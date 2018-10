David tegen Goliath in rechtszaak met gebruik van de Stint als inzet

De Stint Beeld ANP

Het heeft wat weg van David tegen Goliath, in de Utrechtse rechtbank. Links zit Michelle van Zundert, eigenaresse van kinderopvang Het Kinderstraatje uit Almere, samen met haar jurist Werner van Bentem. Ze heeft één doel: haar Stint moet de weg weer op, zodat ze de kinderen weer naar school kan brengen.

Rechts zitten twee advocaten van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), ondersteund door een tiental ambtenaren van het ministerie op de eerste rij, die te pas en te onpas post-its naar voren brengen. Ze moeten de schorsing van de Stint rechtvaardigen. En dat is geen eenvoudige klus, zo blijkt.

De landsadvocaten schetsen de gevaren die naar voren zijn gekomen uit het ‘verkennende onderzoek’ door de politie, het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een storing in het stroompad zou kunnen leiden tot het versnellen van de Stint, waardoor de bestuurder geen mogelijkheid heeft de snelheid met de gashendel te matigen. Ook de gasveer zou voor problemen kunnen zorgen.

Rechter: ‘Hoe groot is de kans dat zoiets zich voordoet?’

Landsadvocaat: ‘Dat is nog onderwerp van onderzoek. Maar dat het kán gebeuren is voor de minister genoeg reden voor een verbod.’

Advocaat Van Bentem van de kinderopvang: ‘Als een Mercedes-busje uit zichzelf in de brand vliegt en vijf kinderen komen met de schrik vrij, dan ga je toch ook niet direct alle Mercedes-busjes van die lichting verbieden?’

Meldingen

Aan het begin van het kort geding, donderdagmiddag in de Utrechtse rechtbank, verwijst de rechter kort naar de aanleiding van de Stint-schorsing. ‘Bij een ieder is bekend welk afschuwelijk ongeval is voorafgegaan aan het besluit.’ Ze doelt op het ongeluk in Oss op 20 september, toen een elektrische bolderkar van het merk Stint onder een trein kwam en vier kinderen overleden.

Wat de oorzaak is van dat ongeval, is nog onbekend. Maar naar aanleiding ervan onderzochten politie, NFI en ILT zes andere Stints om te kijken of het voertuig, dat sinds 2012 op de Nederlandse weg is toegelaten, eigenlijk wel veilig genoeg is.

Bij de inspectie zijn ook drie meldingen binnengekomen van bedrijven die de Stint gebruikten. Bij bouwbedrijf Strukton was onder meer de gashendel blijven hangen. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam waren twee Stints met rem- en stopproblemen. Ook een kinderdagverblijf in Delfzijl kreeg te maken met incidenten.

‘Te vergaande maatregel’

Op 1 oktober besloot minister Van Nieuwenhuizen de Stint voorlopig van de weg te halen. Een veel te vergaande maatregel, aldus advocaat Van Bentem. Het ‘verkennende onderzoek’ had geen deugdelijke opzet, meent hij. Bovendien is dus niet bekend hoe groot de kans is dat de potentiële gebreken van de Stint zich in de praktijk zullen manifesteren. Ook het belang van de gebruikers – voornamelijk kinderdagverblijven – zou onvoldoende zijn meegewogen.

Zijn cliënt is daarvan een goed voorbeeld. Michelle van Zundert past dagelijks op maximaal zes kinderen. Dat doet ze vanuit huis. Drie kinderen gaan naar school, dus die moet ze brengen. Dat deed ze sinds 2016 met haar Stint. Ruim 8.000 kilometer heeft ze er inmiddels mee gereden. Sinds het verbod heeft Van Zundert het moeilijk. Een taxi is te duur, een rijbewijs heeft ze niet. Laatst is ze met de kinderen naar school gelopen. Deed ze een uur over. Van Bentem: ‘Als dit langer duurt, kan ze niet meer aan haar verplichtingen aan ouders voldoen.’

Het zal de minister niet op andere gedachten brengen. Voordat de Stint eventueel weer wordt toegelaten, moet het onderzoek van onderzoeksinstituut TNO naar de technische aspecten zijn afgerond. Dat zal naar verwachting rond de jaarwisseling zijn.

Tot die tijd blijven de 3.500 Stints in Nederland in de garage. Tenzij de rechter op 1 november uitspraak doet ten faveure van Michelle van Zundert.