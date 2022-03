De 109-jarige Dagny Carlsson werd de oudste blogger ter wereld genoemd

De Zweedse Dagny Carlsson deed op haar 99ste mee aan een computercursus, waarna ze een blog begon, getiteld ‘Blog met mij’. Ze schreef over alles wat haar bezighield, zoals wandelen in Stockholm, de zonnebloemen die prachtig waren opgekomen of over hoe Pasen in haar jeugd werd gevierd. Korte stukjes met af en toe een fijne doses zelfspot of een levensles. ‘Ze zeggen dat ik gevoel voor humor heb. Humor kan betekenen dat dingen niet al te serieus hoeven te worden genomen en dit kan soms handig zijn als de dingen ingewikkeld worden.’

Vrijdag werd bekend dat ze is overleden, op 109-jarige leeftijd, de oudste blogger ter wereld werd ze wel genoemd. Met haar stukjes bereikte ze de afgelopen jaren een miljoenenpubliek. Maandag stond de bezoekersteller op haar blog op ruim 5,5 miljoen. Het maakte haar een graag geziene gast in Zweden, maar ook daarbuiten.

Haar computer

Carlsson werd geboren in 1912. Na slechts acht schooljaren moest ze aan de slag bij een kledingfabriek, waar ze twintig jaar zou werken. Ze kende een ongelukkig eerste huwelijk, dat eindigde in een scheiding. Op haar 39ste ontmoette ze haar tweede man, ‘die kon dansen als een god’.

De laatste vijftien jaar tot haar pensioen werkte ze bij de Zweedse sociale verzekeringsdienst. Haar man stierf in de jaren tachtig aan darmkanker. Sindsdien zette Carlsson zich in voor kankeronderzoek. Toen ze vorig jaar – op haar 108ste – naar een verzorgingstehuis verhuisde, schonk ze haar bezittingen, waaronder een groot aantal schilderijen, aan een stichting voor kankeronderzoek.

In 1999 kreeg ze van familieleden een computer. Ze ging op cursus en kreeg er plezier in om het apparaat te gebruiken. ‘Ik kan in contact blijven met mijn vrienden zonder dat ik hoef te betalen voor een postzegel. Ik kan het nieuws volgen. Het is geweldig’, zei ze in 2018 tegen Deutsche Welle.

Bij het blog werd ze geholpen door de vrouw die de computercursus had gegeven. Elena Ström zou al die tijd bij het blog betrokken blijven, bijvoorbeeld door de foto’s bij de berichten te plaatsen. De teksten schreef Carlsson zelf. Ze had altijd schrijver wilde worden, maar het was er nooit van gekomen. ‘Er waren zo veel goede boeken dat het geen zin had een slechte te produceren’, zei ze daarover – met haar kenmerkende zelfspot.

Voor het bloggen lag de lat minder hoog. ‘Als ik blog hoef ik me niet druk te maken over het onderwerp, ik schrijf gewoon wat ik wil.’ Tegen de zender Al Jazeerah, die in 2018 op bezoek kwam in haar kleine appartement in Stockholm, zei ze: ‘Ik zag het als een tweede kans. Ik wilde iets anders zijn dan ik was geworden.’ Het blog, dat ze ‘mijn enige kind’ noemde, werd voor haar het bewijs dat je nooit te oud bent om iets nieuws te beginnen.

Stoere tante

Carlsson, die weleens op de foto ging met een zonnebril die popster George Michael niet had misstaan, omschreef zichzelf als ‘een stoere tante’ die van veel verschillende dingen hield, van opera tot een goed gesprek. ‘Maar van lachen houd ik het meest.’

In haar stukjes verpakte ze graag wijsheden die ze tijdens haar leven had opgedaan. Ze noemde dat ‘van bovenaf een beetje dichtbij kijken’. Bijvoorbeeld: ‘Bedenk hoeveel plezier je kunt hebben als je kunt lachen om je zwakheden. Het hoeft geen drama te zijn als je melk over je kleren morst. Het ziet er grappig uit en je kunt gewoon een nieuw pak kopen.’

Ze had een prettig en aanstekelijk optimisme. ‘Niets was vroeger beter’, schreef ze vaak. ‘Vroeger was er zo’n verschil tussen mensen, vooral vrouwen hadden een achtergestelde positie. Zovelen hadden het ellendig, nu is er veel meer hulp als je het nodig hebt.’

Dat betekende niet dat ze geen kritiek had. Ze vond dat de maatschappij meer rekening moest houden met ouderen. Het online kopen van een treinkaartje bijvoorbeeld, dat viel nog niet mee. Ook had ze kritiek op supermarkten die alleen maar gezinsmaaltijden verkochten. Ze moesten rekening houden met ‘singles, zoals alleenstaanden tegenwoordig genoemd worden’. Ze kreeg in Zweden een prijs omdat ze een rolmodel was geworden voor ouderen. Zelf keek ze liever omlaag. ‘Leeftijdgenoten zijn meestal niet zo leuk meer’, zei ze.

Corona-saaiheid

Corona was een zware tijd voor Carlsson, die hield van bezoek en levendigheid maar daar in het verzorgingstehuis weinig van merkte. ‘Eenzaamheid is verschrikkelijk saai, ik heb liever een beetje plezier zolang ik leef’, schreef ze. ‘Nu het coronavirus wat gekalmeerd is, hoop ik dat mijn vrienden weer op bezoek komen. Het is heel triest om alleen maar te liggen en naar het plafond te kijken.’

Haar laatste blog dateerde van 28 januari, waar ze verslag deed van een ziekenhuisbezoek. ‘Mijn vriendin Ingela zegt dat ik minstens negen levens heb, net als de kat, maar ik weet zelf niet precies waar ik die voor nodig heb.’

Ze keek ernaar uit om in mei haar 110de verjaardag te vieren, mits sprake kon zijn van ‘een klein feestje’. Zover kwam het niet. Vriendin en bloghulp Elena maakte het overlijden op het blog bekend. ‘Het woord ‘dood’ stond niet in uw vocabulaire. U eiste leven!’, schreef ze. Daaronder stroomden de reacties binnen. Een ervan luidt: ‘Bedankt voor alles! Ik hoop dat ik dezelfde levenslust en humor heb als ik zelf 100 jaar ben.’