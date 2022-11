De ‘als’ wordt vaag gehouden, dus daar mag je je eigen angstvisioenen op loslaten

Volgens de overheid moet je een noodpakket in huis hebben, voor als. De ‘als’ wordt vaag gehouden (‘rampen, calamiteiten of noodsituaties’), dus daar mag je je eigen angstvisioenen op loslaten.

Bekentenis: toen corona net was uitgebroken had ik in een vlaag van paniek (of controledrang? Of is dat eigenlijk hetzelfde?) wat flessen Bar-le-duc aangeschaft. Die liggen nog altijd in de kelder. Ik vond mijzelf hiermee al best goed voorbereid op een ramp.

Toch keek ik op de overheidssite crisis.nl, waardoor ik nu weet dat ik lucifers in een druk-en-sluitzakje moet doen. Dat is denk ik voor het overstromingsscenario, al weet ik niet waar ik tijdens een overstroming vuur zou kunnen maken. En warmhouddekens moeten we hebben. Kunnen we daar ook gewoon ‘dekens’ voor gebruiken of moeten het van die foliedingen zijn? Het waarschuwingsfluitje ontbreekt sowieso nog. Misschien kan ik dat aan Sinterklaas vragen? En dan ook van die foliedekens! Maken we er een gezellige apocalyptische pakjesavond van.