rotterdam.

Nummer 3: Nijmegen, Tolhuis 6148

Huis: Split level rijtjeshuis.

Prijs: Vraagprijs 350 duizend euro. Verkocht.

De vorige eigenaar stak bijzonder veel moeite en creativiteit in zijn split level woning uit 1973 met diepe tuin en dakterras. Op sociale media ging het vooral over de badkamer. Die was voorzien van bijzondere vormen en materialen in de stijl van de Catalaanse architect Antoni Gaudí. Vooral het aanbrengen van de duizenden kleine mozaïektegeltjes moet een flinke klus zijn geweest.

Chateau Marillaux, het Franse kasteel van de familie Meiland. Beeld At Home Makelaardij

HUIZEN VAN BEKENDE NEDERLANDERS

De Naardense villa van Jan des Bouvrie is ook hier koploper. Vlogger Elise Boers trok veel bekijks met haar appartement aan de Stadhouderskade in Amsterdam. De familie Meiland, bekend van hun televisiereeks op SBS, staat twee keer in de top-25. Eerst met hun Franse chateau, waarmee het allemaal begon voor hun realityprogramma, maar ook met het huis in Noordwijkerhout waar de familie nu wordt gevolgd.