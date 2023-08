De altijd vriendelijke en knuffelige Bollo zorgt ervoor dat kinderen (én ouders) steeds terug willen naar Landal

Bollo de Beer is een hit bij de kinderen in Landal Park Hoog Vaals. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In de voormalige massagesalon van Landal Park Hoog Vaals, die vanwege gebrek aan klandizie is omgebouwd tot medewerkersruimte, hangt een beer aan de kapstok. De zwarte neus van zijn pluchen hoofd reikt richting het plafond. Daaronder hangt een wit hemd te drogen, en op de grond staan, ietwat plompverloren, twee enorme beige pantoffels.

‘Bollo heeft even pauze’, grapt Joey Kessels (36), de fun- en entertainmentmanager van het vakantiepark. De beer heeft die ochtend zijn laatste high five-momentje gehad met de kinderen die vandaag naar huis gaan. Om half 5 zal hij de nieuwe gasten verwelkomen met Bollo’s Berendans, de hit die zeker 1,6 miljoen keer is beluisterd op Spotify. ‘Draai rond, doe maar met me mee. Zwaai, zwaai, je handen alle twee.’

Bollo is al meer dan dertig jaar de mascotte van Landal Greenparks, net zoals Koos Konijn dat is voor Roompot en Orry voor Center Parcs. Het inzetten van mascottes is voor vakantie- en pretparken een beproefde methode om bezoekers aan zich te binden. De filosofie erachter: kinderen bouwen een band op met de mascotte en willen om die reden steeds terug naar het betreffende park. Ouders geven hier maar al te graag gehoor aan, want in de vakantieperiode geldt de gouden regel: kind blij, ouder blij.

Een mascotte leent zich bovendien uitstekend voor merchandising, want een kind dat tijdens zijn verblijf in een Landal Park Bollo-fan is geworden, neemt het liefst ook een Bollo-sleutelhanger, Bollo-tas en Bollo-mok mee naar huis – allemaal verkrijgbaar in het souvenirwinkeltje.

Beperkt zicht

Bollo is, kortom, het uithangbord van Landal Greenparks. Maar wie is Bollo? Of beter gezegd: wie kruipt er in het one-size-pak (gele jas met riem, groene boswachtersbroek en bijpassende hoed) om ook deze zomer weer tienduizenden gasten te verwelkomen? ‘Iedereen’, zegt Kessels. ‘Van de stagiairs tot de vakantiekrachten en vaste medewerkers. Als Bollo ergens naartoe moet voor een evenement, dan zit er zelfs weleens een parkmanager in het pak.’

Als fun- en entertainmentmanager bedenkt Kessels de activiteiten voor de kinderen die naar het Limburgse park afreizen. Of er nou geknutseld wordt of een speurtocht wordt uitgezet: Bollo speelt telkens de hoofdrol. ‘Ik heb een enorm hart voor Bollo’, zegt Kessels, die al vijftien jaar voor Landal op pad gaat met de beer. Zelf kruipt hij ook geregeld in het pak, ‘want als manager is het belangrijk om feeling te houden met de praktijk’.

Daarnaast neemt hij geregeld de rol op zich van de begeleider, die standaard aan Bollo’s zijde flaneert. Om twee redenen: Bollo kan niet praten (dat doet de begeleider dus namens hem) en de persoon in het pak kan door de beperkte opening nauwelijks iets zien. ‘En je wilt het natuurlijk niet op je geweten hebben dat Bollo plotseling valt’, aldus Kessels.

De begeleider ziet ook scherp toe op Bollo’s welzijn, bijvoorbeeld tijdens warme dagen. Het pak is voorzien van een propellertje in de hoed en koelpads, maar desondanks loopt de temperatuur in het pluche al snel op. ‘We zorgen ervoor dat Bollo voor zijn optredens eerst nog wat zoutigs eet en wat drinkt’, zegt Kessels. ‘En voor als het echt niet gaat, hebben we een speciaal teken afgesproken: Bollo tikt dan met zijn handen op zijn neus en dan gaat de begeleider snel naar achteren en zegt hij tegen de kinderen: Bollo gaat even naar het toilet!’

Herdershond

Op deze vrijdag heeft Dani van Dijk (20) de eer om de rol van Bollo te vertolken. De parkmedewerker, die onlangs zijn diploma leisure & hospitality behaalde, houdt zich strikt aan Bollo’s handboek, waarin alle richtlijnen staan waaraan de mascotte zich dient te houden. Zoals: bij het afscheid altijd zwaaien en handkusjes geven, totdat hij uit het zicht verdwijnt.

Van Dijk voegt hier graag wat eigen creativiteit aan toe, door de ‘knettergekke’ beer uit te hangen. ‘Ik til de kinderen op en loop dan zogenaamd weg.’ Volgens het handboek is Bollo een vriendelijke beer, die ‘dol is op knuffelen’, maar dit gaat niet altijd op voor zijn fans. Van Dijk: ‘Soms komt er een hele zwerm kinderen op je af, die je hard beginnen te slaan of aan je hoofd gaan trekken.’ Nee, zijn berenkop is hij nooit verloren. ‘Er zit klittenband aan de voor- en achterzijde.’

Het gekste wat hij ooit heeft meegemaakt in zijn rol als Bollo, vertelt Van Dijk desgevraagd, is die keer dat er een herdershond ‘vreugdevol’ tegen zijn pak op sprong. ‘Die had ik geaaid en toen kreeg ik even een goeie lebber.’ ’

De pakken van Bollo zijn onlangs vernieuwd. De opening zit nu niet meer bij de mond, maar bij de neus. In zijn oude uitdossing konden kinderen namelijk via de bek het pak in kijken, wat een confrontatie met de ware aard van de mascotte kan opleveren.

Ziekenbezoek

Dat overkwam ook de 8-jarige Lars, toen hij het park vorig jaar bezocht. ‘Er zit een mens in Bollo’, zegt hij op fluistertoon. Zijn zusje Sara (5) weet er ook van, ‘maar heeft beloofd het geheim te houden’. De ontdekking doet niets af aan hun adoratie voor de beer, blijkt al snel. Sara wil van Joey Kessels weten waar Bollo is. ‘Wandelen in het bos, denk ik!’, roept hij, terwijl hij theatraal zijn schouders optrekt.

Hun moeder hoort het glimlachend aan. ‘De kinderen beginnen vijf weken voordat we hier naartoe gaan al over Bollo. Ze noemen dit het Bollo-park’, zegt ze. ‘Om half 5 komt hij weer’, deelt Kessels mede. Lars kijkt verheugd op. ‘Mama, blijven we tot half 5?’ Het antwoord is onverbiddelijk: nee, ze moeten gaan. Volgend jaar weer. Gelukkig hebben ze de Bollo-mokken nog.