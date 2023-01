De Belgische onderzoeksrechter Michel Claise is de schrik van witteboordencriminelen

Michel Claise Beeld J-M Quinet / Alamy

Michel Claise is een man van vele bijnamen. ‘De Sheriff’, omdat hij zijn verdachten graag laat arresteren, of het nu gaat om een voormalig werkgeversvoorman, een voormalig minister of een voormalig voetbalbestuurder die net een rugoperatie heeft ondergaan. ‘Meneer Honderden Miljoenen’, vanwege de bergen met geld die zijn onderzoeken de schatkist opleveren. En ‘De Pitbull’, omdat hij zijn slachtoffers niet meer loslaat zodra hij eenmaal beet heeft.

En beet heeft Claise (66), afgaande op wat tot dusver bekend is over zijn laatste zaak. Sinds 9 december hebben Belgische rechercheurs onder zijn leiding tientallen huiszoekingen gedaan bij personen rond het Europees Parlement, en vonden ze zeker 1,5 miljoen euro aan contanten. Parlementsleden, hun medewerkers en bestuurders van ngo’s zouden in ruil voor steekpenningen een goed woordje hebben gedaan voor Qatar en Marokko. Een van de hoofdverdachten is de Griekse politicus Eva Kaili, die als gevolg van het schandaal haar positie als vicevoorzitter van het Parlement verloor. Haar partner zou inmiddels hebben bekend, Kaili zelf geeft enkel toe dat ze haar vader heeft gevraagd om een deel van het geld dat bij haar thuis lag te verbergen. Zowel Kaili als haar man zitten, net als een derde verdachte, in voorarrest.

Het palmares van de Brusselse onderzoeksrechter – de functionaris die de leiding heeft over een gerechtelijk onderzoek, in Nederland de – leest als een who’s who van de grote Belgische witwas-, fraude- en corruptiezaken van de afgelopen vijftien jaar. Zo leidde Claise een onderzoek naar handel met voorkennis in Fortis-aandelen, kort voordat de bank werd genationaliseerd. De banken UBS België en HSBC kwamen onder zijn vergrootglas te liggen vanwege respectievelijk belastingontduiking en witwaspraktijken. Alle drie de zaken eindigden in een schikking – in het geval van HSBC met 295 miljoen euro de grootste ooit in België.

Claise leidt eveneens ‘Operatie Propere Handen’, een grootschalig onderzoek naar witwassen, omkoping en matchfixing in het Belgische betaald voetbal. 10 verdachten hebben inmiddels geschikt, 47 anderen moeten nog voor de rechtbank verschijnen.

Vondeling

Bij zijn geboorte was Claise niet bepaald voorbestemd om het ver te schoppen. Hij was een ‘ongelukje’, en zijn 17-jarige moeder en 20-jarige vader bleven niet lang bij elkaar. Het opvoeden van een kind paste niet in hun hang naar vrijheid, dus legden ze de jonge Michel te vondeling bij zijn grootouders. Claise groeide op in hun bakkerij in de wijk Kuregem, in de Brusselse gemeente Anderlecht.

De grootouders hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten en voedden hun kleinkind met een ijzeren discipline op. In een interview met Le Soir noemde Claise zijn oma ‘een soort Obersturmführer, die de teugels van het gezin strak in handen hield’. Vanaf zijn 12de moest hij elke ochtend om kwart voor 6 opstaan om het brood te snijden alvorens hij naar school ging.

Zijn grootouders moedigden Claise aan rechten te gaan studeren, maar zelf had hij meer interesse voor klassieke talen. ‘Dus ik had me voor de twee richtingen ingeschreven’, vertelde hij eerder dit jaar aan Humo. ‘Na twee weken bleek dat het veel leuker was in de rechten – enfin, veel makkelijker. En ik ben daarin doorgegaan.’ Na zijn studie werkte Claise twintig jaar lang als advocaat, totdat hij in 2001 werd benoemd tot onderzoeksrechter.

Moeite met rechtsongelijkheid

Zijn reputatie als succesvol bestrijder van witteboordencriminaliteit heeft Claise een podium opgeleverd dat hij veelvuldig gebruikt om te pleiten voor meer middelen voor justitie. ‘We voeren oorlog met katapulten tegen veel beter uitgeruste criminelen’, vatte de onderzoeksrechter zijn kritiek onlangs samen. De meeste moeite heeft hij met de rechtsongelijkheid die daarvan het gevolg is.

‘Als ik zo’n ongelukkige voor mij zie zitten die geen kansen heeft gehad in het leven, dan raakt mij dat. Dat is niet grappig’, zei hij tegen L’Echo. ‘En als ik dan die grote financiers voor me zie zitten, die cynisch verwachten dat ze er met een lichte straf van af zullen komen omdat onze justitie laks is, dan word ik kwaad.’

Wie de onderzoeksrechter ook tegenover zich heeft, ze lopen allemaal het risico om in een van zijn boeken voor te komen. Claise heeft er inmiddels dertien geschreven. Het eerste baseerde hij op de verzetsverhalen van zijn grootouders; voor zijn nieuwere romans vormen zijn eigen ervaringen met het Belgische rechtssysteem de basis. De agenten met wie hij samenwerkt keren in zijn boeken terug als karikaturen.

Zijn recentste werk, Crime d’initiés, is geïnspireerd op de gebeurtenissen rond de kraak van Sky ECC, de versleutelde berichtendienst die gretig aftrek vond in de internationale misdaad. De Belgisch-Nederlandse actie heeft volgens de laatste cijfers geleid tot 1.230 arrestaties en de inbeslagname van 13 miljard euro aan drugs.

Of ook de verdachten in het corruptieschandaal rond het Europees Parlement ooit in een van zijn misdaadromans zullen verschijnen, blijft voorlopig ongewis. Eerst zal Claise het onderzoek tot een goed einde willen brengen, iets waar hij vermoedelijk een groot deel van het komende jaar mee bezig zal zijn. Maar juist als een zaak aan het rollen komt heeft hij er plezier in, zo vertelde hij onlangs. ‘Dat je dan zegt: ‘Hé, wat hebben we daar gevonden? Dat gaat toch veel verder dan we hadden gedacht?’ Dat is heel leuk. Dan gebruiken we allemaal, politie of magistraat, dezelfde uitdrukking: bingo!’