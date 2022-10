De ambities van Poetin stellen de Russische bevolking op de proef

Afscheid in Moskou van jonge Russische mannen die zijn opgeroepen om te gaan vechten in Oekraïne. Beeld Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Na de oorlogsmisdaden die Poetins troepen de afgelopen zeven maanden hebben begaan, de tienduizenden doden en de enorme verwoestingen is het ondenkbaar dat de Oekraïense president Zelensky ooit zal instemmen met het opgeven van de gebieden die Poetin vrijdag aan Rusland heeft toegevoegd. Dat zou niet alleen voor hem, maar ook voor iedere andere Oekraïense leider op politieke zelfmoord neerkomen.

Andersom is het ook uitgesloten dat Rusland de inlijving zal terugdraaien, zeker zolang deze president aan de macht is. De Russische grondwet verbiedt bovendien sinds kort iedere overdracht van Russisch grondgebied, ook al gaat het om geannexeerde gebieden.

Met de annexatie heeft Poetin kortom het zaad gezaaid voor een conflict zonder einde, en dat terwijl de oorlog tot nog toe voor Rusland veel moeizamer is verlopen dan het Kremlin had verwacht.

Ondanks alle fanfare rond de ‘terugkeer van de historisch Russische gronden’, zoals Poetin het noemt, lijkt de annexatie veel minder enthousiasme los te maken onder de Russische bevolking dan de inlijving van de Krim in 2014. Daarmee hebben de Russen een veel diepere emotionele band.

Wegkijken

Tot nog toe was de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne – het woord ‘oorlog’ is verboden – voor de meeste Russen iets dat zich buiten hun leven afspeelde. Wegkijken was makkelijker, en ook het zwaaien met het Russische oorlogsteken ‘Z’ kostte niets. De oorlog werd door beroepsmilitairen uitgevochten en sukkels die vrijwillig een contract met het leger hadden getekend. Maar nu president Poetin onder druk van recente successen van het Oekraïense leger een ‘gedeeltelijke’ mobilisatie heeft afgekondigd, iets dat hij maandenlang heeft geprobeerd te vermijden, verandert de stemming in het land.

Met het oproepen van 300 duizend (mogelijk zelfs een miljoen) reservisten pleegt Poetin inbreuk op het stilzwijgende ‘contract’ dat hij met de Russen heeft: jullie bemoeien je niet met de politiek, in ruil daarvoor zorg ik voor welvaart, stabiliteit en veiligheid. Na de woelige jaren onder president Jeltsin waren veel Russen graag bereid een deel van hun vrijheid op te offeren voor orde en welvaart, maar het is wat anders om je leven of je kinderen te offeren aan de ambities van een president om de geschiedenis in te gaan als een nieuwe tsaar Peter de Grote.

Hoe gering de bereidheid van de Russen is om in de praktijk bij te dragen aan de imperiale ambities van hun president, blijkt wel uit de uittocht die meteen op gang kwam nadat Poetin de mobilisatie vorige week afkondigde. Ruim een kwart miljoen Russen, vooral jonge, hoogopgeleide mannen, heeft de benen genomen naar het buitenland uit vrees dat ze naar het front worden gestuurd. De oorlog is een splijtzwam geworden tussen de Sovjetgeneratie en jonge Russen die geen toekomst meer zien in hun eigen land.

Zorgwekkend voor het Kremlin zijn ook de anti-Russische sentimenten die opleven in deelrepublieken als Dagestan, die al veel contractmilitairen hebben verloren in Oekraïne. Nu blijkt dat zij weer onevenredig veel reservisten moeten leveren onder de afgekondigde mobilisatie.

Het grootste risico voor Poetin is dat de eerste mobilisatiegolf op het slagveld weinig of niets oplevert. Gezien de gedemoraliseerde sfeer in het leger en het chaotische verloop van de mobilisatie is dat niet ondenkbaar. Nu al blijkt het leger over volstrekt onvoldoende voorraden te beschikken om de opgeroepen reservisten uit te rusten. Tenten, slaapzakken, warme kleding, medicijnen, soms zelfs wapens: daaraan moeten ze zelf maar zien te komen. Vanuit de frontlinie klagen soldaten ook dat zij zonder voedsel en munitie zitten, terwijl hun commandanten hem ‘gesmeerd zijn’.

Lijkzakken

Als de mobilisatie uitloopt op een nieuwe stroom lijkzakken uit Oekraïne – ‘lading 200’ luidt de verhullende Russische tem – zal dat ongetwijfeld nog veel meer gemor veroorzaken onder de bevolking. Om dat te voorkomen zinspeelt Poetin nu zelfs op de inzet van nucleaire wapens als Oekraïne de geannexeerde gebieden probeert te heroveren.

In hoeverre de wereld dat buitensporige dreigement serieus moet nemen is onduidelijk. Zelfs al blijft het bij woorden, het laat zien hoe ver Poetin durft te gaan om zijn politieke overleven te verzekeren. In eigen land heeft hij de repressie flink opgevoerd. Wie zich openlijk uitspreekt tegen de oorlog, wordt meteen gearresteerd. Deze week werd een jonge dichter na een manifestatie tegen de oorlog opgepakt en door de politie afgetuigd en verkracht met een staaf, terwijl zijn vriendin in de kamer ernaast werd mishandeld.

Dat de politie dergelijke wreedheden ongestraft kan bedrijven is een stille waarschuwing aan de Russen bij wie onderhuids nog steeds de herinnering leeft aan de terreur onder Sovjetdictator Stalin. Zover is het nog niet, maar om het deksel op de pruttelende pot met onvrede te houden lijkt Poetin wel bereid zijn land steeds verder terug te voeren op weg naar het duistere Sovjetverleden.