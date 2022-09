De anatomie van een roddel: hoe Jaap van Dissel het slachtoffer werd van nepnieuws

Dinsdag 6 september: de podcast

‘Zeer explosief materiaal!’, staat vandaag in grote letters boven de podcast van ondernemers Yves Gijrath en Erik de Vlieger. De twee beginnen met een disclaimer: ‘Wij weten 99 procent zeker dat dit klopt. Echter, luisteraars, niet 100 procent. Daarom houden we toch een slag om de arm.’

Gijrath zegt te beschikken over ‘een bankafschrift waarin onomstotelijk blijkt dat er een betaling is gedaan aan Jaap van Dissel privé’. Vanaf een Belgische bankrekening zou de OMT-voorzitter 750 duizend euro hebben ontvangen. Van de Stichting Open Nederland, de stichting die tijdens corona ging over het ‘testen voor toegang’, een tak waarin honderden miljoenen omgingen. ‘Gekke shit Erik’, zegt Gijrath. ‘En dezelfde dag wordt er 400 duizend euro overgemaakt naar een rekening in Aruba, naar ene Alvarez Comenas.’

Nog eens 2.000 euro gaan naar een Roemeen. ‘Wij zien gewoon dat het een echt, authentiek afschrift is. Ik vind het zorgelijk’, zegt Gijrath. ‘We willen niet dat er overheidsmensen zijn, en dat is Van Dissel, die misschien een luikje hebben of een achterdeurtje.’

Testaanbieders verdienden immers veel aan de tests, nodig voor een geldige QR-code. De suggestie die van het verhaal uitgaat, is dat de Stichting Open Nederland het OMT zou hebben omgekocht om de maatschappij langer gesloten te houden, zodat men meer geld kon verdienen.

Alleen: logisch is het allemaal niet. Het OMT was juist altijd erg kritisch over het testen voor toegang, dat besmettingen niet genoeg zou tegenhouden. Ook gáát Van Dissel er helemaal niet over: de OMT’er die het contact met Open Nederland deed, was Andreas Voss. Los nog van het feit dat het OMT bestaat uit tientallen wetenschappers: niet een gezelschap dat zich snel laat piepelen of om de tuin laat leiden door de voorzitter.

De podcast laat dat echter onbenoemd. De Vlieger: ‘Lieve mensen van de media, dit is ons cadeau voor jullie om uit te zoeken.’ Op sociale media raadt hij zijn 41 duizend volgers aan: ‘Deel het en attendeer de media; het is jullie taak.’

Woensdag 7 september: het vuurtje laait op

Hier en daar stolt het verhaal van Gijrath en De Vlieger tot harde waarheid. ‘OMT-voorzitter Jaap van Dissel kreeg € 750.000 van Stichting Open Nederland tijdens coronatijd’, meldt weblog NieuwRechts. ‘Als onderstaande waar is, is Van Dissel niet zomaar corrupt, maar corrupt tot op het bot’, twittert Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie aan zijn 81 duizend volgers.

Eerder werd de parlementariër in de Kamer teruggefloten, toen hij Van Dissel ‘corrupt’ noemde; nu ziet hij zijn kans schoon om alsnog zijn gelijk te halen. ‘Journalisten, duik hier eens in’, brengt ook Thierry Baudet (275 duizend volgers) de podcast van Gijrath en De Vlieger onder de aandacht.

In een nieuwe aflevering van de podcast geeft Gijrath intussen meer details. De transacties zouden hebben plaatsgevonden in december 2021. Alvarez Comenas zou een advocatenkantoor zijn. En 51.750 euro zou terug naar België zijn overgemaakt, ‘naar een eigen rekening van Van Dissel’.

Hij nuanceert ook. ‘We gaan niet veroordelen. Ik zag Forum voor Democratie al roepen dat Van Dissel corrupt is: dat moet je niet doen. Je moet vragen: wat is er aan de hand?’

De Vlieger: ‘Als het níét waar is, hoeven we niet in het verdomhoekje, we hebben de slag om de arm gemaakt.’ Waarna hij opnieuw ‘de media en de politiek’ uitdaagt. ‘We hebben de belangrijkste feiten naar boven. Ik zou zeggen: gentlemen, place your bets.’

