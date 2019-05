De aandacht der Britten gaat uit naar andere verkiezingen: die van Mays opvolger

Nigel Farage arriveert donderdag in Biggin Hill om zijn stem uit te brengen voor de Europese verkiezingen. Beeld EPA

Het helpt niet dat er een wettelijk bepaalde mediastilte is zolang kiezers in andere Europese landen nog stemmen, dit om beïnvloeding te voorkomen. Wel werd in de loop van zondag bekend dat de opkomst voor de Europese verkiezingen met een percentage van rond de 37 procent hoger was dan ooit te voren. Vooral in EU-gezinde districten wisten kiezers de weg naar de stembus te vinden.

Naar verwachting zullen de Liberaal-Democraten en de Greens het goed doen. Beide partijen zijn sterk voor lidmaatschap van de EU. Door alle interne onenigheden zal Change UK achterblijven. De grote winnaar zal evenwel Nigel Farages Brexit Party worden, die vrijwel zeker eenderde van alle stemmen verovert. Anders dan in Nederland zullen de grote middenpartijen – Labour en de Conservatieven – het slecht doen. De kans bestaat dat de bekende Conservatieve Europarlementariër Daniel Hannan Brussel moet verlaten.

Het Farage-effect

Nog voor het bekendmaken van de uitslag was het Farage-effect al zichtbaar, aangezien het Mays aftreden heeft bespoedigd. Vijf jaar geleden zorgde Farage ook al voor de beslissing van toenmalig premier David Cameron om een EU-referendum te houden. Wat de uitslag van de verkiezing voor het Europarlement in ieder geval zal aantonen, is dat het land nog net zo verdeeld is als drie jaar geleden. Saillant detail is dat in het kielzog van Farage een telg van de eurosceptische Rees-Mogg-clan naar Straatsburg gaat: Annunziata, de jongere zus van de bekende hogepriester van de euroscepsis, Jacob.

De Europese verkiezingen zullen een opmerkelijke nasleep krijgen: de belangengroepen The 3 million en British in Europe hebben aangekondigd de Britse staat voor de rechter te dagen omdat duizenden EU-burgers op het eiland en Britten op het vasteland door administratieve fouten niet in de gelegenheid zijn gesteld te stemmen.