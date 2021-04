‘Dat San Marino met Spoetnik prikt, is voor Rusland een soort machtsvertoon’

San Marino mikt erop om al zijn 33.800 inwoners voor het einde van mei gevaccineerd te hebben. Beeld AP

Je bent poolshoogte gaan nemen in San Marino. Wat is het voor plek?

‘Ik ben er voor het eerst, maar het is een hele bijzondere plek. San Marino is met 33 duizend inwoners een van de kleinste landen ter wereld en ligt volledig omsloten door Italië. Het is eigenlijk gewoon een heuvel in Italië met een prachtig oud stadje erop.’

Waarom ben je naar dit ministaatje afgereisd?

‘Ik ben hier omdat ze de vaccinatiecampagne met het Russische Spoetnik-vaccin doen. Vanmorgen heb ik in het vaccinatiecentrum met een 18-jarige gesproken die net met Spoetnik was ingeënt. De hele bevolking mag zich al inschrijven voor een vaccinatie. San Marino is als een van de laatste Europese landen begonnen met vaccineren, maar is waarschijnlijk als eerste klaar.’

Zijn de mensen daar ook trots op?

‘Jazeker, vooral de regering is heel erg trots. Er is ook veel aandacht voor het land van Italiaanse en internationale media. San Marino is zelfs op het Russische journaal geweest, want Rusland vindt het natuurlijk ook fantastisch. Voor Rusland betekent het feit dat San Marino met Spoetnik prikt een soort machtsvertoon op Europees grondgebied.’

Heeft San Marino goede banden met Rusland?

‘San Marino heeft eigenlijk een goede band met iedereen. Daarmee bedoel ik dat ze een nogal praktisch ingestelde, of zelfs opportunistische, diplomatie bedrijven. San Marino is een van de weinige Europese landen die de Russische inval op de Krim niet veroordeelde, omdat het neutraal wil blijven. Dat doen ze niet alleen met Rusland. San Marino was ook een van de eerste landen die de Volksrepubliek China heeft erkend. Daarom mag je als je uit San Marino komt visumvrij reizen naar China.’

Ik had eigenlijk verwacht dat San Marino mee zou doen met de Italiaanse vaccinatiecampagne. Hoe zit dat?

‘Dat was oorspronkelijk het plan, maar San Marino en Italië kwamen er in de onderhandelingen niet uit. San Marino is geen onderdeel van de Europese Unie en dreigde achter het net te vissen. Half februari was het land nog steeds niet begonnen met vaccineren. Ze krijgen nu wel een klein beetje van het Pfizer-vaccin van Italië, een paar duizend stuks. Dat wordt ingezet voor de groepen die niet met Spoetnik kunnen worden ingeënt, bijvoorbeeld kankerpatiënten en mensen boven de 85 jaar.’

Hebben de inwoners dan ook veel vertrouwen in het Spoetnik-vaccin?

‘De mensen die ik heb gesproken waren allemaal heel enthousiast. De opkomst is hoog, in de oudere leeftijdsgroepen is meer dan 80 procent komen opdagen. Sinds een week of twee is het aantal nieuwe besmettingen hier heel hard aan het dalen. San Marino was erg zwaar getroffen door het virus, zowel vorig jaar als deze winter zijn heel veel mensen ziek geworden en overleden. ’

Op 12 april begon San Marino stapsgewijs de coronamaatregelen te versoepelen. Waar heb jij van kunnen genieten?

‘Ik heb op het terras gezeten en binnen in een restaurant een pizza gegeten. Het was de eerste keer sinds ik in november ben begonnen als correspondent dat ik ‘s avonds in een restaurant heb kunnen eten, dat is toch een mijlpaal. Het is wel heel erg rustig hier in het oude centrum. Ik zat in mijn eentje op een groot terras met allemaal tafels. Dat was een beetje ongemakkelijk.’

Wat vreemd dat het zo rustig is. In Nederland kunnen we niet wachten om volgende week een terrasje te pakken.

‘San Marino moet het hebben van de toeristen, maar ik had ook wel wat meer mensen verwacht. Ik had vooral gedacht dat er meer Italianen zouden komen, omdat daar alles nog dicht is. De Italianen lijken zich heel braaf aan de reisrestricties te houden. Dat schijnt in het najaar en in de winter wel anders te zijn geweest.

‘Er zijn echt geen toeristen op het moment. Het centrum van San Marino is Unesco werelderfgoed, vol met prachtige middeleeuwse gebouwen. Onrespectvol gezegd is het bijna een soort Disneyland, maar dan volledig uitgestorven. Een groot deel van de mensen hier werkt in het toerisme, zij hebben het heel erg zwaar. Je moet ook niet vergeten hoe klein San Marino is. Het land heeft het economisch moeilijk en kan de bevolking nauwelijks steunpakketten bieden. Omdat ze geen lid van de Europese Unie zijn, kunnen ze ook geen aanspraak maken op het Europees herstelfonds.’

Is de sfeer daar nu wel een beetje positief?

‘Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant zijn mensen heel blij dat ze allemaal gevaccineerd worden en dat de besmettingen omlaag gaan. Aan de andere kant hebben ze heel veel zorgen. Zolang het toerisme niet terugkomt, schiet het allemaal nog niet op. Het land heeft geen eigen vliegveld, dus je moet via Italië reizen om er te komen. San Marino is wat dat betreft heel erg afhankelijk is van wat er in Italië en andere Europese landen gebeurt.’