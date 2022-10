De acht argumenten en smoezen in de asielopvangcrisis: ‘Er is altijd wel een reden voor een gemeente om te duiken’

Een bus met Afghaanse migranten arriveert bij het asielzoekerscentrum (azc) in 's-Gravendeel, december 2021. Beeld Arie Kievit

Er zijn overal bedden nodig. Bedden voor Oekraïners. Bedden voor de buitenslapers in Ter Apel. Bedden in nieuw te bouwen asielzoekerscentra. En die bedden blijken telkens moeilijk te vinden.

Natuurlijk, sommige gemeenten tonen een groot hart. Die stellen een oud casino ter beschikking, ze maken een kade leeg voor een cruiseschip of verbouwen razendsnel het gemeentehuis tot wooncomplex voor Oekraïners.

Maar er zijn ook gemeenten die weinig bijdragen aan een oplossing voor de asielopvangcrisis, tot grote frustratie van onder meer staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Deze gemeenten melden zich niet bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als er een (tijdelijke) noodopvanglocatie voor asielzoekers wordt gezocht, ze bouwen geen flexwoningen voor Oekraïners als de Veiligheidsregio daarom vraagt en vullen nooit een sporthal met veldbedden voor crisisnoodopvang.

Maar waarom eigenlijk niet? Welke argumenten gebruiken die gemeenten om niet te hoeven leveren? Zijn ze bang dat inwoners in opstand komen, zoals onlangs gebeurde in Bant (waar het COA een nieuw aanmeldcentrum wilde vestigen) en Albergen (waar tot 300 asielzoekers in een dorp van 3.500 inwoners zouden komen)? Of speelt er meer?

Om de antwoorden op die vragen te achterhalen, sprak de Volkskrant met zeven burgemeesters uit heel het land. Twee van hen zijn voorzitter van een van de 25 Nederlandse Veiligheidsregio’s. Vanwege de gevoeligheid van het dossier – en omdat de burgemeesters de relatie met andere bestuurders niet op het spel willen zetten – doen zij hun verhaal in dit uitzonderlijke geval anoniem.

Argument 1: ‘Wij hebben geen leegstaande kantoren, sloopwoningen of evenemententerreinen’

Ruimtegebrek? Niet elke geïnterviewde is van dit veelgebruikte argument onder de indruk, zeker waar het crisisnoodopvang voor asielzoekers betreft. Een burgemeester uit het oosten: ‘Hoezo heb je geen plek, denk ik dan. Je hebt toch een school, een sporthal en weilanden?’

Een burgemeester van een middelgrote stad: ‘En als je geen plek hebt voor mensen uit Syrië en Afghanistan, waarom dan wel voor Oekraïners? Die vraag leidde hier in de regio tot ongemak. Tja, dat ligt dan toch aan het draagvlak onder de inwoners.’

Een collega van een plattelandsgemeente herkent dit. ‘Burgemeesters verpakken politieke onwil soms als operationele bezwaren. Ze zeggen dat ze geen locatie of personeel hebben, maar zodra andere gemeenten gaan meedenken om die belemmeringen weg te nemen, blijkt er iets heel anders aan de hand: de gemeenteraad is huiverig.’

Toch is ruimtegebrek soms ook echt een probleem, zegt een voorzitter van een kleinere Veiligheidsregio. ‘Aan het begin van de Oekraïnecrisis moest elke regio tweeduizend plekken leveren. Dat lukte hier door laaghangend fruit te plukken. Maar vervolgens kwam in de zomer het verzoek nog duizend plekken te vinden. Toen werd het lastig, ook omdat de hotels vol zaten.’

Argument 2: ‘Het ontbreekt ons aan mankracht’

‘Veel gemeenten verschuilen zich achter een gebrek aan personeel’, zegt de burgemeester uit het oosten. ‘Dat is deels terecht. Maar we hebben het hier over een noodsituatie. Dan moet je creatief zijn. Wij laten de Oekraïners zelf helpen bij de opvanglocatie. Ze kunnen koken, schoonmaken of bij de receptie zitten.’

Andere burgemeesters zijn milder. ‘We zitten al ruim drie jaar in een permanente staat van crisis’, zegt een dorpsburgemeester. ‘Toen we corona onder de knie hadden, begon de oorlog in Oekraïne. En daarna de vraag voor crisisnoodopvang om Ter Apel te ontlasten. Het elastiekje staat op knappen.’

