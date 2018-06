Datalek bij Ticketmaster: telefoonnummers, wachtwoorden en betaalgegevens gestolen

Bij verkoopwebsite Ticketmaster is afgelopen weekend een datalek gevonden, waardoor persoonlijke gegevens van klanten zijn gestolen. Het lijkt met name klanten in Groot-Brittannië te raken, maar het bedrijf sluit niet uit dat ook data van Nederlandse concertliefhebbers zijn gestolen.

Donderdagochtend stuurde de Nederlandse afdeling van het Amerikaanse bedrijf in een e-mail een waarschuwing aan Nederlanders die tussen september 2017 en 23 juni 2018 kaartjes hebben gekocht via de website. Het gaat om klantgegevens als mailadres, telefoonnummer en wachtwoord, maar ook betaalgegevens.

Ticketmaster meldt dat het 23 juni kwaadaardige software vond in een klantenserviceprogramma, dat in beheer was van de externe dienstverlener Inbenta Technologies. Het programma was bezig gegevens van Britse klanten te exporteren. De Inbenta software is toen uitgeschakeld om verdere lekken te voorkomen.

Het bedrijf zegt geen aanwijzingen te hebben dat de gegevens van Nederlandse klanten gestolen zijn, en dat ze hen ‘uit voorzorg’ op de hoogte brengen. Volgens een Britse woordvoerder van Ticketmaster werd het Inbentaprogramma wel gebruikt bij Nederlandse klanten. Ticketmaster Nederland wil niets kwijt over het incident of over hoeveel Nederlanders de mail hebben ontvangen.

De ontdekking van de kwaadaardige software bij Ticketmaster UK zaterdag volgde na een bericht van zijn bank over 'ongewone activiteit' op hun rekening. Forensische teams en beveiligingsexperts onderzoeken momenteel hoe deze breuk in de beveiliging tot stand is gekomen. De Britse woordvoerder van Ticketmaster kon niet zeggen wanneer zij verwachten meer duidelijkheid te hebben over hoeveel gegevens er zijn gestolen, of wie er achter de diefstal zit.

De Britse digitale bank Monzo zegt via Twitter dat zij Ticketmaster al in april hadden gewaarschuwd voor een mogelijk datalek. Rond die tijd signaleerden zij frauduleuze transacties bij verschillende klanten die kaarten hadden gekocht bij Ticketmaster.

Ticketmaster raadt klanten aan om hun rekeningafschriften in de gaten te houden en bij verdachte activiteiten contact op te nemen met hun bank.