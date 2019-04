De 500 boa’s in Amsterdam gaan voorlopig snorfietsverbod op fietspaden niet handhaven

Verkeersborden in Amsterdam informeren snorfietsers voor de naderende veranderingen op fietspaden. Beeld ANP

Het handhaven van de maatregel voor de snorfietsers is sinds kort aan het officiële takenpakket van de boa’s toegevoegd, maar die peinzen er niet over straks boetes (95 euro) uit te delen. De gemeente heeft al bepaald dat een maand lang alleen maar wordt gewaarschuwd, maar voor de periode daarna wordt vooral op de boa’s gerekend.

Die liggen al tijden overhoop met de politie over hun eigen veiligheid. Boa’s worden steeds vaker belast met het handhaven van de openbare orde, krijgen te maken met veel agressie en willen zichzelf beter kunnen verdedigen. Boa’s voeren de hele week actie, ze schrijven nergens een bon voor uit, en dreigen voor Koningsdag met een drie uur durende staking.

Overleg

Vandaag praten de vakbonden van de boa’s voor de zoveelste keer met de gemeente, de politie en justitie over een betere uitrusting. Er zit geen schot in dat overleg, zegt Richard Gerrits van vakbond BOA ACP.

‘De politie houdt vast aan het geweldsmonopolie’. Gerrits zegt dat boa’s vaak slachtoffer worden van agressie en voorziet dat ook de handhaving van snorfietsers tot bedreigende situaties gaat leiden. ‘Vorige week is weer een boa in het ziekenhuis beland’, grijpt hij terug op een geweldsincident bij uitgaansgelegenheid Escape.

De eis voor een betere uitrusting voor boa’s is een lastig dossier voor minister Ferdinand Grapperhaus (politie). De kwestie speelt al geruime tijd en wordt steeds klemmender. De politie zegt onderbemand te zijn, geen tijd te hebben voor veel zaken die met ‘overlast’ en verstoring van de openbare orde te maken hebben, waardoor veel taken als vanzelf naar boa’s worden toegeschoven.

Andere steden

Ook in andere steden zijn al acties gevoerd, dat de vakbonden deze maand voor Amsterdam hebben gekozen is geen toeval. Veel steden willen hetzelfde gaan doen wat sinds vandaag, na negen jaar voorbereiding, door Amsterdam wordt gedaan: binnen de ring worden snorfietsers van heel veel fietspaden geweerd en moeten ze, met helmplicht, zich tussen het autoverkeer gaan mengen.

Dat zal, zeker in de eerste tijd, tot veel gevaarlijke situaties en agressie leiden, voorzien veel verkeerskundigen. De ‘handhaving’ (aanwijzingen geven) rust de komende maand voornamelijk bij verkeersregelaars. Daarna moeten boa’s en de politie overtreders echt gaan beboeten.

‘Er wordt wel eens geopperd dat er een speciaal team gaat komen van mensen die tegen snorfietsers gaan optreden, maar dat acht ik onwaarschijnlijk’, zegt Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. Het beboeten van overtreders is hoe dan ook aan de zogeheten ‘feitcodes’ van boa’s toegevoegd. Die codes geven aan bij welke overtredingen de buitengewone opsporingsambtenaren boetes mogen uitdelen. Zoals bij parkeerovertredingen of het fout aanbieden van huisvuil.

Gerrits: ‘Iedereen weet dat je niet moet onderschatten hoeveel agressie het verkeer oproept. Nu hebben we het alleen nog maar over Amsterdam en die snorfietsers, straks gaan andere steden het ook doen. Per 1 juli krijgen we er weer een landelijke taak bij waarbij je rekening moet houden met agressie tegen boa’s.’ Hij doelt op het verbod om te bellen of te appen op de fiets.