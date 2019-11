De belangrijkste getuige tegen Trump, Gordon Sondland, beticht van seksuele intimidatie

Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, tijdens zijn getuigenis in het Congres. Beeld AP

De beschuldigingen, die variëren van ongewenste kussen tot een zich ontkledende Sondland, zijn een tegenvaller voor de Democraten. Tot hun grote tevredenheid bevestigde de ambassadeur vorige week in zijn getuigenis dat Trump de ontvangst van de Oekraïense president op het Witte Huis had verbonden aan een onderzoek door Kiev naar oud-vicepresident Joe Biden en diens zoon.

De verhalen van de drie vrouwen maken het moeilijker voor de Democraten om Sondlands bevestiging dat Trump een tegenprestatie had geëist in de Oekraïne-affaire als troef uit te spelen. Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie in het Huis van Afgevaardigden, noemde Sondlands verklaring vorige week nog ‘een vruchtbaar moment in ons onderzoek’. Maar nu moeten Schiff en zijn collega’s, terwijl ze de laatste hand leggen aan hun rapport, toezien hoe Sondlands geloofwaardigheid in het geding komt.

De ambassadeur, die deel uitmaakte van het Amerikaanse team dat Kiev onder druk zette, ging woensdag in de tegenaanval. Hij zei dat de beschuldigingen zijn ingestoken om zijn getuigenis te ondermijnen. ‘Deze beweringen zijn verzonnen voor politieke doeleinden’, aldus Sondland in een verklaring nadat het onderzoekscollectief ProPublica en het blad Portland Monthly de vrouwen aan het woord hadden gelaten. Zijn advocaat noemde het ‘een poging om Sondlands geloofwaardigheid als getuige in het impeachmentonderzoek te ondergraven’.

President Trump dinsdag op een verkiezingsbijeenkomst in Florida. Hij spint garen bij de aantasting van Sondlands geloofwaardigheid. Beeld AP

Opgedrongen

De drie vrouwen zeggen dat Sondland tussen 2003 en 2008 in de fout is gegaan. Nicole Vogel was destijds met de hotelmiljonair in gesprek over een investering in een blad dat ze wilde beginnen. Volgens Vogel liet Sondland haar in 2003 na een etentje een van zijn hotels in Portland zien. In een van de kamers zou de zakenman zich bij het afscheid aan haar hebben opgedrongen.

‘Terwijl ik achteruit deinsde, pakte hij mijn gezicht vast en probeerde hij mij te kussen’, aldus Vogel. Later stuurde hij haar een briefje met de woorden: ‘Sorry dat ik zo idioot heb gedaan.’ Sondland zag daarna van de investering af. Een tweede vrouw, Jana Solis, zegt dat de miljonair haar in 2008 na een lunch een klap op haar billen gaf. Sondland had Solis toen net aangenomen als verzekeringsdeskundige.

Later, tijdens een bezoek aan zijn villa om Sondlands kunstverzameling te bekijken, zou de zakenman plotseling zijn broek hebben uitgetrokken. ‘Ik dacht dat we wat konden praten’, zou Sondland hebben gezegd. Weer een paar maanden later, tijdens een cursus voor hotelmedewerkers, zou de succesvolle ondernemer Solis hebben belaagd toen ze een drankje met hem dronk. ‘Hij kuste mij en duwde zijn tong in mijn keel’, aldus Solis.

President Trump moet toezien hoe het impeachmentonderzoek een nieuwe fase ingaat. Volgende week wordt de zaak doorgeschoven naar de Justitiecommissie van het Huis van Afgevaardigden. Deze commissie moet bepalen waarvan de president wordt beschuldigd. Beeld AP

Politiek beschadigen

De derde vrouw, Natalie Sept, beweert dat Sondland haar in 2008 na een etentje probeerde te zoenen bij haar auto. Ze hadden toen gesproken over een baan die hij voor haar kon regelen. ‘Hij hield me bij mijn schouders vast, drong zich aan me op en probeerde mij te zoenen’, aldus Sept. Ze zegt dat ze Sondland wegduwde, in de auto stapte en snel wegreed.

De vrouwen ontkennen dat ze de ambassadeur op een cruciaal politiek moment willen beschadigen. ‘Dit is het juiste om te doen’, zegt Vogel, wier herinneringen weer boven kwamen toen Sondland moest getuigen. ‘Ik wil dat andere vrouwen zich zeker genoeg voelen om hun eigen verhaal te vertellen, en dat ze geloofd worden’, zegt Sept. Familieleden bevestigen dat de vrouwen ze indertijd hebben verteld wat ze was overkomen.

Pulitzer-winnaar ProPublica en Portland Monthly zijn al in oktober aan dit verhaal begonnen. Dit ondergraaft de suggestie dat Sondland het slachtoffer is geworden van een politieke afrekening van het Trump-kamp. Sondland ondersteunde op dat moment nog het verhaal van Trump, onder meer in een getuigenis achter gesloten deuren, dat Oekraïne helemaal niet onder druk was gezet om de Bidens te onderzoeken.

Tijdens zijn openbare getuigenis, vorige week, zei hij echter volmondig ‘ja’ op de vraag of er sprake was geweest van een tegenprestatie voor een ontvangst van de Oekraïense president. Sondland zei dat hij handelde in opdracht van Trump en dat er ook andere topfiguren, onder wie vicepresident Mike Pence, bij betrokken waren. ‘Iedereen was op de hoogte, het was geen geheim’, aldus de ambassadeur. Zijn verhaal is cruciaal, omdat Sondland de enige getuige was die direct in contact stond met Trump. De miljonair wilde echter niet bevestigen dat er ook sprake was van een tegenprestatie bij het achterhouden van militaire hulp aan Oekraïne.