De alziende deurbel, meekleurende autolak en andere techtrends: de pareltjes op de CES-elektronicabeurs

Bezoekers van de CES-techbeurs in Las Vegas. Beeld EPA

Alziende deurbel

Nadat je telefoon eerst twee, toen drie, daarna vier of vijf camera’s heeft gekregen, is nu je deurbel aan de beurt. Eufy Security presenteerde deze week een deurbel met twee camera’s; een om het gezicht van de aanbeller te tonen, en een voor het pakketje dat voor de deur is achtergelaten. Zo wordt het dit jaar voor de Kerstman wel heel lastig om anoniem zijn pakjes te bezorgen. Vanaf komend voorjaar is de alziende deurbel beschikbaar.

Eufy security Beeld .

Zelfploegende tractor

De eerste zelfrijdende auto is niet van Tesla, Mercedes of BMW, maar van de tractor- en landbouwmachinefabrikant John Deere. Nou ja, het is geen echte auto, maar een zelfrijdende tractor. De 8R kan dankzij camera’s en nauwkeurige gps zelf zijn weg vinden op het land, en daar ploegen, zaaien en bemesten. Ook in het donker. 24 uur per dag. Eigenlijk is de autonome tractor een veel belangrijkere uitvinding dan de zelfrijdende auto (waarop nog altijd het wachten is). Zo houdt de boer wel heel veel tijd over. Moet hij naast een vrouw ook op zoek naar een hobby.

Niet iedereen is blij met deze ontwikkeling: Deere kwam eerder onder vuur te liggen omdat het software had geïnstalleerd die het eigenaren onmogelijk maakte zelf reparaties aan hun voertuigen uit te voeren. Het heeft het concern de bijnaam Facebook of Farming opgeleverd.

De zelfrijdende tractor van John Deere op de elektronicabeurs CES in Las Vegas. Beeld Patrick T. Fallon / AFP

Virtuele VR-bril

Helemaal zoals het een VR-bril betaamt, is dit product vooralsnog geheel virtueel: de nieuwe PlayStation VR2-headset van Sony. Beelden van het nieuwe apparaat zijn er nog niet, prijzen evenmin en het is de verwachting dat hij pas aan het eind van het jaar beschikbaar komt. Wel bekend: de bril heeft een scherper beeld dan de vorige versie, dankzij twee beeldschermpjes met een resolutie van 2000 pixels horizontaal en verticaal. Camera’s aan de binnenzijde volgen oogbewegingen, zodat de gamer het spel met zijn ogen kan besturen. De bril werkt in combinatie met het nieuwste model Playstation PS5. Naast deze bril heeft Sony ook een elektrische auto (met 40 camera’s, radars en ultrasoonsensoren) gebouwd. Daarvan is evenmin bekend of en wanneer hij op de weg verschijnt.

Jim Ryan van Sony Interactive Entertainment tijdens een persconferentie in aanloop naar CES. Beeld Patrick T. Fallon / AFP

Meekleurende autolak

BMW demonstreerde een versie van zijn volledig elektrische iX waarvan de lak bestaat uit elektronische inkt (bekend van e-boeken), die verschillende variaties wit en zwart kan aannemen. Kun je de buren laten denken dat je er twee hebt: een witte en een zwarte. BMW zegt met de lak energie te besparen: in de winter kleurt de auto zwart, waardoor er maximaal zonnewarmte wordt geabsorbeerd, zodat de energievretende verwarming minder hard aan hoeft. En in de zomer weerkaatst een witte auto juist zonlicht, zodat de airco een tandje lager kan. Kleur zit er nog even niet in. En deze BMW-kameleon zal voorlopig ook nog niet bij de dealer staan, aldus de fabrikant. Het is een studieobject.

De elektronische BMW iX M60 waarvan de lak bestaat uit elektronische inkt. Beeld Caroline Brehman / EPA

Laserscherp beeld

Best tof hoor, een 77 inch 4K oled-scherm in de woonkamer, maar echt fraai oogt het niet, zo’n zwart plakkaat aan je muur. Wie bioscoopformaat beeld wenst zonder de lelijkheid als er niet gekeken wordt, kan terecht bij zogenoemde short-throw projectors. Die kunnen op het kastje voor de muur worden geplaatst en projecteren dankzij een ingenieuze opstelling van spiegels en lenzen toch een reusachtig beeld. Wie ook overdag wil genieten van videografische shock and awe kan eigenlijk niet om laserbeamers heen, die meer licht produceren dan de meeste reguliere projectors. Van de laserversies verschijnen er meer en meer, zoals de PX1-PRO van het Chinese bedrijf Hisense. Met 4K-beedkwaliteit, drie lasers (een rode, groene en blauwe voor optimale kleurechtheid) en een maximale diagonaal van 120 inch (dik drie meter). Deze bijna-bioscoopervaring kost wel een centje: reken op minimaal 3000 euro voor een beetje knap exemplaar.