De belangrijkste grafieken en kaarten over de uitbraak van het coronavirus op een rij

Vanwege de uitbraak van het coronavirus verschijnen dagelijks vele cijfers en grafieken. Officiële instanties brengen persberichten uit, diverse media maken er samenvattingen van. Maar er circuleren ook vele andere grafieken, waarvan de herkomst of bron niet altijd duidelijk is. De Volkskrant zet daarom de belangrijkste grafieken op een rij. Deze cijfers en grafieken zullen door de redactie enkele keren per dag worden ververst. Na 14 uur is er altijd een belangrijke aanpassing, omdat dan het RIVM zijn dagelijkse update bekendmaakt. Bij elke grafiek staat een korte toelichting om de grafiek beter te kunnen begrijpen. Voor extra duiding van deze grafieken kunt u dagelijks in de krant of op de website een nadere toelichting lezen.

De belangrijkste grafieken over Nederland

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel patiënten er dagelijks in Nederland overlijden. Het aantal doden is een belangrijke maatstaf om te zien of de uitbraak erger wordt, of dat juist sprake is van een verbetering.

In onderstaande grafiek is te zien hoeveel nieuwe patiënten vanwege het coronavirus worden opgenomen. De ziekenhuisopnames geven een goed beeld of de uitbraak erger wordt, of dat juist sprake is van een verbetering.

In deze grafiek is te zien hoeveel patiënten er worden opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis. Deze grafiek geeft een goed beeld over de drukte in de ziekenhuizen. Hoe meer ic-bedden bezet, hoe nijpender de situatie is.

In onderstaande grafiek staat hoeveel nieuwe besmettingen met het coronavirus er zijn vastgesteld. Aangezien het RIVM niet iedereen test, zal het daadwerkelijk aantal besmettingen veel hoger liggen.

In onderstaande grafiek wordt in beeld gebracht hoe snel het aantal besmettingen toeneemt. Daarom is gebruik gemaakt van een logaritmische schaal (10-100-1000), zodat je sneller ziet hoe de groei zich ontwikkelt. Hoe vlakker de lijn, hoe gunstiger de ontwikkeling.

Op onderstaande kaart is te bekijken waar in Nederland naar verhouding de meeste besmettingen zijn gevonden. Het aantal besmettingen wordt daarom gecorrigeerd voor het aantal inwoners.

De belangrijkste informatie over Europa

Om de cijfers tussen landen goed te kunnen vergelijken, is in onderstaande grafiek uitgerekend hoeveel doden er per één miljoen inwoners zijn gevallen. Zo is de trend in grotere landen als Italië en Spanje beter te vergelijken met Nederland.

De belangrijkste grafieken over de wereld

In onderstaande grafiek is te zien welke landen de meeste dodelijke slachtoffers hebben door de uitbraak van het coronavirus.

In onderstaande wereldkaart kan worden bekeken hoeveel doden en besmettingen er zijn als gevolg van het coronavirus.