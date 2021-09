De avondkrant is aan het verdwijnen: na Het Parool stopt ook NRC met middageditie in groot aantal regio’s

Een medewerker van de drukkerij controleert Het Parool. De krant verhuist van de middag naar de ochtend. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het besluit van Het Parool de bezorging te verplaatsen van de loop van de middag naar de vroege ochtend is genomen om ‘journalistieke en praktische redenen’, schrijft hoofdredacteur Kamilla Leupen in een brief aan de lezers.

‘De praktische reden: Het Parool is een van de weinige middagkranten in Nederland. De kosten voor distributie en bezorging zijn daardoor relatief hoog. Dit betekent dat de bezorging onder grote druk staat.’ De ochtend is ook een logischer moment, vindt Leupen. ‘De meeste mensen hebben aan het eind van de middag het nieuws en de achtergronden al op hun smartphone gelezen. We denken dat we u in de ochtend een frisse blik op het nieuws kunnen bieden.’

DPG Media, de uitgever van Het Parool, de Volkskrant en andere dagbladen, werkt op het gebied van distributie samen met Mediahuis, dat onder andere NRC Handelsblad uitgeeft. Zodra Het Parool stopt, stijgen de bezorgkosten van NRC substantieel.

Randstad

Mede daarom zullen NRC-lezers in sommige regio's alleen nog de ochtendeditie ontvangen, zegt hoofredacteur René Moerland. ‘Dat geldt voor Amsterdam en een flink aantal andere gebieden, vooral buiten de randstad.’

Volgens Moerland groeit het aantal NRC-abonnees, maar kiezen zij steeds meer voor de digitale krant, vaak in combinatie met de papieren zaterdageditie. ‘Dit heeft tot gevolg dat de oplage van de doordeweekse middageditie al jaren daalt. Omdat er in Nederland weinig middagkranten bestaan, worden de kosten van het distributienetwerk gedragen door een klein aantal kranten. Helaas zijn we daarom genoodzaakt de bezorging van de middageditie per 3 januari te stoppen, in een deel van het land.’

Inhoudelijk maakt het weinig uit. De ochtendeditie heet sinds maart al niet langer nrc.next en is hetzelfde als de middagkrant. ‘Heel soms wordt er nog iets aangepast, als er nog groot nieuws plaatsvindt in de nachtelijke uren of in de vroege ochtend.’

Achterhaald

‘Dit is een wereldwijde trend’, zegt Philippe Remarque, uitgever van Het Parool, Trouw en de Volkskrant. ‘De avondkrant is aan het verdwijnen. Hij is een beetje achterhaald door de tijd, waarin mensen hun nieuws steeds vaker al online lezen. Voor redacties heeft hij al jaren geen meerwaarde meer, het is vooral een gewoonte.’

Maakt DPG Media zich geen zorgen over opzeggingen van verstokte avondlezers? ‘Dat is een risico, maar we denken dat het wel zal meevallen. Bij regionale kranten van DPG Media heeft de verschuiving van de middag naar de ochtend niet geleid tot een daling van het aantal abonnees. Dat sterkt ons in de overtuiging dat de lezer flexibel is.’

Ook NRC-hoofdredacteur René Moerland is optimistisch. ‘We hebben hiermee geëxperimenteerd, in sommige gebieden. Het aantal opzeggingen was verwaarloosbaar.’ Is dit het begin van het einde van NRC als papieren middagkrant? ‘Nee. Maar je kunt op je vingers natellen dat de distributie van de middageditie op een gegeven moment überhaupt te duur wordt. Nu is dat nog niet het geval, maar binnen vijf jaar is het zover, denk ik.’