De plattelandsburgemeester: ‘Voor de Oekraïners en de crisisnoodopvang moeten gemeenten alles zelf regelen. Een sporthal inrichten, bedden in elkaar zetten, wandjes plaatsen, eten organiseren, enzovoorts. We hebben er vijf ambtenaren voor moeten vrijmaken. Personeel voor een paar maanden inhuren zit er niet in. Die mensen zijn er momenteel niet.’

‘Grote gemeenten schuiven makkelijker met personeel’, zegt een burgemeester van onder de rivieren. ‘Dan schroeven de mensen van de plantsoenendienst de bedden in elkaar. Voor kleine gemeenten is dat lastiger. Er zijn veel mensen nodig. Zo moeten in een gebouw met driehonderd mensen continu twee beveiligers zitten. En dan heb ik het nog niet eens over alles wat je er omheen moet organiseren. Huisartsen bijvoorbeeld. Hier verlenen gepensioneerde artsen zorg aan asielzoekers. Maar dat betekent ook dat ze de diensten op de huisartsenpost niet meer kunnen draaien. Die is dus vaker gesloten.’

Argument 3: ‘Waarom zouden wij het Rijk redden?’

‘Het is absurd dat wij als gemeenten nu de crisisnoodopvang moeten verzorgen’, zegt de plattelandsburgemeester. ‘Formeel is de opvang van asielzoekers namelijk een taak van het Rijk. Er zijn ook bestuurders die daarop hameren. Waarom zouden ze naar voren stappen om de falende Rijksoverheid te helpen? Dat levert politiek ook weinig op.’

‘Dat er nu te weinig azc’s zijn’, zegt de voorzitter van een kleinere Veiligheidsregio, ‘kan ook geen verrassing zijn. Dat had het Rijk moeten zien aankomen.’

‘Het kabinet lost al jaren problemen op door de verantwoordelijkheid door te schuiven naar gemeenten’, zegt de dorpsburgemeester. ‘Dat begint nu te wringen. Ik zie gemeenten die geen extra opvang leveren omdat ze de druk erop willen houden. Die burgemeesters zeggen: doordat wij de gaten opvullen, houden we het probleem in stand.’

Argument 4: ‘Kijk eens wat wij doen voor andere groepen!’

Om geen nieuwe noodopvang of crisisnoodopvang voor asielzoekers te hoeven organiseren wijzen gemeenten geregeld naar ander werk dat ze verrichten. Ze hebben al een azc. Of ze vangen veel Oekraïners op.

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam, nabij de Coentunnel, worden asielzoekers zeker zes maanden op een cruiseschip opgevangen. Beeld Joris van Gennip

Soms is dat een valide argument, soms ook niet. Dan benadrukken gemeenten bijvoorbeeld dat ze veel sociale huurwoningen hebben toegewezen aan statushouders. Maar dat is een taak die elke gemeente elk jaar krijgt, zegt de burgemeester uit het oosten. ‘Bovendien is het geen antwoord op de vraag wat we moeten doen met duizend man die op straat slapen in Ter Apel. Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. We moeten iets extra’s doen.’

Andere gemeenten beroepen zich op het feit dat ze al veel arbeidsmigranten huisvesten, zegt de burgemeester van een middelgrote stad. ‘En zo is er altijd wel een reden om te duiken.’

Argument 5: ‘Nu is de regio hiernaast aan de beurt’

‘Aan het begin van de Oekrainecrisis moest elke regio een aantal opvangplekken vinden’, zegt de dorpsburgemeester. ‘Daarna kwam de volgende vraag: hadden we er nog 150? Ondertussen leverden andere regio’s nog niet de helft van de plekken waarom gevraagd was. Uit onwil. Dat is frustrerend.’

‘Mijn regio doet veel meer dan de regio hiernaast’, zegt de plattelandsburgemeester. ‘Dus als de provincie vraagt of wij nog een plek voor een azc hebben, dan wijzen we naar de buren: waarom komen zijn niet over de brug? Door de vrijwilligheid in het systeem doen sommige gemeenten niets. Het moet dwingender.’

‘Wij hebben ons hier in de regio enige tijd wat afwachtend opgesteld’, zegt een burgemeester van een poldergemeente. ‘Omdat andere regio’s het lieten liggen. Maar ja, als het water vervolgens weer over de plinten klotst, dan kijken we toch weer wat we kunnen doen.’

Argument 6: ‘Niet wéér rennen voor het COA’

De asielopvangcrisis kent veel ‘oud zeer’, zoals een van de burgemeesters het noemt. Meerdere gemeenten voelen zich in het verleden onheus behandeld door het COA, waardoor ze nu minder geneigd zijn mee te werken.

