De Ankeveense Plassen zijn onweerstaanbaar, en dat is ook meteen het probleem

Dichtgevroren plassen worden overspoeld door schaatsfanaten. Een enkele burgemeester maakt zich zorgen. Heel populair zijn de Ankeveense Plassen, waar zaterdagochtend om 7 uur (bij - 9 graden) al kwartier werd gemaakt. ‘Dit is echt een cadeautje.’

Wie op zaterdagochtend vroeg de plukjes schaatsers tussen de rietkragen over het zwarte ijs ziet glijden, begrijpt het. Of het nou het bruggetje bij de Molen is, de grote weidse plassen waar je flink kunt zwieren, de kerktoren, de nauwe tussendoorslootjes met sneeuw op het ijs of een plots wegspringend hert in het bos: Ankeveen oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit.

Maar dat is ook meteen het probleem: grote groepen schaatsfanaten en een pandemie verhouden zich slecht tot elkaar. Burgemeesters, ijsclubs, gemeenten, veiligheidsregio’s en het kabinet worstelen met die combinatie. Nodig je schaatsliefhebbers uit of vraag je hen vriendelijk om vooral weg te blijven?

Stellen, plukjes vrienden, honden, eenlingen en duo’s: van alle kanten vinden ze de weg naar het natuurgebied. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Toertochten, blaasorkesten en kraampjes zijn er niet. Toch trekken schaatsers massaal de natuur in. Op verschillende plekken werden al de toegangswegen gesloten omdat de toestroom niet meer te stoppen was. In Leeuwarden, Hardenberg en Rotterdam gingen wegen op slot. In Valkenburg (gemeente Katwijk) werd een ijsbaan na overleg met de gemeente kapotgereden met een trekker toen schaatsers de afgesloten ijsbaan toch opgingen. In Dalen in zuidoost Drenthe zorgde een bestuursconflict over het wel of niet openen van de ijsbaan ook voor een kapotte baan: in de nacht trok een boze man uit Hollandscheveld met een trekker de ijsvloer open.

Eigen omgeving

Stichtse Vecht werd overspoeld. Op vrijdag besloot de gemeente Wijdemeren alle toegangswegen naar Kortenhoef, Loosdrecht en Ankeveen af te sluiten. Burgemeester Crys Larson zei toen: ‘We kunnen niet meer mensen toelaten dan verantwoord is, en de bereikbaarheid van de hulpdiensten moet gegarandeerd worden.’ Hij riep schaatsliefhebbers op om vooral niet meer te komen. ‘Voorkom teleurstelling en geniet zo veel mogelijk van de schaatspret op sloten en vijvers in uw eigen omgeving.’

Om zeven uur ’s ochtends bij min 9 graden stonden de eerste auto’s al bij de Molen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Dat weerhoudt duizenden er zaterdagochtend niet van alsnog naar Ankeveen te trekken. Om zeven uur ’s ochtends bij min 9 graden staan de eerste auto’s al bij de Molen. Verkeersleiders slaan in hun in handen om zich warm te houden. Om half acht gaat het dorp aan de andere kant op slot. Nog geen uur later, als de zon zwaar boven het ijs hangt, glijden honderden schaatsers over de plassen.

Onder hen Lilian van der Putten en Mike Staring uit Amersfoort. Ze waren om kwart over acht een van de laatsten die een parkeerplek bij de Molen wisten te bemachtigen. ‘Het was nog niet van schaatsen gekomen deze week’, zegt Van der Putten. ‘Heerlijk’ vindt ze het. ‘Dat je eindelijk iets anders kunt doen dan achter de computer zitten. Het is echt een cadeautje.’

Stellen, plukjes vrienden, honden, eenlingen en duo’s: van alle kanten vinden ze de weg naar dit magische natuurgebied. Drie mannen uit de buurt, één op klompen, lopen zo van de boerderij het ijs op. In spijkerbroek, zonder handschoenen. ‘Dit is mijn achtertuin’, lacht er eentje.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Zwanen liggen op de bermen en akkers, de schaatsers staan op hun water. Ze klunen over de bermen, zitten op krukjes in de zon of staan even stil en kijken op hun telefoon. ‘Het is echt heel mooi’, schreeuwt een vrouw in haar mobieltje. ‘Bij de Molen is nog plek. Echt waar!’, roept een ander. Enthousiaste kreten van groepjes schaatsers. ‘We gaan 100 kilometer doen.’ Jelmer Vosselman (47) die met zijn schoonvader gaat schaatsen: ‘Het is extra lekker nu met de lockdown.’ Niemand draagt een mondkapje.

Brutalen

Bij het parkeerveld opent de heer Van Schie (91) het toegangshek. Hij kan de ‘gekte’ wel begrijpen - vroeger was hij zelf een sportschaatser. ‘Ze willen allemaal schaatsen. Maar je hebt er ook brutalen tussen.’ Die parkeren hun auto bij de benzinepomp, stappen uit, lopen weg en blokkeren zo voor een paar uur de pomp. ‘En als je er wat van zegt, lachen ze je nog uit ook.’ De meesten hebben geduld, vragen vriendelijk de weg. Een paar ‘jongelui’ deden vandaag moeilijk, zegt Van Schie. ‘Ze moesten een stukkie omlopen. Jongens zijn gauw brutaal hé.’ Met een grijns: ‘Dat was ik vroeger misschien ook wel.’

Bij de Molen zijn enkele kraampjes open gegaan. Geen muziek, wel chocolademelk en snert. Een paar studenten staan in een groepje. ‘Laat de zon in mijn hart’, zingt er één. Om 9 uur waren de parkeerplekken vol, maar de eerste schaatsers gaan een half uur later alweer naar huis. De N-wegen hoeven nog niet dicht – de grote drukte blijft uit, hoewel de bermen inmiddels wel uitpuilen van de auto’s.

Diede (18) staat met zijn sneakers op het ijs. Hij heeft een uur met zijn ouders geschaatst en toen een chocomel gehaald. Dat ze er vroeg voor opstonden, vindt hij ‘prima.’ Wel kreeg hij koude wangen op het stuk met tegenwind. ‘Ik word hier vrolijk van’, zegt zijn vader Oeds (‘liever geen achternaam’). Hij had deze week zijn schaatsen laten slijpen in Bussum. ‘En toen ik binnenkwam, zei die man ook al: ‘Ik krijg allemaal vrolijke mensen hier’. Dat zegt wel iets. We zijn eindelijk even met iets anders bezig.’