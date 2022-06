De aannemer versus de ex-guerrillero: Colombia kiest vandaag hoe dan ook voor verandering

Presidentskaniddaat Rodolfo Hernández na het uitbrengen van zijn stem in de eerste ronde van de Colombiaanse verkiezingen, eind mei. Beeld AP

Rodolfo Hernández is overal in Bucaramanga, de provinciehoofdstad in het bergrijke oosten van Colombia. Zijn gezicht lacht je toe vanaf de achterruiten van auto’s, vanaf petjes en T-shirts. Telkens diezelfde foto met de priemende vinger: ik wil jóúw stem. Het dunne grijzende haar strak achterover gekamd. Deze grofgebekte 77-jarige, een ondernemer met weinig politieke ervaring, kan zondag president van Colombia worden.

Tot het zover is, zit Andrés ‘El Rolo’ Olaya (43) achter het stuur van de Rodolfoneta, een oldtimer omgetoverd tot Rodolfo-bus, en rijdt rondjes in Bucaramanga. Aan de horizon plakken dikke wolken tegen groene bergen, de meest noordelijke toppen van de Andes. Tussen Olaya en Hernández gaapt een gat van zo’n 90 miljoen euro. De bouwmagnaat (hij noemt zichzelf ‘de ingenieur’) vergaarde een fortuin met de bouw van huizen en kantoren. Olaya woont aan de rand van de stad in een geïmproviseerd huis van golfplaat en hout. Toch is hij overtuigd Rodolfista.

Het Zuid-Amerikaanse Colombia stemt zondag voor een verandering waar miljoenen Colombianen al decennia naar snakken. Generatie na generatie groeide de afgelopen zestig jaar op met het gewapende conflict tussen linkse guerrilla’s, rechtse regeringen en extreemrechtse paramilitairen. Ruim een kwart miljoen mensen kwam om, miljoenen anderen sloegen (soms meermaals) op de vlucht. De burgeroorlog smoorde met geweld vrijwel elke ongewapende poging tot verandering.

In 2016 tekende de staat een vredesakkoord met de Farc. Colombia’s grootste guerrillabeweging legde de wapens neer. Dat akkoord, hoewel kwetsbaar en haperend in de uitvoering, opende ruimte voor nieuwe publieke debatten: over economie, ongelijkheid, onderwijs, pensioenen. Honderdduizenden mensen durfden vorig jaar de straat op te gaan om een ander Colombia te eisen, iets wat tijdens het conflict ondenkbaar was.

De tweestrijd

Die onvrede kwam eind mei ook tot uiting in de eerste verkiezingsronde. Voormalig guerrillero Gustavo Petro (62), ’s lands meest doorgewinterde linkse politicus, deed goede zaken. Maar plots was daar ook de excentrieke populist Hernández die de rechtse kandidaat van de gevestigde orde voorbijstreefde. De vraag is nu welke verandering zondag wint. Petro’s socialere Colombia, met zwaardere lasten voor de rijken, met vergaande klimaatplannen, met toegankelijker onderwijs. Of de ondernemersvisie van Hernández, die een land propageert waarin iedereen werkt en de overheid zo min mogelijk uitgeeft.

De linkse kandidaat en voormalig guerrillero Gustavo Petro. Beeld AFP

Een week voor de beslissende stembusgang vertrekt de Rodolfo-bus vanaf het hoofdkwartier van de Hernández-campagne. De kandidaat doopte het koloniale gebouw alvast Casa Nariño, naar het presidentieel paleis in Bogotá. In de tuin vindt een bijeenkomst plaats van ‘vrouwen voor Rodolfo’. De donkere Monica Chiquillo (34, roze Rodolfo-pet, grote lach, vlechten tot aan haar heupen) stemt als ondernemer voor de ingenieur. Ze straalt een en al warmte uit, maar heeft een ijskoud oordeel over Petro. Hij staat voor ‘haat, rancune, verdeeldheid’, zegt ze.

Voor de miljoen inwoners van Bucaramanga, hoofdstad van de provincie Santander, was het geen verrassing dat Hernández het schopte tot de tweede ronde. Zij kennen ‘de ouwe’ al sinds hij in 2016 burgemeester werd en precies dat deed wat hij nu op landelijk niveau belooft: afrekenen met de oude garde. Vandaar dat er volop wordt getoeterd en duimpjes de lucht ingaan wanneer Olaya de langgerekte geel-rood-blauwe Ford uit 1949 behendig door drukke straten stuurt.