Tegengas komt ook. Hard tegen de geruchten in gaat onder meer Eric Smit, journalist en oprichter van Follow the Money. ‘Eerst schieten, dan vragen’, noemt hij de aanpak van Gijrath en De Vlieger op Twitter. En: ‘Wat een ranzig prutswerk. En dan vervolgens tegen een journalist roepen: doe je werk. Zo schaamteloos heb ik het zelden meegemaakt.’

Die avond legt de Volkskrant voor het eerst contact met Gijrath, het begin van een reeks gesprekken. Hoewel Gijrath zich open en behulpzaam opstelt, wil hij de bewijsstukken waarover hij zegt te beschikken niet vrijgeven, naar eigen zeggen om zijn bronnen te beschermen.

Donderdag 8 september: op publieke televisie

‘En verder: een heel grote zak centen voor Jaap van Dissel’, luidt de aankondiging bij Ongehoord Nieuws, het praatprogramma van Ongehoord Nederland, op NPO1. ‘Ontzettend schokkend, over geld dat Jaap van Dissel zou hebben ontvangen, en later zou hebben weggesluisd naar Aruba, ontzettend schokkend’, zegt presentator en opiniemaker Raisa Blommestijn. ‘Er is natuurlijk al eerder gesproken over bepaald gedrag van Jaap van Dissel dat zou kunnen wijzen op corruptie.’

De podcast van Gijrath en De Vlieger staat intussen op vijf in de hitlijst van best beluisterde podcasts. ‘Dat is toch wel grappig, ik kan niet anders zeggen’, zegt Gijrath. Kamervragen over de zaak zijn er intussen ook: parlementariër Wybren van Haga wil dat de minister opheldering geeft.

Maar intussen vertoont het verhaal zelf steeds meer barsten. Vertrouwde bronnen rondom Jaap van Dissel geven tegen de Volkskrant aan dat Van Dissel wel de laatste zou zijn om smeergeld aan te nemen, in de privésfeer maakt hij er zelfs spottende grapjes over. Op Aruba is geen Alvarez Comenas te vinden, ook niet in het advocatenregister. Onderzoek brengt geen Belgische rekeningen van de Stichting Open Nederland aan het licht. De stichting zelf wijst er intussen op dat alle betalingen worden gecontroleerd door het ministerie van VWS. ‘Over elke besteding is en kan verantwoording worden afgelegd’, aldus de stichting.

Waarom de stichting met die boodschap niet actief de media zoekt? ‘Aangezien de berichtgeving zo ver af staat van de feiten, willen wij hier zo min mogelijk verdere aandacht aan geven’, stelt de stichting desgevraagd.

Dinsdag 13 september: botsing

‘Dit zou betekenen dat de heer Van Dissel nog vele malen corrupter is dan we al durfden vermoeden. Daarom dus alle reden om hier zo snel mogelijk een plenair debat over te voeren, zodat de onderste steen boven komt.’

Aan het woord is Gideon van Meijeren, die in de Tweede Kamer een debat over de zaak wil aanvragen. Wil, want steun krijgt hij niet. ‘Als er sprake is van corruptie, moet je dat gewoon bij het Openbaar Ministerie melden’, verwoordt CDA’er Joba van den Berg. De video-opname van het voorval vindt flink aftrek op rechtse blogs en sociale media, als ‘bewijs van de hypocrisie van de kartelpartijen’, vindt Van Meijeren.

In gesprekken met de Volkskrant neemt Gijrath afstand van de uitspraken van Forum. Maar hoewel hij de krant behulpzaam te woord staat en gaandeweg wat details prijsgeeft, wil hij de bewijsstukken niet delen. Eerst wil hij de zaak zelf verder onderzoeken.

Woensdag 14 september: het bewijs

‘BREAKING’, verschijnt ’s avonds laat in een Telegram-groep van anti-regeringsdemonstranten. ‘Wij hebben het ondertussen beruchte transactieoverzicht van Jaap van Dissel onder ogen gezien [sic] en wat we zien is echt te schokkend voor woorden’, schrijft een anonieme afzender. Daarbij een overzicht van, inderdaad, de transacties die Gijrath heeft opgesomd.

Het bewuste, waarschijnlijk valse, overzicht.

Maar al snel wordt duidelijk dat aan het overzicht van alles mankeert. De ‘privérekening’ van Van Dissel blijkt niet op diens naam te staan – los nog dat van het feit dat de rekeninghouder ‘Prof. J.T. van Dissel’ zou heten, terwijl banken geen titelatuur gebruiken. Het Roemeense nummer klopt niet, het adres van Van Dissels vermeende bank is onjuist, en de bedragen op het overzicht tellen niet op tot het eindbedrag. De bon lijkt, kortom, een nogal knullige vervalsing.

