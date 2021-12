De aankoop van De Vaandeldrager is een onbegrijpelijke beslissing

Koning Willem-Alexander en koning Felipe VI bij De vaandeldrager van Rembrandt toen het werk in 2019 in het Rijksmuseum te zien was bij de tentoonstelling Rembrandt-Velazquez. Beeld ANP

Op het eerste gezicht is de aankoop van De vaandeldrager van Rembrandt reden tot vreugde. Is het niet prachtig dat een werk van onze grootste meester terugkeert naar de plek waar het is gemaakt? Bovendien: hoe meer Rembrandts in de eregalerij van het Rijksmuseum hangen, hoe beter.

Op het tweede gezicht is het een onbegrijpelijke beslissing.

Een museum is vrij om de aankopen te doen die het nodig acht. Als het zelf onvoldoende middelen heeft, zijn er fondsen waarop het een beroep kan doen. Het Nationaal Aankoopfonds alleen al heeft jaarlijks 50 miljoen euro te besteden.

In dit geval was dat onvoldoende. De 175 miljoen euro die de steenrijke familie Rothschild voor het schilderij vraagt, is meer dan twee keer het bedrag dat het Rijksmuseum in 2016 voor de helft van het tweeluik Marten en Oopjen betaalde. En dus zocht Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, opnieuw steun bij het kabinet, dat zomaar 150 miljoen euro toezegde.

Zelfs voor Frankrijk - dat er meestal geen moeite mee heeft diep in de buidel te tasten om de nationale trots aan te wakkeren - was dit bedrag te hoog. De kunstmarkt is, net als de aandelen- en huizenmarkt, ten prooi gevallen aan mega-inflatie. Een overheid die spaarzaam omgaat met het geld van haar burgers, heeft hier niets te zoeken.

Door het coronavirus lijkt het Nederlandse kabinet bevangen door spendeerdrift. Als je net 80 miljard hebt uitgegeven aan de bestrijding van het virus en het overeind houden van de economie, is 150 miljoen euro een fooi. Dibbits’ verzoek was dus meesterlijk getimed.

Maar het is ook een belediging voor zijn collega's uit de museumwereld, die het door corona erg zwaar hebben. Zelfstandigen in de culturele sector hebben net te horen gekregen dat ze niet meer hoeven te rekenen op steun van het kabinet. Hoe pijnlijk is het dan als het kabinet voor één schilderij eenvijfde van het jaarlijkse kunstbudget betaalt?

In de aankoop komen de liefde voor kunst van D66 en de liefde voor de nationale geschiedenis van het CDA en de VVD samen, waardoor het kritisch vermogen lijkt te zijn verblind. Sybrand van Haersma Buma (CDA) adviseerde begin dit jaar al om het budget van het Nationaal Aankoopfonds te verdubbelen om werken van Rembrandt en belangrijke VOC-stukken te kunnen blijven kopen. ‘Erfgoed is ontzettend belangrijk’, zei hij bij die gelegenheid, ‘Daarmee laat je zien wie we waren en wie we zijn.’

Er hangen in Nederland al 44 Rembrandts. Zou die 45ste veel duidelijker maken ‘wie wij zijn’? Worden voortaan alle Rembrandts die op de markt komen door Nederland gekocht? En wat te doen bij een Van Gogh, een Mondriaan of een Vermeer?

Het pijnlijke is dat er aan de aankoop geen enkel debat vooraf is gegaan. In een nette democratie, was eerst van tevoren besproken hoe de regering zou mogen reageren als een dergelijke ‘unieke kans’ (dixit Taco Dibbits) voorbijkomt. Het is te hopen dat de Tweede Kamer zich niet laat verblinden door de hebzucht die het kabinet lijkt te hebben gedreven, en niet akkoord gaat met de aankoop zolang een deugdelijke onderbouwing ontbreekt.