De maagd Maria

Buiten Santander krabden veel Colombianen zich de afgelopen weken nog achter de oren. Was Hernández daadwerkelijk het gedroomde alternatief op rechts, de ondernemer die Colombia op de rit kan krijgen? Of is hij toch te ongemanierd, te xenofoob, te seksistisch? Ze zagen de beelden van hoe hij als burgemeester een raadslid een klap in het gezicht gaf (‘Hoerenjong!’). En hoorden op oude audiofragmenten hoe hij Adolf Hitler een groot denker noemde. Hij had Albert Einstein bedoeld, corrigeerde hij later.

Maar de uitspraak die hem deze dagen het meest wordt kwalijk genomen: ‘Ik verwelkom de (heilige, red.) maagd en alle prostituees die in haar buurt wonen.’ Hij kan met iedereen samenwerken, wilde hij zeggen. Maar de ogenschijnlijke vergelijking tussen Maria en prostituees leidde tot onmiddellijke ophef. Daags later bood hij zeldzame excuses aan. Al kwamen die mogelijk te laat, terwijl hij in veel peilingen een kleine voorsprong op Petro had, leverde hij in een laatste opinieonderzoek plots meerdere procentpunten in.

En dan is er nog die corruptiezaak waarin de rechter nog uitspraak moet doen. Hernández zou als burgemeester een contract hebben toegekend aan een aannemer die een lucratieve commissie had beloofd aan zijn zoon. De kandidaat doet er op dit punt het zwijgen toe. Hij begeeft zich sowieso amper buiten de poorten van zijn boerderij en voert zijn campagne grotendeels online. In de laatste week annuleerde hij alle publieke evenementen, hij werd bedreigd, stelde hij.

Opmerkelijk progressief

In de Rodolfoneta worden al zijn misstappen hem vergeven. Naast chauffeur Olaya zitten zijn vrouw Laura (28) en dochter Karol Lussiana (6). Op de bankjes achter hen blazen tien Rodolfistas om het hardst op hun oorverdovende toeters. Die deal met die aannemer was een valstrik van zijn tegenstanders, zegt passagier Francisco Plata (60), die als advocaat voor de burgemeester werkte. En dat raadslid had om de klap gevraagd. ‘Hij werd uitgelokt.’ Zijn botte uitspraken? ‘Typisch Santanderiaans’, zegt Angélica Amado (36), handelaar in pyjama’s. ‘Zo praten wij hier.’

Amado en Plata sommen de palmares op van de voormalig burgemeester. ‘503 publieke projecten’, zegt zij. Hernández investeerde in parken, theaters en wegen, ook in de armere wijken. ‘Toen hij begon had de stad een schuld van 300 miljard pesos (72 miljoen euro, red.)’, zegt hij. ‘Toen hij vertrok liet hij een kas met 100 miljard pesos (24 miljoen euro) achter.’ Politicoloog Andres Sampayo, verbonden aan de Rosario-universiteit in Bogotá, bevestigt telefonisch die lezing. ‘Hij brak met een lange geschiedenis van corrupte gemeentebestuurders en liet zien dat het mogelijk is om goed aan te besteden en effectief te investeren.’

Misschien het verrassendste resultaat van Hernández’ tijd in het stadhuis: hij bleek als burgemeester progressiever dan hoe hij deze maanden als ongemanierde presidentskandidaat overkomt. Sampayo: ‘In zijn kabinet zaten veel vrouwen. Onder zijn leiding vonden er in de stad voor het eerst milieuprotesten en lhbti-marsen plaats.’ Burgemeester Hernández verzette zich samen met de inwoners van zijn stad fel tegen bedrijvigheid in een nabijgelegen waterrijk natuurgebied.

De Rodolfo-bus rijdt vandaag naar de nabijgelegen gemeente Piedecuesta, waar Hernández in 1945 werd geboren en nog steeds woont, net als zijn 97 jaar oude moeder. Zij slaapt met een pistool achter het hoofdeinde van haar bed, zei ze in een interview. Uit krakerige speakers achterin de bus schallen Hernández-nummers. Het voertuig voegt zich bij een lange karavaan van auto’s en motoren, behangen en beplakt met Colombiaanse vlaggen en Rodolfo-stickers. Het gezelschap toetert extra hard wanneer in het verkeer een Petro-aanhanger wordt gespot.

Petro, beweren de Hernández-volgers, is een extreem-links gevaar, al liggen zijn guerrilla-jaren lang achter hem. Die angst voor links is diepgeworteld in Colombia, ook onder thuisblijvers die van beide kandidaten niets moeten weten. Ze zien hoe inmiddels twee miljoen Venezolanen de grens overstaken vanuit het hevig verarmde socialistische buurland en dichten Petro dezelfde ideeën toe als de repressieve Venezolaanse president Maduro. Hij zal de Colombiaanse economie de afgrond in koersen, menen ze, met zijn progressieve belastingen die ondernemers zullen wegjagen.

