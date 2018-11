De ballon als nieuwe paria, want: funest voor dier en milieu

Het is een feestelijk gezicht: honderden ballonnen die gelijktijdig een hemelgroet brengen. Menig trouwerij of officiële opening is hiermee opgesierd. Maar voor natuur en milieu is dit ballonnenfestijn een stuk minder prettig. ‘Beesten zien het aan als voer of raken verstrikt in de koortjes die aan de ballonnen hangen’, zegt Carel Bruring, fractievoorzitter van GroenLinks in het Zeeuwse Goes. Daar komt nog bij dat het plastic materiaal jarenlang in de natuur blijft rondzwerven.

Reden voor Bruring om korte metten te maken met deze feestelijke traditie: hij heeft een motie ingediend om het oplaten van ballonnen te verbieden. En met succes, want er is een meerderheid voor in de gemeenteraad.

Het aankomende ballonnenverbod in Goes, dat waarschijnlijk vanaf volgend jaar ingaat, is het laatste resultaat van een reeks verhitte debatten die afgelopen maanden in gemeenten is gevoerd over het onderwerp. Schiermonnikoog, Zoetermeer, Drechterland, Brummen, Den Helder: allemaal doen ze publieke ballonoplatingen in de ban.

Een ballonrest op het strand. Beeld Stichting De Noordzee

Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee, juicht deze ontwikkeling toe. ‘Al veertig gemeenten hebben een ballonnenverbod ingesteld, wat neerkomt op zo'n tien procent van het totale aantal gemeenten. In april van dit jaar was dit nog vijf procent.’

De verboden vloeien voort uit een motie van de Partij voor de Dieren, die in 2014 door de Tweede Kamer is aangenomen. Daarin werden gemeenten opgeroepen om ballonoplatingen actief te ontmoedigen. Een jaar later kondigde Amsterdam als eerste gemeente aan voortaan geen ballonnen op te laten bij eigen evenementen, en ook particulieren mogen dit niet meer doen. Sindsdien volgden meer gemeenten, en ook de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (verantwoordelijk voor ballonoplatingen tijdens Koningsdag) heeft zijn leden geïnformeerd over de nadelige effecten voor dier en milieu.

Er is een groeiend bewustzijn, stelt Boonstra van Stichting De Noordzee tevreden vast. ‘Maar we zijn er nog lang niet.’ De stichting, die al vijftien jaar in opdracht van Rijkswaterstaat strandafval onderzoekt, berekende dat op elke honderd meter strand gemiddeld twaalf ballonnen liggen. Daarmee staan de kleurrijke restanten in de top vijf van zwerfvuil aan de kustlijn.

‘Dat zijn nog altijd enorme hoeveelheden’, zegt Boonstra. ‘Terwijl er zoveel alternatieven zijn die net zo leuk zijn en geen schade toebrengen. Denk aan bellen blazen, mooie vliegers of een kamer vol ballonnen, waarbij de jarige moet raden hoeveel het er zijn.’

Zolang die ballonnen vervolgens netjes in de prullenbak belanden, is er niets aan de hand, zegt Boonstra. Het liefst ziet haar stichting een landelijk totaalverbod voor het oplaten van ballonnen, maar dat zal er voorlopig niet komen. Volgens het ministerie van Infrastructuur is dit ‘praktisch onmogelijk’ omdat ballonnen op andere plekken neerkomen dan dat ze worden opgelaten.

De Goese fractievoorzitter Carel Bruring van GroenLinks maakt zich geen illusies. Er zal heus nog wel eens een ballon door het Zeeuwse stadje zwerven. ‘Liever niet, maar je moet realistisch zijn. Je kunt moeilijk van een politieman verwachten dat hij daar met een ladder achteraan gaat.’