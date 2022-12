De Amsterdamse Mercatorbuurt maakt zich op voor een verbroederende wedstrijd vanavond

Het Amsterdamse Mercatorplein na afloop van de WK-wedstrijd Marokko - Spanje op 6 december. Beeld Joris van Gennip

‘Kijk eens!’ Vol trots opent Raymond Benmbarek (76) de tas van patisserie Rijkhoff in Amsterdam-West. ‘Een taart met de Marokkaanse vlag erop, want we hebben nu al geschiedenis geschreven.’ Anderhalf uur heeft hij hiervoor woensdagmiddag in de rij gestaan. ‘Ik was eerder vandaag hier ook al, maar toen waren de taarten op. Nu is het dan toch gelukt.’

Hij is niet de enige die zijn zinnen heeft gezet op de feestelijk versierde taarten. Tientallen Marokkaanse Nederlanders vormen op de stoep een lange rij, in de hoop dat ze op tijd zijn om voor vanavond een taartje te bemachtigen. Voorbijgangers kijken verbaasd op. ‘Waarom staan jullie in de rij?’, vraagt een meisje verbaasd. ‘Is hier wat gratis?’ Nee, schudden de wachtenden lachend.

‘Ik heb er een goed gevoel over’, zegt Esma (34), die samen met haar buurvrouw even verderop staat. Ze staat al een half uur te wachten in de kou. Maar dat vindt ze geen probleem. Vanochtend heeft ze thuis de vlaggen al opgehangen, de t-shirts van het Marokkaanse elftal liggen al klaar en het eten is gemaakt. ‘Het wordt sowieso feest. En als we winnen, gaan we buiten toeteren.’

Mercatorplein

Een kilometer verderop, op het Mercatorplein, heeft Öyküm Koçak (28), manager van het Turkse eethuis Cigköftem er minder zin in. Afgelopen weken sloeg de feeststemming hier – na wedstrijden waarbij Marokko won – al snel om. Jongeren bekogelden de politie met stenen, er werd met zwaar vuurwerk gegooid en een deelauto en -scooter in de fik gestoken. De ME moest eraan te pas komen om het plein schoon te vegen.

Woensdagavond sluit Koçak het eethuis drie uur eerder dan normaal. Nadat Marokko eind november de eerste groepswedstrijd won, gooiden relschoppers haar winkelruit aan diggelen. ‘Ik hoop eigenlijk dat ze eruit vliegen vanavond,’ zegt ze, ‘Dan blijft het hier een beetje rustig.’

Ook in café Zurich, midden op het Mercatorplein, merkt de bediening de gevolgen van de ongeregeldheden. ‘Het is rustiger sinds burgemeester Halsema het plein tot veiligheidsrisicogebied bestempelde,’ zegt bedrijfsleider Felix (34), die om privacyredenen niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘Zonde, nu krijgt het Mercatorplein een stempel die het niet verdient. Het is een hartstikke gezellige buurt.’

Een gezellige buurt die in de loop der jaren steeds netter is geworden, zegt Jasmin Mugul (46), die het plein nu vijf jaar lang vanuit haar kapperszaak gadeslaat. ‘Er is minder criminaliteit en het portiek, voorheen vies en grijs, is sinds kort opnieuw geschilderd door de gemeente.’

Druk en gezellig

Even verderop, in café @020, schalt André Hazes uit de boxen. Al weken hangen hier, in deze buurtkroeg in de Vespuccistraat, de oranje en rood-groene vlaggetjes gebroederlijk naast elkaar. En ook de kerstballen zijn rood. ‘Dat is geen toeval’, verzekert barvrouw Cynthia. ‘Dat past bij de Marokkaanse vlag. En, tsja, ze passen ook nog eens bij Kerst. Dus die kunnen na zondag blijven hangen.’

Hoewel de wedstrijd nog niet begonnen is, is de spanning al voelbaar. Appie, vaste klant van deze buurtkroeg, rolt vast een jointje op het terras. ‘Ik heb speciaal vrij genomen vandaag’, zegt hij. ‘Heel veel mensen hebben dat gedaan.’ Voorgaande keren stond het café stampvol, en ook buiten keken mensen mee dankzij het tv-scherm dat ze in het raam hadden geplaatst, vertelt Appie. ‘Maar de buurtagent is langsgeweest. Dat scherm in het raam mag niet meer van de burgemeester, dus vanavond moet iedereen binnen kijken. En als het vol is, heb je pech.’

Opnieuw verwacht hij dat het druk wordt, én vooral gezellig. ‘Het is heel jammer dat een kleine groep zo’n feest eerder heeft verpest. De buurtvaders en de oudere broers hebben de jongeren erop aangesproken. Hopelijk blijft het vanavond rustig.’

‘Voetbal verbroedert’, zegt zijn buurtgenoot Kadir (45), die tegen een van de scooters voor zijn showroom aanleunt, pal naast café @020. ‘Er zijn genoeg Nederlanders die voor Marokko juichen nu Oranje eruit ligt. Hun kinderen kijken de wedstrijd vanavond samen met de onze.’