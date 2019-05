De ‘Balie-Syriër’ blijkt AIVD-informant te zijn geweest. Kan dat zomaar, en wat betekent dat voor hem?

Abdelaziz A. kent vele gedaanten. Eerst werd hij in het najaar van 2017 herkend als jihadist bij een bijeenkomst in debatcentrum De Balie. De Balie-jihadist, heette hij toen. Daarna gaf hij een interview aan de Volkskrant en Nieuwsuur waarin hij tegensprak dat hij bij een terroristische organisatie had gezeten. De Balie-Syriër werd het.

Toen ging het snel: hij bleek met een gestolen blanco paspoort van IS naar Nederland gekomen, hij had een relatie met een Nederlandse journaliste in Turkije en daarna zette justitie hem vast omdat hij een kopstuk van Jabhat al-Nusra was geweest. En nu blijkt dat hij in de tussentijd óók nog informant van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) was.

Die laatste onthulling roept allerlei vragen op over de status van informanten, over de rechtszaak tegen A. en over de informatie die hij aan de AIVD verstrekte.

Mag de AIVD iedereen om informatie vragen?

Ja. De dienst maakt onderscheid tussen verschillende soorten ‘menselijke bronnen’: gesprekscontacten, informanten en agenten. Binnen de geheime dienst bestaat een afdeling ‘inzet relaties’: die runt bronnen, bijvoorbeeld bij telecomproviders of defensiebedrijven.

Bij gesprekscontacten, de lichtste vorm van contact, gaat het om personen die bijvoorbeeld eenmalig een tip geven, ondersteunen bij het opzetten van dekmantelbedrijven of om wetenschappers waarmee de AIVD informatie uitwisselt. Abdelaziz A. was een informant van de AIVD. Dat betekent dat hij informatie verstrekte over onderwerpen waar de AIVD interesse in heeft en die hijzelf bezit.

Wat A. precies heeft geleverd, is onbekend. Hij heeft geen extra opdrachten hoeven doen om meer informatie te verzamelen – dat doet een agent. Dat het contact meer dan een jaar standhield en dat A. in tien gesprekken informatie leverde, duidt erop dat zijn informatie in ieder geval in die periode relevant was.

Abdelaziz A. onherkenbaar in beeld. Beeld Aurélie Geurts

Kan A. enige bescherming ontlenen aan zijn status als informant?

In geen enkele wet is vastgelegd dat informanten recht hebben op strafvermindering of anderszins bescherming tijdens een rechtszaak. De AIVD mag dus ook geen toezeggingen doen hierover. Toch ontstaat weleens discussie. Toen Syriëganger Jordi de J. in 2013 terugkeerde uit Syrië, werd hij gestrikt door de AIVD. Over een periode van maanden leverde hij informatie aan de geheime dienst.

Volgens zijn advocaat Bart Stapert gebeurde dat in een ‘uitruilsituatie’: zijn cliënt had het idee dat hij door de gesprekken met de AIVD niet vervolgd zou worden. Stapert tegen BNR: ‘Al zijn er in de staat bepaalde instanties die in beslotenheid werken, op het moment dat die tegen een burger zeggen: ‘jij hoeft je niet bang te maken om vervolgd te worden’, heeft dat toch een bepaalde waarde.’ J. werd later opgepakt, zat maanden op de terroristenafdeling in Vught en werd veroordeeld tot 155 dagen cel.

Dat de twee paden gescheiden zijn, laat de zaak van A. ook zien: terwijl hij AIVD’ers informatie leverde, luisterde de dienst hem af. Ze hoorden hem telefonisch zeggen dat hij het ‘slachten’ beu was. Die informatie belandde later in een ambtsbericht aan het Openbaar Ministerie (OM).

Betaalt de AIVD voor informatie?

Ja. De dienst betaalt tot enkele honderden euro’s per keer. Soms voorziet de AIVD in praktische spullen zoals meubels. Jordi de J. kreeg bij terugkomst in Nederland bijvoorbeeld geld voor een nieuwe bank. De AIVD wil niet te veel betalen omdat de informatie dan minder betrouwbaar zou zijn: de dienst gelooft niet in het ‘kopen’ van inlichtingen. Amerikaanse diensten zoals de CIA geven met gemak duizenden euro’s per keer, een bedrag dat A. na tien gesprekken ontving.

Kan een informant vervolgd worden op basis van informatie die hij aan de AIVD levert?

Ja. Hoewel de AIVD geen opsporingsinstantie is – en niet wettelijk is vastgelegd dat de AIVD verplicht is om belastende informatie aan het OM te geven – is de ruimte van de geheime diensten ‘klein, zo niet nihil’ om geen mededelingen te doen als de dienst op ernstige strafbare feiten stuit, aldus de toezichthouder.