David Pecker, van boekhouder voor lokale bouwbedrijven tot baas van roddelbladenimperium

David Pecker, baas van roddelbladenimperium American Media Inc., was heel duidelijk toen journalist Jeffrey Toobin van The New Yorker hem in 2017 vroeg hoe het zat met die voormalige Playmate die zei een affaire met Donald Trump te hebben gehad. Pecker had deze Karen McDougal 150 duizend dollar en een column gegeven – maar dan moest ze wel haar mond houden.

‘Ik wilde haar graag in een van mijn bladen’, zei Pecker. ‘Onder één voorwaarde: als ze eenmaal onderdeel was van het bedrijf, dan kon ze in de buitenwereld niet meer doorgaan met het bekritiseren van Trump en American Media.’

De president van de Verenigde Staten en Amerika’s machtigste roddelimperium, in één adem genoemd. Toobin wees hem er verbaasd op dat het bekritiseren van president Trump niet hetzelfde was als het bekritiseren van American Media.

‘Voor mij wel’, zei Pecker. ‘Die man is een persoonlijke vriend van mij.’

Afpersing

Afgelopen week dook Pecker weer op in een affaire die aan Trump raakt. Jeff Bezos, de steenrijke oprichter van Amazon en eigenaar van The Washington Post, beschuldigde hem van afpersing. Bezos publiceerde de e-mails die hij van Peckers rechterhand Dylan Howard had gekregen, die daarin dreigde compromitterende foto’s van Bezos en zijn minnares vrij te geven – tenzij Bezos zou ophouden met zijn onderzoek naar American Media. Bezos had namelijk een privédetective ingeschakeld om uit te zoeken hoe de National Enquirer, Peckers vlaggenschip, eerder aan sms’jes tussen hem en zijn minnares was gekomen.

Het voorstel van Pecker: Bezos moest openlijk verklaren dat de National Enquirer geen politieke motieven had voor de publicatie van de verhalen over Bezos.

Waarmee Pecker dus suggereerde dat hij wel degelijk politieke motieven had gehad.

Twee handen op één buik

Wat kunnen die zijn geweest? Pecker en Trump zijn twee handen op één buik – en daar is de afgelopen jaren een derde hand bijgekomen, namelijk die van kroonprins Mohammed bin Salman, de facto de leider van Saoedi-Arabië, met wie zowel Pecker als Trump graag zaken doet. Ook Bin Salman heeft het aan de stok met Bezos’ The Washington Post, sinds de Saoedi’s hun columnist Jamal Khashoggi uit de weg ruimden.

Het openbaar ministerie in New York onderzoekt Bezos’ aantijgingen, aldus verschillende media dit weekend. Het is mogelijk dat Pecker, die in december beloofde met justitie te gaan samenwerken in de affaire-McDougal, de voorwaarden van die afspraak heeft geschonden. Hij moest zich namelijk drie jaar onthouden van illegale activiteiten, en afpersing (als het afpersing is) zou daar zeker onder vallen.

Ronan Farrow, de journalist die de seksuele misdragingen van filmproducent Harvey Weinstein onthulde, zei vrijdag dat Pecker eerder geprobeerd heeft ook hem af te persen. Pecker en Weinstein zijn goed bevriend, en Pecker heeft Weinstein altijd geholpen beschuldigingen uit de media te houden (het zogeheten catch and kill, wat ook met het verhaal van McDougal gebeurde).

Pecker, met zijn snor die ergens tussen Magnum en een pornoster in zit, is een Amerikaan uit andere tijden – toen de Amerikaanse droom nog bereikbaar was voor jongens van eenvoudige afkomst, zeker als je hard wilde werken en niet al te veel scrupules had. In 1951 geboren in The Bronx, als zoon van een metselaar en een huisvrouw in zo’n typische Italiaans-Joodse buurt in naoorlogs New York (hij is Joods, maar spreekt nog altijd Italiaans), ging hij, na de dood van zijn vader op zijn zestiende, als scholier de boekhouding doen voor lokale bouwbedrijven. Hij ging studeren en werd accountant voor tv-zender CBS, dat in de jaren zeventig ook tijdschriften uitgaf, waarvan Pecker eind jaren tachtig via een buy-out eigenaar werd.

Mislukt leven

Vandaar groeide hij door. Eind jaren negentig kocht hij American Media, met als hoofdprijs de National Enquirer, het belangrijkste roddelblad van het land, dat Amerikanen bij de kassa’s van grote supermarkten al decennia vette verhalen toeschreeuwt. Pecker kent zijn lezerspubliek, zei hij tegen The New Yorker twee jaar geleden: ‘Dit zijn mensen die een mislukt leven leiden, en die dus negatieve dingen willen lezen over mensen die hoog geklommen zijn en dan vallen.’

Maar Trump, die jarenlang een doelwit was geweest van de Enquirer, kreeg na Peckers overname ineens een beschermde status. Pecker zag in Trump een zielsverwant – een mede-New Yorker met een harde volkse stijl – die bovendien een goede bron bleek voor roddels uit het sterrencircuit. Pecker vloog geregeld met Trump naar Florida, was op de bruiloft van Trump en Melania en maakte voor hem een speciale glossy, Trump Style, waarin de vergulde projecten van de vastgoedmagnaat werden bewierookt.

Zo’n blad maakte Pecker vorig jaar ook voor de Saoedische kroonprins Bin Salman, voorafgaand aan zijn bezoek aan de Verenigde Staten. Bin Salman was volgens een kop op de cover een man die de ‘Levens Van Zijn Onderdanen Verbetert en Hun Hoop Op Vrede’. Pecker bracht een Franse kennis met belangrijke Saoedische connecties naar het Witte Huis, wat kennelijk indruk maakte, want twee maanden later mocht hij in Saoedi-Arabië komen om te praten over mogelijke gezamenlijke projecten: Pecker was op zoek naar financiers voor een mogelijke overname van Time.

Gerucht

Nu gaat het gerucht dat het mogelijk Saoedi-Arabië was dat (met hulp van het Israëlische spionageprogramma Pegasus) de sms’jes van Bezos heeft onderschept. Maar het kan ook ene Michael Sánchez zijn geweest, een Trump-fan die op sociale media Bezos de afgelopen dagen beschuldigde van hypocrisie en samenzweringstheorieën.

Wie is dat nou weer? O, dat is de broer van Lauren Sánchez, Bezos’ minnares. Misschien is het wel zó makkelijk. Gewoon een vuige roddel.