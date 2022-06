‘Dat Spanje en Frankrijk praten over dé gasleiding is al heel wat, want die leek dood en begraven’

Gasinstallatie in de haven van Barcelona. Sinds de invasie van Oekraïne roept Spanje op tot de heropleving van het MidCat-gaspijpleidingproject. Beeld Josep Lago / AFP

Goedemiddag Dion, wat is die MidCat, en waarom is-ie zo belangrijk?

‘De MidCat is een gaspijpleiding tussen Spanje en Frankrijk, dwars door de Pyreneeën. Tenminste, dat was het plan. Spanje en Frankrijk hebben in 2007 afspraken gemaakt over de aanleg, die meer dan 400 miljoen euro zou kosten.

‘Spanje is een potentiële doorvoerhaven voor de rest van Europa. Algerijns gas komt in Spanje binnen via een pijpleiding in de Middellandse Zee. Ook heeft het land zeven terminals aan de kust, een derde van de EU-capaciteit, waar gas uit de Verenigde Staten en Qatar wordt geleverd.

‘De Spaanse gasinfrastructuur is solide, maar amper verbonden met de rest van Europa, omdat tussen Spanje en Frankrijk geen grote leiding ligt. Door de MidCat kan Spanje een grote Europese doorvoerhaven worden. Als dat lukt, worden we iets minder afhankelijk van Russisch gas.’

Waarom ligt de MidCat er dan nog niet?

‘Spanje heeft dwars door Catalonië een eerste deel gelegd in 2010, maar de Fransen hebben aan hun kant het tweede deel nooit aangelegd. De Fransen voorzien in de eigen energiebehoefte met onder meer kernenergie, en hebben weinig behoefte aan Spaans gas. Dus Frankrijk kapte het project af, en Brussel maakte er geen halszaak van.’

Wat vonden de Spanjaarden daarvan?

‘Het heeft in Catalonië tot veel woede geleid onder omwonenden. Er is voor niks een dertig meter brede geul gegraven, dwars door privéterrein, bossen en rivieren.

‘De gang van zaken zegt iets over hoe Europese landen lange tijd vanuit zichzelf hebben geredeneerd, waarbij ze weinig rekening hielden met de buren en de situatie in de rest van Europa.’

En komt de MidCat er nu wel?

‘Het Spaanse parlement heeft begin mei een motie aangenomen om de gesprekken met Frankrijk over de MidCat te hervatten. Er is geen garantie dat de pijplijn wordt afgemaakt, maar er wordt over gesproken. Dat is heel wat, want de MidCat leek dood en begraven.

‘Aan de andere kant was er in 2014 ook interesse om de MidCat af te maken, toen onafhankelijkheid van Rusland bovenaan de agenda stond door de invasie van de Krim. Nu zitten we weer midden in een crisis, en is men zich bewust van ons gebrek aan autonomie. Of dat bewustzijn deze keer wel iets oplevert, moeten we nog zien.

‘Bovendien is de MidCat geen oplossing voor de Oekraïnecrisis, want het duurt twee tot drie jaar voor de pijplijn af kan zijn. In Spanje stuit het plan ook op kritiek vanuit de groene hoek. Gas wordt gezien als tussenoplossing om van kolen af te komen, geen eindstation. De overheid, de EU en de Spaanse gasbeheerder willen MidCat marketen als toekomstige pijpleiding voor groene waterstof. De pijplijn wordt eerst gebruikt voor aardgas, en zou later worden ingezet voor waterstof.

‘De gasbeheerder zegt dat de technologie er is om zo’n veelzijdige pijplijn te bouwen, maar er is voor zover ik weet op de wereld nog geen werkend voorbeeld. Tegenstanders zien het als een manier om de MidCat te kunnen verkopen, zodat de gasbeheerder aardgas kan blijven rondpompen.’

Een boel mitsen en maren, maar toch staat de MidCat weer op de kaart. Hoe komt dat?

‘Het besef is ingedaald dat, als Europa strategische autonomie voortvarend had nagestreefd, Rusland ons niet zo had kunnen chanteren met zijn gasexport. Nu betalen we de hoofdprijs.

‘Voor Frankrijk is het ook moeilijk nee zeggen, want strategische autonomie is het stokpaardje van president Macron. Maar het blijft een gevoelig onderwerp, want het Franse belang is niet zo groot. Ze zullen Europees geld moeten krijgen om hun kant van de leiding te leggen.

‘In Brussel is de politieke wil er ook. Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, kwam naar Spanje en bepleitte dat de banden tussen Frankrijk en Spanje worden aangetrokken. De goede verstaander weet dat ze het dan heeft over MidCat.’

Als de MidCat wordt gebouwd, heeft Europa dan direct toegang tot de Spaanse gasinfrastructuur?

‘Zeker niet. MidCat was onderdeel van een groter project, waarbij het leidingennetwerk in Frankrijk ook uitgebreid had zou worden. Het zuiden van dat land is slecht aangesloten op het noorden. Zo zijn er meer struikelblokken in Europa.

‘RepowerEU is aangekondigd, een snel opgezet plan om meer onderlinge verbindingen aan te leggen om de wendbaarheid van de Europese energietoevoer te vergroten. Bijvoorbeeld door, naast de MidCat, een zeebodemleiding tussen Spanje en Italië aan te leggen.’

Naast de geopolitiek zijn er natuurlijk ook mensen die wonen in het pad van de MidCat. Je bent afgereisd van je standplaats in Madrid naar Catalonië. Wat denken ze daar?

‘Ik was in Hostelric, een dorpje van vierduizend inwoners. Hostelric heeft een rijke strategische geschiedenis, met historische gevechten tussen Spanjaarden en Catalanen, maar ook tussen Frankrijk en Spanje. Daar in de buurt steekt het einde van de MidCat uit de grond. Je kan alleen bij de leiding komen via een afgelegen zandweggetje en er staat een groot hek omheen, dus het project ligt er nogal treurig bij.

‘Er wandelde een vrouw langs toen ik daar was. Ik vroeg wat ze vond van het plan om de aanleg te hervatten. Ze wees naar de zon en zei: ‘We hebben toch al energie?’. Mensen in het dorp zelf zien meer in duurzame energie. De wereld is in tien jaar veranderd. We denken niet zo makkelijk meer over fossiele brandstoffen, dus bij de aanleg zullen Spanje en Frankrijk zeker op weerstand van omwonenden stuiten.’