Donderdag 15 september: schroom

In de dagelijkse podcast begint Gijrath met een opsomming van eerder in de podcast besproken geruchten waarin uiteindelijk wél een kern van waarheid bleek te zitten. Maar de beweringen over Van Dissel met zoveel woorden intrekken, doen de twee niet. ‘Je hebt keurig een disclaimer ingebouwd, van die 1 procent. Laten we Gijrath en de Vlieger er niet de schuld van geven als wij iets benoemen.’

Op internet steekt columnist en statistiekhoogleraar Casper Albers intussen de draak met het ‘bewijs’ tegen Van Dissel, met een handgeschreven briefje vol spelfouten: ‘Geachte profesor Van Dissel, u krijgt van mij tien miljoenen euro. Niet verder vertellen hoor! Groetjes van Bil Gates.’

Maandag 19 september: de ontknoping

NRC breekt de zaak ’s avonds verder open, met een opmerkelijke onthulling: de informatie waarover Gijrath en De Vlieger beschikken, ligt al sinds mei bij NRC. Daar liet men de zaak liggen, omdat de informatie na inspectie te twijfelachtig bleek.

De informatie was dan ook afkomstig van iemand die een appeltje had te schillen met het ministerie: Maarten Cuppen, ondernemer in teststraten, en destijds als eigenaar van U-Diagnostics BV een van de grote commerciële aanbieders van coronatests in het land. Toen het ministerie vervolgens echter niet met hem, maar met Open Nederland in zee ging voor het toegangstesten, werd hij woest. Cuppen spande een kort geding aan (dat hij verloor) en nam een detective in de arm, Dick Steffens, om de stichting door te lichten. Die leverde vervolgens de belastende stukken.

Ook platform Follow the Money blijkt de tips van Cuppen en Steffens al eerder te hebben onderzocht – en afgelegd, als onbewijsbare onzin. Dat was al ruim een jaar geleden, in augustus 2021, onthult FTM. Het Financieele Dagblad wijdde intussen al eens een uitgebreid artikel aan de zaak. Maar ook die krant vond van bewijs van omkoping of malversaties geen enkel spoor: ‘de weinige gegevens die wel verifieerbaar zijn, rammelen of worden bij navraag met kracht ontkend door betrokkenen’.

Dinsdag 20 september: einde?

Zo kwam, zag en overwon het gerucht over het smeergeld van Van Dissel de aandacht van miljoenen Nederlanders – waarna het geleidelijk verbrokkelde. In plaats van de zaak te negeren, zoals populistisch rechts de reguliere media verwijt, hadden twee kranten en een journalistiek platform haar allang onderzocht, en afgedaan als ongefundeerde onzin.

Had men de belastende papieren over Van Dissel ook ditmaal niet kritischer moeten wegen? Van die hete aardappel trekken alle betrokkenen vlug de handen af. Gijrath en De Vlieger hadden zich al verscholen achter de ‘1 procent twijfel’, Ongehoord Nederland bouwde de woorden ‘als het waar is’ in, detective Steffens zegt tegen NRC de informatie slechts te hebben ‘ontvangen en doorgestuurd’, Cuppen zegt dat hij ‘niet kan controleren of het waar is of niet’.

Zo beroept iedereen zich op het vertrouwde: niet onze informatie, wij geven het alleen maar door. Zonder dat iemand de verantwoordelijkheid neemt het doorgegeven paard eens wat beter in de bek te kijken.

Alleen voor Gijrath lijkt de zaak nog niet klaar. Hij zegt zijn informatie van een ander dan Steffens of Cuppen te hebben. ‘Daarom vind ik dit ook zo’n raar verhaal.’

Het RIVM heeft de buik er intussen van vol en wil dat de podcastmakers excuses maken. ‘We vinden het bijzonder kwalijk dat de makers van de podcast lasterlijke verzinsels hebben verspreid over Jaap van Dissel’, aldus het RIVM in een verklaring. ‘De heren hebben kennelijk niet de moeite genomen om ook maar het meest eenvoudige onderzoek uit te voeren of van tevoren hoor en wederhoor toe te passen. Zij hadden eenvoudig kunnen vaststellen dat hun beweringen nergens op gebaseerd zijn’, aldus het instituut.

Met medewerking van Erik Verwiel en Xander van Uffelen