De barbecue draait, ook in tijden van duurzaam eten, nog altijd om vlees. Véél vlees

Een hittegolf in Nederland betekent bbq’en. En dat betekent vlees, veel vlees. Of is de duurzaamheidsgedachte ook al doorgedrongen tot in dit zomervertier?

‘Wie wil er een hamburger, voor de vleeseters?’

Als de animo gering blijkt, haalt Pim (27) zelf maar een enigszins zwartgeblakerde schijf vlees van de rokende barbecue. Veel anderen van het vrolijke gezelschap van twintigers en begin-dertigers waarmee hij deze warme zondagmiddag in het gras van het Utrechtse park Lepelenburg zit, verkiezen de vegetarische balletjes die er naast liggen te garen.

‘Nou mensen, de planeet is weer gered’, roept Pim.

Behalve vleesproducten gaan bij deze barbecue ook stukjes tempeh en groenteburgers op de grill. ‘En de pulled pork heb ik meegenomen van een bruiloft vrijdag waar veel eten over was’, zegt Sara (31), een van de organisatoren van het eetfeestje in het park. ‘Die zou anders zijn weggegooid.’

Ze kennen elkaar van de Coffee Company, waar ze werken of werkten. ‘Misschien dat horecamensen bewuster bezig zijn met voeding’, zegt Sara. ‘Veel van ons zijn vegetariër.’

Kunnen mensen zich nog wel zonder schuldgevoel volproppen met vlees tijdens een barbecue? Bijna de helft van de mensen probeert minder vlees en vis te eten, was de uitkomst van een recente enquête van het Voedingscentrum. Vlees is verantwoordelijk voor ongeveer 10 procent van de broeikasgassen. Daarbij hebben mensen die veel rood vlees of bewerkt vlees eten een hoger risico op gezondheidsproblemen.

Barbecuen in Lepelenburg in Utrecht. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Deze groep twintigers en begin-dertigers is zich hiervan bewust, ook tijdens de barbecue. ‘Je kunt prima vegetarisch barbecueën, het is beter voor het milieu en het welzijn van dieren. En met de producten die nu te koop zijn is het niet eens moeilijker’, zegt Winta (21), die zichzelf omschrijft als ‘vegetariër, stapje voor stapje op weg naar veganist’. ‘Het is ook fijn dat ik me in mijn vriendenkring niet hoef te verontschuldigen voor het feit dat ik geen vlees eet.’

Niet gangbaar

Toch is zo barbecueën zeker niet gangbaar, blijkt na een rondgang dit weekend langs wat Utrechtse parken en winkels. Het buiten grillen wordt nog steeds in de eerste plaats geassocieerd met vlees, véél vlees. Een Syrische familie geniet in het Majellapark van gekruid lamsvlees aan stokjes. Een groep jongeren gooit er een grote hoeveelheid worstjes op de roosters, geserveerd met huzarensalade. Heerlijk, vinden ze. Aan hun zijn de discussies over minder vlees eten niet besteed.

Bij de Jumbo vlak bij het Utrechtse stadscentrum is voor de verwachte barbecuehausse met de hittegolf een speciaal rek ingericht bomvol spareribs, hamburgers en sjaslieks. Sebastiaan (31) doet er twee pakken steaks en een pak hamburgers in zijn mandje voor de barbecue met zijn familie. Over het algemeen eet hij bewust, een keer per week vegetarisch, een andere dag vis. ‘Maar met een barbecue ben ik daar even minder mee bezig.’

Slager Oguz Celik van slagerij Lombok ziet dat er juist méér vlees wordt gekocht in zijn winkel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Rob (48), die er eveneens de vleesproducten inspecteert, beaamt: ‘Ik denk dat mensen hun goede voornemens voor een bewustere levensstijl even vergeten als ze gaan barbecueën. Natuurlijk probeer ik meer vis en groenten te eten. Maar bij barbecue hoort gewoon vlees.’

Dat merkt ook slager Oguz Celik van slagerij Lombok. Tientallen kilo’s extra lamskotelletjes, Merguez-worstjes en de met knoflook en kruiden op smaak gebrachte hamburgers gaan er doorheen tijdens een hittegolf als Nederland deze week staat te wachten. De slager heeft niet het idee dat er de laatste jaren minder vlees wordt gegeten. ‘Eigenlijk juist meer, van wat ik er van zie op een dag als deze.’

Mooie intenties

Zijn observatie strookt met de uitkomst van onderzoek van de Wageningen Universiteit: ondanks de breed gevoerde duurzaamheidsdiscussie daalt de vleesconsumptie nauwelijks. Hoe dat kan? Deskundigen zeggen hetzelfde als wat je bij het vleesschap in een supermarkt hoort op een mooie dag: soms komen mooie intenties en wat mensen doen niet helemaal overeen. En al helemaal niet als het om barbecue gaat.

Karnivoor of veganist, in deze gids vind je alles wat je nodig hebt om de beste barbecueër van de straat te worden.

‘Je kunt natuurlijk ook kiezen voor biologisch vlees. Helemaal geen vlees eten is een beetje een onzinverhaal’, vindt Peter-Paul van Bentum van de Biologische Slagerij de Molen, een paar honderd meter van de Jumbo verwijderd. ‘Ons vlees is goed voor het dier, de mens en het milieu. Je hebt het nodig, er zitten belangrijke voedingsstoffen in.’

Zonder vlees kan ook prima, vinden vooral de vrouwen in het gezelschap in het park Lepelenburg. ‘Bij een barbecue eten mensen vaak meer vlees dan ze eigenlijk willen, dat hoeft helemaal niet’, zegt Lieke (28). Tristan (25) werkt ondertussen met smaak een hamburgertje weg. ‘Ik ben eigenlijk helemaal niet zo bezig met minder vlees eten’, zegt hij. ‘Maar het zet me wel aan het denken dat zo veel mensen om me heen dat wel doen.’