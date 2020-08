De belangrijkste grafieken en kaarten over de uitbraak van het coronavirus in Nederland

Vanwege de uitbraak van het coronavirus verschijnen dagelijks vele cijfers en grafieken. Officiële instanties brengen persberichten uit, diverse media maken er samenvattingen van. Maar er circuleren ook vele andere grafieken, waarvan de herkomst of bron niet altijd duidelijk is. De Volkskrant zet daarom de belangrijkste grafieken op een rij. Deze worden, waar mogelijk, dagelijks ververst. Sinds 1 juli is het RIVM gestopt met de dagelijkse berichtgeving. De Volkskrant blijft op basis van de gegevens van het RIVM wel dagelijks een update geven over het aantal gemelde besmettingen, sterfgevallen en ziekenhuisopnamen. Ook de grafieken over de intensive care worden bijgehouden. Detailinformatie over bijvoorbeeld de dag waarop patiënten gestorven zijn en de verdeling naar leeftijd en geslacht worden voortaan alleen op dinsdagen rond 14 uur gepubliceerd. Bij elke grafiek vindt u een korte toelichting. Voor extra duiding kunt u natuurlijk altijd nog de stukken in de krant of website erbij pakken.

De belangrijkste grafieken over Nederland

Hoe is de situatie nu in Nederland? De onderstaande indicatoren geven aan hoe het nu gaat met de corona-uitbraak. Deze gegevens worden ook door de overheid gebruikt om in te schatten of de maatregelen versoepeld kunnen worden of juist weer strenger moeten worden.

Vanaf het begin van de virusuitbraak is er aandacht voor het aantal nieuwe geconstateerde besmettingen. In de onderstaande grafiek staat hoeveel nieuwe besmettingen het RIVM meldt. De cijfers geven slechts een deel van de daadwerkelijke besmettingen weer omdat nog niet iedereen met ziekteverschijnselen wordt getest. Vanaf 1 juni kan iedereen die klachten heeft een test aanvragen. Een stijging na 1 juni hoeft niet te betekenen dat het aantal besmette personen toeneemt.

Het aantal mensen dat overlijdt aan covid-19 zegt ook veel over de fase waarin de uitbraak zich bevindt. Ligt dit aantal hoger dan de dagen ervoor? Dan verergert de uitbraak. Andersom is er waarschijnlijk sprake van verbetering. In onderstaande grafiek ziet u de dagelijks door het RIVM gemelde sterfgevallen in absolute aantallen. Daarnaast geeft de blauwe lijn de gemiddelde sterfte aan tot zeven dagen terug. De werkelijke sterfte ligt hoger, alleen overledenen waarbij het virus in een laboratoriumtest is vastgesteld tellen hier mee. Bovendien duurt het gemiddeld twee tot drie dagen voor een sterfgeval wordt geregistreerd, na het weekend vaak nog wat langer.

Naast de sterfte geven ook de ziekenhuisopnamen een indicatie of de uitbraak al dan niet verergert. In onderstaande grafiek is te zien hoeveel nieuwe covid-19-ziekenhuispatiënten er zijn gemeld.

Een belangrijk zorgpunt in de coronacrisis is de capaciteit van de zorg, en dan met name die van de intensive care-afdelingen. Het aantal nieuwe opnamen op de ic vertelt iets over de trend, neemt de nieuwe aanwas van patiënten die intensieve zorg nodig hebben toe of af? Hieronder vindt u het aantal ic-opnamen per dag. De laatste dagen zijn mogelijk nog niet compleet.

Niet elke regio in Nederland is even zwaar getroffen, Voor de huidige stand van zaken is de regionale spreiding van besmettingen in de laatste weken belangrijk, die ziet u hieronder.

Per gemeente houdt het RIVM dagelijks het aantal gemelde besmettingen bij. In deze grafiek vindt u van alle gemeenten de dagelijks gemelde besmettingen.

Hieronder vindt u de gemeenten met de meeste meldingen op één dag. Dit zijn vaak de grotere steden. Daarom geven we ook de gemeenten met het grootste aantal besmettingen naar inwonertal weer. Daarbij is het wel zo dat in kleine gemeenten enkele besmettingen al voor een ‘uitschieter’ kunnen zorgen, u kunt de gemeente ook opzoeken in de kaart hierboven.

Grafieken over sterfte

Het duurt vaak enkele dagen voordat sterfte wordt gemeld. In onderstaande grafiek ziet u een overzicht per sterfdag. Hierin is ook te zien of deze sterfgevallen nieuw gemeld zijn of eerder al bekend waren.

Het is dus niet precies te zeggen hoeveel mensen er daadwerkelijk overlijden door covid-19. Een goede indicatie is het sterftecijfer per week. Hoeveel wijkt dit af van de verwachting op basis van het seizoen? Bij heel koud of warm weer is de sterfte namelijk ook altijd hoger. Het CBS komt wekelijks met nieuwe cijfers.

Het RIVM meldt leeftijd en geslacht van patiënten die overlijden aan covid-19. Hieronder vindt u een actueel overzicht.

Grafieken over ziekenhuisopnamen

Ook bij ziekenhuisopnames kan het even duren voordat er wordt gerapporteerd. In deze grafiek ziet u op welke dag de covid-19-patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. Tot 8 mei werden hierin alle patiënten geteld waar een besmetting was vastgesteld. Na die datum telt het RIVM alleen personen die vanwege covid-19 zijn opgenomen, niet mensen die voor iets anders in het ziekenhuis terecht komen maar ook besmet blijken te zijn met het virus.

Een van de gevolgen van de virusuitbraak is de toenemende druk op de zorg. Vooral de bezetting van de intensive cares laat zien hoe hoog deze druk is. De volgende grafiek laat zien hoeveel patiënten met covid-19 aanwezig zijn op de ic-afdelingen. Hoe meer ic-bedden bezet, hoe nijpender de situatie.

In de volgende grafiek is te zien hoeveel ic-patiënten zijn overleden of hersteld. Herstel betekent hier dat de patiënt van de ic af kan om in de reguliere zorg verder uit te zieken. De mensen die uiteindelijk naar huis kunnen, hebben daarom vaak nog enkele dagen in een normaal ziekenhuisbed gelegen om te herstellen van de ic-opname. Volgens de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) komt het maar zelden voor dat een patiënt van de ic direct naar huis kan.

Regionale spreiding

De regionale spreiding van gemelde besmettingen, opnamen en sterfte sinds het begin van de coronacrisis vindt u hier.

Corona internationaal

Wilt u meer weten over hoe het in andere landen gaat? Op deze pagina vindt u elke dag de laatste cijfers over het nieuwe coronavirus en covid-19 in de rest van de wereld.