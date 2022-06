De asielketen is verstopt: deze drie graphics leggen uit waar het misgaat

Drie jongens in het opvangcentrum in Ter Apel Beeld ANP

Opstopping 1: de asielprocedure

De afhandeling van de asielaanvragen veroorzaakt de eerste opstopping. Het aantal asielzoekers dat wacht op een besluit over hun aanmelding is in de afgelopen tien maanden bijna verdubbeld.

Door een halvering van de hoeveelheid asielaanvragen tijdens het eerste coronajaar 2020, kon Nederland het aantal lopende asielprocedures enigszins terugbrengen, tot 13,5 duizend in juni 2021. Sindsdien nam het aantal nieuwe aanvragen weer toe, vooral vanuit Syrië en Afghanistan. Nu wachten 26 duizend asielzoekers op een beslissing.

De wachttijd per individu is wel afgenomen, van gemiddeld 55 weken in mei 2021 naar 28 weken vorige maand. Desondanks valt in slechts 39 procent van de gevallen het besluit binnen de beslistermijn van 6 maanden. Het grote aantal asielzoekers dat moet wachten op een beslissing is mede debet aan de drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Opstopping 2: tekort aan opvangcapaciteit

Om het aantal asielaanvragers te kunnen huisvesten, zijn er grote, vaste centra nodig. Maar juist aan deze locaties is een gebrek. Het tekort aan opvangplekken in speciale opvangcentra voor asielzoekers en statushouders zal naar verwachting alleen maar verder toenemen.

Op papier zijn er voldoende plekken: eind mei telden opvanglocaties 41 duizend inwoners, waarvan ongeveer eenderde statushouder is. Naar verwachting beschikt het COA op 1 juli over 43 duizend bedden. Dat betekent niet dat er evenzoveel mensen kunnen worden opgevangen: er blijft bijvoorbeeld weleens een bed leeg staan in een kamer waar een gezin slaapt.

De schaarste neemt na juli waarschijnlijk verder toe, doordat contracten met opvanglocaties eindigen. De huidige prognose is dat er in januari 2023 bijna 7 duizend plekken tekort zullen zijn. Op dit moment beschikt het COA over 74 reguliere locaties, in overleg met gemeenten wordt gekeken of dit kan worden uitgebreid. Daarbuiten worden nog 43 noodopvanglocaties gebruikt. Opvang voor Oekraïners is hierbij niet meegerekend.

Opstopping 3: huisvesting door gemeenten

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt, kan deze als statushouder in aanmerking komen voor een huurwoning bij de gemeente. Maar de doorstroom van statushouders naar gemeenten verloopt moeizaam, waardoor nog 14 duizend statushouders wachten op een geschikte woning en daarmee een plek in de opvangcentra bezet houden.

Iedere gemeente krijgt halfjaarlijks opdracht tot huisvesting van een aantal statushouders, dat wordt bepaald op basis van de grootte van de gemeente. Wanneer een statushouder wordt toegewezen aan een gemeente, moet deze binnen tien weken een woning krijgen.

Dat gebeurt vaak niet. Slechts 250 van de 352 gemeenten heeft afgelopen jaren de opgelegde doelen behaald. Bij elkaar hadden de gemeenten op 1 januari dit jaar een achterstand van 3.728 statushouders. Vooral grote gemeenten voldoen niet aan hun taak. Van de 31 gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners zijn er 5 zonder achterstand. Ook in noordoostelijke provincies wordt weinig onderdak geboden: in Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel liggen per provincie hooguit drie gemeenten op schema.