‘Jaren geleden hadden we hier een discussie of er weer een azc moest komen’, zegt de plattelandsburgemeester. ‘Uiteindelijk was alles in kannen en kruiken. En toen hoorden we niets meer van het COA.’

‘Wij wilden in 2015 een kantoorpand ter beschikking stellen’, zegt de burgemeester van een middelgrote stad. ‘Er volgden onderhandelingen over de voorwaarden en inspraakavonden met omwonenden. Maar uiteindelijk vielen we toch af. En zo gaat het heel vaak bij het COA.’

In een reactie laat het COA weten dat er in 2015 en 2016 plots veel plekken nodig waren Syriërs. Na de Turkijedeal veranderde dat. Het COA, dat wordt gefinancierd per opgevangen asielzoeker, moest snel afschalen, aldus een woordvoerder. ‘Voor de gemeenten en het COA was dat een zeer onwenselijke situatie. Daarom pleiten wij ook voor stabiele opvang en een stabiele meerjarige financiering.’

Argument 7: ‘Wat het COA vraagt, kunnen wij niet leveren’

Dat de onderhandelingen tussen COA en gemeenten moeizaam verlopen, ligt ook aan de eisen van het COA. ‘Ze wilden 500 bedden, niet minder’, zegt de burgemeester van een middelgrote stad. ‘Want met een groot azc waren de beveiliging, de medische zorg en het onderwijs makkelijker te regelen.’ Hij noemt het ‘spreadsheetlogica’. ‘De bedrijfsvoering van het COA was lange tijd belangrijker dan het maatschappelijk laten landen van azc’s.’

De burgemeester van onder de rivieren herkent dit. In haar regio zocht het COA een een aantal jaar geleden een asielzoekerscentrum met vijfhonderd plekken voor vijf jaar. ‘Dat was voor ons te veel’, zegt ze. ‘Uiteindelijk kwamen er driehonderd plekken.’

Ook nu wil deze burgemeester graag zelf bepalen hoeveel vluchtelingen haar gemeente opneemt. Daarom creëert ze alleen ‘getrapt’ noodopvangplekken voor asielzoekers en Oekraïners. De opvanglocaties groeien organisch, zodat bewoners aan de plek en elkaar kunnen wennen en leren welke regels gelden. ‘Cijfermatig kun je zeggen: we moeten misschien meer doen. Maar ik wil graag de kwaliteit op orde houden.’

De dorpsburgemeester zegt dat gemeenten soms noodopvang voor dertig, veertig, vijftig mensen wil organiseren. ‘Maar het Rijk zoekt locaties voor 250 man. Dat is echt een dingetje. Zulke plekken heb ik hier gewoon niet. Ik heb alleen kleine sporthalletjes. Pas toen de druk te hoog werd, liet het COA de eis los. Toen hebben we hier paviljoens gebouwd. Het ligt dus allemaal echt genuanceerder dan het lijkt.’

Al ziet de plattelandsburgemeester dat gemeenten hier soms misbruik van maken. ‘Die doen expres zo’n klein aanbod dat ze zeker weten dat het niet geaccepteerd wordt. Dan zeggen ze dat ze voor twee weken lang voor dertig mensen crisisnoodopvang willen verzorgen. Terwijl er bij wijze van spreken gezocht wordt naar tweehonderd plekken voor een drie maanden.’

Het COA laat desgevraagd weten zowel kleine als grote locaties te kunnen gebruiken. ‘Wel is het zo dat voor het bieden van een goed basispakket aan opvangfaciliteiten en begeleiding enige schaalgrootte gewenst is.’ Dat het COA hoog inzet, ligt aan de hoge nood, aldus een woordvoerder.

Argument 8: ‘Wij komen binnenkort over de brug’

Sommige gemeenten dóén binnenskamers of ze welwillend zijn, zegt de burgemeester uit het oosten. Maar als puntje bij paaltje komt, dan leveren ze niet. ‘Het zijn smoesjes’, zegt hij. ‘Dan beweren bestuurders dat ze de mogelijkheden aan het onderzoeken zijn of dat ze misschien de langetermijnopvang voor hun rekening kunnen nemen. En ondertussen hopen ze dat andere gemeenten hun vinger opsteken voor de noodopvang. Daarmee redden ze de rest van de regio.’

De plattelandsburgemeester herkent dit. ‘Een jaar geleden zei een gemeente hier dat ze versneld flexwoningen voor statushouders wilden gaan bouwen. Maar een jaar later staan ze er nog steeds niet.’