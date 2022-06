De Balkan-top moet EU-lidmaatschap dichterbij brengen, maar één land blijft dwarsliggen

De premier van Albanië, Edi Rama, staat de media te woord bij zijn aankomst bij de EU-Balkan-top in Brussel. Beeld ANP / EPA

Een schamper lachje kon er nog af bij Edi Rama. ‘Het is voor mij beter om geen goed nieuws te verwachten’, zei de Albanese premier donderdagochtend in Brussel voorafgaand aan de bijeenkomst van EU-leiders met zes leiders van de westelijke Balkan.

Het land is nu acht jaar kandidaat-lid, maar onderhandelingen met de EU zijn nog niet begonnen. EU-lidstaat Bulgarije blokkeert namelijk de start van de onderhandelingen met Noord-Macedonië. En omdat het toetredingstraject van Albanië gekoppeld is aan dat van Noord-Macedonië, zitten ook de Albanezen in de wachtkamer. ‘Het is een schande dat Bulgarije twee landen kidnapt. En de 26 andere landen kijken machteloos toe’, zei Rama.

Het geduld met Bulgarije is op, niet alleen bij de Balkan-landen. ‘We hebben de Balkanlanden in 2003 perspectief en hoop gegeven’, verwees Duitse bondskanselier Olaf Scholz naar de handreiking die de EU toen in Thessaloniki deed. ‘We zijn nu bijna twintig jaar verder, er moet iets gebeuren. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor.’

Niet waar we moeten zijn

Maar EU-buitenlandchef Josep Borrell maakt zich niet te veel illusies. ‘Vandaag is geen goede dag, we zijn niet waar we moeten zijn met de westelijke Balkan. We zouden vandaag moeten beginnen met de onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië, maar één land blokkeert het proces. Ik ben zeer teleurgesteld.’

Zo verhogen Scholz en Borrell nog maar eens de druk op de Bulgaarse premier Kiril Petkov, maar die is in het nauw gedreven. Hij ontving woensdag een motie van wantrouwen van het Bulgaarse parlement. Petkov zou de blokkade wel willen opheffen, maar heeft daarbij de steun van het parlement nodig. Die stemt naar verluidt vanmiddag pas over een motie die het opheffen van de blokkade mogelijk zou maken. Petkov wordt zodoende gegijzeld door oppositieleider en de vorige premier, Boyko Borisov.

‘Hij is de meest oneerlijke man die ik ken’, zei Petkov donderdagochtend in Brussel over zijn politieke vijand. ‘Het ene moment zegt hij dat hij Noord-Macedonië wil steunen, het andere moment dat hij tegen de motie zal stemmen.’ Hij lijkt bij de Balkan-top nog geen toezeggingen te kunnen doen.

‘Oekraïne moet zich geen illusies maken’

De bijeenkomst met de westelijke Balkan-leiders is het voorgerecht op de EU-top van de komende twee dagen. Op die top zullen de EU-leiders instemmen met de EU-kandidatuur voor Oekraïne en Moldavië.

‘Dat is voor de westelijke Balkan zeker niet erg’, zei de Kosovaarse premier Vjosa Osmani. ‘Ze verdienen het. Maar ik hoop dat de EU snapt dat wij het ook verdienen om de verder te gaan in ons traject. Als de EU ons geen duidelijk signaal geeft, zullen andere landen die ruimte gebruiken’, zo hintte Osmani op Russische invloed in de westelijke Balkan.

Ook de Albanese Rama koestert geen wrok tegen Oekraïne. ‘Ik verwelkom Oekraïne, maar ik hoop dat de Oekraïners geen illusies koesteren over de status van het kandidaat-lidmaatschap.’