De ‘aardige Trump’, broer van Donald Trump, is overleden

Robert (links) en Donald Trump in 1999. Beeld AP

De relatie met Donald was soms gespannen, maar Robert liet zijn broer nooit vallen. Tijdens de verkiezingscampagne in 2016 zei hij ‘voor duizend procent’ achter Trumps kandidatuur te staan. In juni spande hij nog een rechtszaak aan tegen zijn en Donalds nichtje Mary Trump vanwege de publicatie van haar boek Too Much and Never Enough, een rechtstreekse aanval op de president.

De 71-jarige Robert Trump werd vorige week opgenomen in een ziekenhuis in New York, nadat hij enkele kleine hersenbloedingen had gehad. Donald Trump zocht hem vrijdag op. Hij reageerde op zijn overlijden met een verklaring: ‘Met pijn in het hart deel ik mee dat mijn geweldige broer Robert vanavond vredig is overleden. Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Hij zal enorm worden gemist, maar we zullen elkaar weer ontmoeten. Zijn herinnering zal voor altijd in mijn hart voortleven. Robert, ik hou van je. Rust in vrede.’ Donalds dochter Ivanka schreef in een tweet: ‘Ome Robert, we houden van u. We zullen u in ons hart sluiten en herdenken in onze gebeden.’

De broers waren totaal verschillende persoonlijkheden. Robert miste de bravoure en het charisma van zijn oudere broer. Donald Trump omschreef de drie jaar jongere Robert zelf ooit als ‘veel stiller en relaxter dan ik’. ‘Hij is de enige man in de wereld die mij ooit honey noemde.’ Toen hij in de Trump-organisatie werkte, stond hij bekend als de aardige Trump’, vertelde Gwenda Blair, biograaf van de Trump-familie, aan het persbureau AP. ‘Robert was degene die zou proberen tussenbeide te komen als er een probleem was.’

De broers en zussen van Donald Trump en hijzelf. Van links: Robert, Elizabeth, Fred Jr., Donald en Maryanne. Beeld Via Donald Trump campaign

Pesten

Robert werd geboren in 1948 als jongste van de vijf kinderen van vastgoedontwikkelaar Fred Trump. De president erkende later dat hij zijn broertje in zijn jeugd vaak pestte. Zo pikte hij zijn schoolschriften en lijmde die aan elkaar. ‘Ik denk dat het moeilijk moet zijn om mij als broer te hebben, maar hij heeft er nooit iets over gezegd en hij is heel loyaal gebleven’, schreef Donald Trump in zijn bestseller uit 1987 The Art of the Deal. Hun oudste broer Fred jr. overleed in 1981 aan de gevolgen van alcoholisme. Daarnaast zijn er nog twee zusters, Elizabeth en Maryanne. die ouder zijn dan Donald.

Robert begon zijn carrière als effectenhandelaar op Wall Street. In de jaren tachtig schakelde Donald Trump hem in om toezicht te houden op het casinoproject Taj Mahal in Atlantic City. Trump noemde Robert toen de ‘perfecte kandidaat’ voor de baan.

Nadat was gebleken dat het nieuwe casino de andere casino’s zou kannibaliseren, vond Trump zijn broer juist ‘totaal ongeschikt’ voor zijn baan. Tot overmaat van ramp bleken bij de opening van het casino de fruitmachines niet te werken vanwege gebrekkige financiële controle. Dat kostte het bedrijf miljoenen dollars. Het leidde tot een enorme ruzie. Robert zou nooit meer voor zijn oudere broer werken.

Hij leidde later het vastgoedbedrijf van zijn vader Fred vlakbij New York. Ook zorgde hij voor zijn vader die leed aan alzheimer en in 1999 overleed. Hoewel Mary Trump in haar boek schreef dat de broers elkaar haatten, steunde Robert zijn broer tijdens zijn gooi naar het presidentschap. Maar hij zou nooit actief campagne voor hem voeren.

Tien jaar geleden scheidde Robert van zijn vrouw Blaine Trump, nadat hij een relatie was aangegaan met met een van de werknemers van de Trump-organisatie. De schandaalbladen smulden ervan. Daarna probeerde hij een zo laag mogelijk profiel te houden. In maart van dit jaar hertrouwde hij nog met zijn jeugdvriendin Ann Marie Pallan. Hij was de laatste jaren vooral actief in het liefdadigheidscircuit in Manhattan.