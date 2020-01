David Stern (1942-2020) maakte van het kwakkelende Amerikaanse profbasketbal een wereldwijd bekeken competitie

NBA-topman David Stern overhandigt sterspeler Michael Jordan van de Chicago Bulls de prijs voor meest waardevolle speler van het seizoen (1996). Beeld AFP

In die periode wist de gedreven New Yorkse jurist een kwakkelende nationale titelstrijd om te toveren in een bruisende, wereldwijd bekeken competitie die in aantrekkingskracht en culturele invloed alleen onderdoet voor voetbal.

Stern kreeg als zogeheten commissioner in 1984 de leiding over een sport die in diepe crisis verkeerde. Basketbal kon zich in populariteit niet meten met American football en honkbal. Van de 23 ploegen in de competitie leden er 16 verlies. Uit onderzoek bleek dat 40 tot 75 procent van de spelers cocaïne gebruikte. De finale van de competitie was soms niet eens rechtstreeks op televisie te zien.

Stern keerde de neerwaartse spiraal met drastische ingrepen, vooral ingegeven door inzichten uit de marketing. Zijn belangrijkste besluit was wellicht om de clubs niet langer centraal te stellen, maar de spelers. De grootste namen, was zijn overtuiging, genereerden de meeste aandacht. De rivaliteit tussen de toenmalige sterspelers als ‘Magic’ Johnson, Larry Bird, Charles Barkley en Michael Jordan werd onophoudelijke benadrukt.

Dat idee vormde de blauwdruk voor de NBA (en vele andere sportbonden): tegenwoordig zijn Lebron James en Stephen Curry de mondiale uithangborden. ‘We zijn een groot visionair verloren’, zei James woensdag over Stern die al vroeg de waarde van kabeltelevisie en internet herkende. ‘Hij en James Naismith zijn de twee belangrijkste mensen geweest voor het basketbal. Naismith omdat hij de sport heeft uitgevonden, David voor de visie waarmee hij er een mondiale sport van heeft gemaakt.’

Onder Stern groeide de NBA van 23 tot 30 teams. De waarde van elke ploeg steeg volgens de New York Times van miljoenen tot miljarden, de spelerssalarissen van gemiddeld 250 duizend dollar tot 9 miljoen per jaar. De omzet van de competitie liep bij Sterns vertrek in 2014 tegen de 5 miljard dollar per jaar.

De competitie werd onder Sterns leiding internationaler. Niet alleen worden de wedstrijden in ruim 200 landen uitgezonden, de spelers komen uit alle windstreken. Van de circa 450 NBA-profs (15 per ploeg) komen er dit seizoen 108 van buiten Amerika. Er zijn 38 nationaliteiten actief. De meest waardevolle speler was afgelopen seizoen een Griek van Nigeriaanse afkomst: Giannis Antetokounmpo.

Stern was ook de drijvende kracht de WNBA, de profcompetitie voor vrouwen, en de totstandkoming van het Dream Team, de olympisch ploeg met Amerikaanse basketbalsterren die in 1992 furore maakte bij de Zomerspelen van Barcelona. Het was voor het eerst dat de Amerikaanse profs meededen. Sindsdien heeft de ploeg zes van de zeven gouden medailles veroverd.