‘Niet stelen, niet liegen, niet bedriegen’

Petro was als twintiger lid van M-19, een guerrillabeweging die zich meer dan andere groepen op de steden richtte, maar hij bewandelde sinds 1990 een lang politiek pad als parlementariër en later burgemeester van de hoofdstad Bogotá. Hij doet inmiddels een derde poging om president te worden. Zijn sociale verhaal doet het goed onder de miljoenen kansarmen in een van Latijns-Amerika’s meest ongelijke economieën. Meer dan 60 procent van de bevolking werkt zwart. Sociaal beleid bereikt vooral de ‘niet-armen’, stelt rijkelandenclub Oeso. Het aantal armen is sinds de covidpandemie opgelopen naar 18,9 miljoen mensen, schrijft de Wereldbank.

Hernández voert een anti-campagne rond één speerpunt: de strijd tegen corruptie. Als er niet wordt gestolen, is er genoeg voor iedereen, bezweert de zakenman. De landelijk controleur van publieke uitgaven stelde vorig jaar dat jaarlijks 50 miljard pesos, zo’n 12 miljoen euro, in verkeerde zakken verdwijnen. Het is waarschijnlijk de top van de ijsberg. Colombianen zien in elk geval corruptie overal, vier op de vijf beschouwt het als Colombia’s grootste probleem, zo peilde een onderzoeksbureau onlangs. Daarna volgden thema’s als armoede, werkloosheid en drugshandel.

In Hernández’ simpele discours is corruptie het kwaad waarachter alle andere kwaden schuilgaan. Pak de corrupte politicus aan en de drugsbaas staat buitenspel. Bescherm publiek geld tegen criminele handen en het kan worden geïnvesteerd in de samenleving. Zijn ideeën blinken uit in eenvoud – dat maakt ze zo sterk, beweert hij zelf. Zijn slogan: ‘Niet stelen, niet liegen, niet bedriegen.’ De boodschap die hij in duizend varianten herhaalt: we gaan de boeven eruit gooien.

De geest van Uribe

De bus passeert een grillrestaurant, de constante benzinewalm vermengt zich met de geur van sudderend vlees. Een verkoper achter een etenskraam steekt zijn middelvinger op en gromt: ‘Rodolfo is een uribista’, een verwijzing naar de rechtse oud-president Alvaro Uribe (2002-2010), Colombia’s machtigste politicus in de afgelopen twintig jaar. Uribes opvolgers, presidenten Juan Manuel Santos en Ívan Duque, kwamen uit zijn stal. Met Hernández zet het tijdperk-Uribe zich alsnog voort, bedoelt de maaltijdverkoper met zijn grom. Want al beweert Hernández volledig onafhankelijk te zijn, de nieuwkomer kan Petro niet verslaan zonder de conservatieve stemmen van de oude garde die hij zegt te bestrijden.

Tegen het avonduur keert de Rodolfoneta terug naar het campagnehuis en vertrekken Olaya, zijn vrouw Laura en hun dochter naar huis, naar de sloppenwijk waar ze ooit hopen te vertrekken. Toen Karol Lussiana werd geboren zat hij in de gevangenis, vertelt Olaya thuis op een bank bedekt met een synthetische deken. Hij had zich onbewust voor een crimineel karretje laten spannen, stelt hij. Kleurige doeken scheiden de woonkamer van de slaapkamers.

Schoonmoeder Maria Eugenia, Laura en Andrés. Beeld Joost de Vries

‘Rodolfo wil dat gevangenen gaan werken. Alleen al daarom stem ik op hem’, zegt hij. Nog een voorstel van de ingenieur dat hij volledig steunt: ‘Hij wil drugs gratis weggeven aan verslaafden. Dan blijft er voor de handelaren geen markt over.’ Zijn schoonmoeder María Eugenia (54) valt hem bij. ‘De jeugd heeft geen kansen meer’, zegt ze. ‘Al kom je uit de universiteit, zonder jaren ervaring vind je geen baan.’

Een Petro-aanhanger had het haar kunnen nazeggen, toch zal de linkse politicus nooit haar stem krijgen. In 2005 vluchtte ze met haar twee dochters voor het geweld van de Farc. Het gezin vond een heenkomen in deze sloppenwijk in Bucaramanga. ‘We zijn ontheemd door de guerrilla. Waarom zou ik op een guerrillero stemmen?’