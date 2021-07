Datalek bij testbedrijf maakte valse testuitslagen mogelijk, gegevens van duizenden mensen op straat

Het ministerie van Volksgezondheid wees in juni bedrijven aan voor gratis vakantietesten, waaronder Testcoronanu. Beeld ANP

Als gevolg van het datalek was het voor iedereen mogelijk toegang te krijgen tot de database van het bedrijf en met het invoeren van de juiste codes een negatieve testresultaat in de CoronaCheck-app te krijgen, zo schrijft RTL Nieuws. Dit zonder daadwerkelijk een test gedaan te hebben.

Het betreft het bedrijf Testcoronanu, dat PCR-swabtesten of antigeentesten afnam die bedoeld waren voor vakanties. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het bedrijf gesommeerd te stoppen met zijn werkzaamheden, bevestigt de Autoriteit aan de Volkskrant.

Testcoronanu was zondag nog niet bereikbaar voor commentaar, maar laat op de website weten per direct alle tien de testlocaties in Nederland en drie in België ‘Vanwege onvoorziene omstandigheden’ gesloten te hebben.

Het datalek maakte niet alleen gesjoemel met testbewijzen voor reizen mogelijk, ook kwamen de privégegevens van dik 60 duizend gebruikers van het bedrijf op straat te liggen. Het gaat om volledige namen, woonadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, burgerservicenummers en paspoortnummers. Voor cybercriminelen is dit zeer bruikbare informatie.

Instagram

Testcoronanu is in elk geval al sinds november actief in het aanbieden van testen voor vakanties en andere reizen. Op Instagram promoot het bedrijf zijn testen aan de hand van filmpjes van BN’ers zoals Najib Amhali, Défano Holwijn en Josylvio, bij wie de testen worden afgenomen.

Minister Hugo De Jonge besliste in juni na lang aarzelen dat het testen voor vakanties in juli en augustus gratis werd voor Nederlanders. Het ministerie van Volksgezondheid wees bedrijven aan voor deze gratis testen, waaronder Testcoronanu. Het bedrijf ontving zodoende belastinggeld om de gratis tests mogelijk te maken.

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt het datalek ‘heel ernstig’, laat een woordvoerder weten. Het is volgens de autoriteit belangrijk dat het ministerie van te voren controleert of een testaanbieder zijn zaken goed op orde heeft. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het ministerie van Volksgezondheid om opheldering gevraagd over de gang van zaken rondom het aanwijzen van de testaanbieders. Zover bekend zijn er bij andere testaanbieders geen vergelijkbare datalekken geconstateerd.

In een reactie aan RTL Nieuws laat het ministerie weten onderzoek te doen naar hoe Testcoronanu ondanks het gat in de database is aangewezen als partner. Er zijn volgens het ministerie geen aanwijzingen dat behalve de journalist van RTL Nieuws iemand toegang tot de database heeft gekregen.