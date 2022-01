De beoogde wedergeboorte van voetbaltalent Ihattaren

Mohamed Ihattaren. Beeld ANP

Woensdag, tegen de avond, plaatst de jonge, talentvolle voetballer Mohamed Ihattaren (19) voor het eerst in maanden een foto op Instagram. Over de atletiekbaan van het Olympisch Stadion in Amsterdam loopt hij in mistige miezerregen naar het veld, naast zijn persoonlijke trainer Gerald Vanenburg. ‘Training with Gerald Vanenburg simply the best, better than all the rest’, luidt het bijschrift.

Hij heeft werk te doen. Vanenburg, de oud-voetballer van 57 jaar, oogt fitter dan Ihattaren, de tiener die mogelijk voor anderhalf jaar bij FC Utrecht tekent, als huurling van Juventus. Al stellen club en zaakwaarnemer Ali Dursun dat Utrecht één van de kandidaten is. Zeker is dat de voetballer zijn loopbaan hervat, terwijl hij in april zijn laatste minuten maakte bij PSV.

Het zou symboliek zijn: opnieuw beginnen, terug naar Utrecht, waar zijn wieg stond. Noem het de beoogde wedergeboorte van een talent. Op een andere foto, uit zijn jeugd, juicht hij als pupil van SV Houten. Molenwiekende armen van een wat gezette jongen in maillot. Op de achtergrond is zijn moeder te zien. Ihattaren was een talent uit Utrecht dat voor PSV koos, geïnspireerd als hij was door de loopbaan van Ibrahim Afellay. PSV, Barcelona. Dat zou een mooie route zijn.

Hij was de parel van de jeugdopleiding van PSV, het kapitaal voor de toekomst. Automatisch was hij wat verwend, als nakomeling in een gezin met vijf broers en een zus. Een deel van de familie zette in op zijn loopbaan, onder meer door als chauffeur te fungeren. Mark van Bommel, trainer bij PSV vanaf 2018, liet hem als 16-jarige debuteren in het eerste elftal en het publiek genoot van onbevangen lef. Zijn linkerbeen kon de bal neerleggen waar hij wilde.

Sprankeling

Een straatvoetballer was neergestreken onder het schijnsel van het stadion, iemand die een gewone avond kon verheffen met sprankeling. Een guitige, ontwapenende jongen bovendien, met twee paspoorten, Marokkaans en Nederlands. Op enig moment zou hij moeten kiezen, als hij heel goed was. Bondscoach Ronald Koeman ging met hem op de foto, met het shirt van Oranje. Te vroeg, zeiden critici. Maar wat moest Koeman dan, om hem gunstig te stemmen?

Ihattaren kreeg intussen ruzie bij PSV, met name met trainer Roger Schmidt. Ach, het was niet eens altijd ruzie. Onbegrip, een andere zienswijze. Schmidt, de man van lopen, van teamdenken, van onverbiddelijke inzet, contra Ihattaren, het individu, de jongen met mentale problemen. ‘Totaal onacceptabel’, zei Schmidt toen hij Ihattaren weer eens verwijderde uit de selectie. Gebrekkige motivatie, klonk het dan.

Ihattaren kwijnde weg, ook door verdriet om zijn gestorven vader. Op zijn top, in 2019, schatte de website transfermarkt.com zijn waarde op 22 miljoen euro. Voor een tiener die niet eens vaste speler was, is dat een gigantisch bedrag. Nu is het 5 miljoen. Bij PSV was hij niet te handhaven. Juventus was bereid 2 miljoen te betalen, mede als gunst aan zaakwaarnemer Mino Raiola. Juventus verhuurde hem onmiddellijk aan Sampdoria uit Genua, waar hij nooit voetbalde.

In De Telegraaf vertelt hij donderdag hoe ze hem aan zijn lot overlieten, hoe eenzaam hij was. De verhalen over hem waren alarmerend. Hij won snel aan gewicht. Hij wilde stoppen met voetbal. Hij liet zich meeslepen door de verliefdheid op een vrouw, die zijn leven bepaalde. Hij wisselde van zaakwaarnemer. Van de ene flamboyante man naar de andere, van Raiola naar Ali Dursun, zaakwaarnemer van Frenkie de Jong. Ihattaren was ook zelfkritisch en gaf toe dat hij aan de slag moet om zijn loopbaan te redden. In De Telegraaf zegt hij dat hij weer voetballer wil zijn, met kramp en pijn. Kramp zal hij voelen, in zijn pogingen om weer voetballer te zijn.