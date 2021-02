De besmettingscijfers in Europa stijgen, vooral in België en Frankrijk

Met een wattenstaafje neemt een verpleegkundige van Medicorps wat slijm af uit de neus en mond van een personeelslid. Beeld ANP

In de week waarin het RIVM voor het eerst over een derde golf sprak, zet de toename van het aantal positieve testen door. Deels komt dit doordat meer mensen naar de teststraat gaan. Sinds vorige week vrijdag steeg het aantal positieve testen met 23 procent naar 31.684. De toename gaat steeds sneller, vorige week steeg het aantal gemelde besmettingen met 8 procent. Het percentage positieve testen neemt wat af, doordat er meer getest wordt. Door massale testcampagnes in Bunschoten en Dronten is in Utrecht en Flevoland het percentage positieve testen lager dan 8 procent, het landelijk gemiddelde is 9,4 procent. De veiligheidsregio’s Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland registreren deze week de meeste besmettingen naar inwonertal: 313 respectievelijk 276 per 100 duizend inwoners. De afgelopen week testten 182 op de 100 duizend Nederlanders positief.

Lichte daling ziekenhuisbezetting

De afgelopen week was het aantal ziekenhuisopnamen gemiddeld 191 per dag, de week daarvoor nog ruim 200. Nadat vorige week het aantal opnamen flink was gestegen, daalt het nu weer wat. Een week eerder was de trend minder gunstig, met een toename op weekbasis van 11 procent. In de ziekenhuizen lagen vrijdagmiddag 1.864 coronapatiënten, van wie 525 op de intensive care. Vorige week was het totaal aantal patiënten nog 1.943.

Veel Europese landen zien toename gemelde besmettingen

Na weken van daling neemt in veel Europese landen het aantal gemelde besmettingen weer toe. Net als Nederland zien Duitsland, België en Frankrijk deze week meer besmettingen dan de week daarvoor. Vooral in België stijgen de cijfers snel, het aantal gemelde besmettingen nam de afgelopen week toe met 33 procent naar 152 per 100 duizend inwoners. Frankrijk meldt nog steeds de meeste besmettingen in West-Europa, 230 per 100 duizend inwoners. Frankrijk overweegt na de lockdowns rond Nice en Duinkerken nu in meer departementen, waaronder Parijs, strenge maatregelen in te voeren. Het Verenigd Koninkrijk en Portugal hebben de eerdere fikse toename snel weten te bedwingen en melden 105 en 87 besmettingen per 100 duizend inwoners. Duitsland houdt een relatief laag niveau, maar registreerde deze week een toename van 8 procent.