‘Dat Poetin zo in zijn achterland wordt aangevallen, is een enorme tegenslag voor hem’

Een brandweerhelikopter giet water in de brand op een ingestort deel van de brug van de Straat van Kertsj op de Krim. Beeld ANP / EPA

Mart de Kruif, voormalig Nederlands commandant Landstrijdkrachten (2011-2016)

‘Dit heeft alle aanwijzingen van een speciale operatie, uitgevoerd zoals wij dat zouden doen met een kleine groep goed getrainde commando’s. Hoe precies, dat weten we niet. Maar je ziet het effect: een deel van de brug is ingestort, dit is geen kleine explosie geweest. Je moet dus om kunnen gaan met grote ladingen springstof. Dat alleen al wijst naar een commando-operatie. Zoiets uitvoeren terwijl de Russen weten dat de brug een mogelijk doelwit is, dat vergt vakmanschap.

‘Deze brug is een van de kritieke punten in de bevoorradingslijnen van Rusland naar de Krim en Cherson. Als je die kan blokkeren of beschadigen, heeft dat een groot effect. Welke gevolgen het heeft op het slagveld, weet ik niet. Rusland kan ook nog over land, via de Donbas. Cherson konden ze sowieso al moeilijk bereiken omdat ook daar bruggen kapot zijn geschoten.

‘Het maakt de Russen voor hun logistiek in ieder geval afhankelijk van andere routes, die door bezet gebied in het zuiden van Oekraïne lopen en dus ook kwetsbaar zijn. Dit is een bewuste Oekraïense campagne om aanvoerlijnen diep in Russisch gebied aan te vallen.

‘Dit is opnieuw een gezichtsverlies voor Poetin. Maar of dit tot verdere escalatie uit Rusland gaat leiden, weet ik niet. Vergis je niet: Rusland voert al maandenlang aanvallen uit diep in Oekraïne.’

Tom Middendorp, voormalig Nederlands Commandant der Strijdkrachten (2012-2017)

‘Dit is duidelijk een aanslag. Hij kan van verschillende kanten komen, het zou een opstandige beweging in Rusland kunnen zijn. Maar waarschijnlijker is dat de Oekraïners erachter zitten, die zijn al langer bewust bezig om Russische aanvoerlijnen af te snijden.

‘Waarschijnlijk was het inderdaad een vrachtwagen met springstof. Het moment van ontploffing, net als er een brandstoftrein langskomt, zal geen toeval zijn. In de voorbereiding heb je mensen nodig die verstand hebben van explosieven, maar iedereen kan die vrachtwagen besturen.

‘Rusland weet dat de brug kwetsbaar is, maar er gaan elke dag duizenden vrachtwagens overheen. Waterdicht krijg je het nooit. Dat Poetin ondanks alle beveiligingsmaatregelen zo in zijn achterland wordt aangevallen, is een enorme tegenslag voor hem.

‘De impact op de oorlog is enorm, mensen onderschatten het belang van logistiek. Logistiek is duur en kwetsbaar. De Russische troepenmacht in Oekraïne heeft veel nodig, alleen al honderdduizenden liters brandstof per dag. Daarnaast nog voedsel, voorraden en losse onderdelen. Rusland heeft meerdere routes om alles aan te voeren, maar dit is wel een belangrijke. Zo maakt Oekraïne de Russen vleuggellam.

‘Op de grond kan Rusland niet veel doen als tegenreactie. De eenheden die daar zitten zijn verzwakt, vermoeid, en niet gemotiveerd, en nu wordt ook hun bevoorrading lastiger. Wat Rusland nog wel kan doen is raketaanvallen uitvoeren op kritieke infrastructuur en proberen de Oekraïense maatschappij te ontwrichten.’

Peter Wijninga, defensiespecialist van het The Hague Center for Strategic Studies

‘Ik ben er nog niet uit wie de verantwoordelijke is. Het zou een Russische operatie onder valse vlag kunnen zijn, maar dan snijden ze wel heel diep in eigen vlees. Het zou ook een verzetsdaad kunnen zijn. Op de Krim wonen mensen die onder het Russische juk uit willen.

‘Toch is de kans dat de Oekraïners erachter zitten het grootst. Zij willen graag al hun grondgebied heroveren, dan heb je er baat bij als je dat schiereiland zo veel mogelijk kan isoleren. Het is dus een logische stap, maar hij komt wel vrij vroeg omdat ze nog niet zo dicht bij de Krim zijn. Het zou nog meer pijn doen, als de aanslag tegelijkertijd kwam met een offensief op de Krim. Nu krijgen de Russen de tijd om de brug te repareren.

‘Het psychologisch effect van dit soort klappen is enorm. Moreel telt in dit soort zaken altijd veel meer mee dan we denken. Ook in Rusland: door opeenvolgende nederlagen neemt de druk op Poetin om verder te escaleren toe.

‘Het Kremlin heeft weinig conventionele opties over om de strijd in hun voordeel te doen keren. 300 duizend onervaren reservisten gaan de Russische kansen niet verbeteren. Terugtrekken is geen optie. Mogelijk was het zelfs een operatie onder valse vlag om harder ingrijpen uit te lokken. De vraag is hoe lang Poetin die druk kan weerstaan.’

Dick Berlijn, voormalig Nederlands Commandant der Strijdkrachten (2005-2008)

‘Het zou me niks verbazen als dit een aanslag is, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk. Op foto’s en video’s zie je de gevolgen die je kan verwachten bij een aanslag. Het lijkt me dan evident dat Oekraïne erachter zit, dit is niet in het belang van Rusland.

‘Het meest waarschijnlijke scenario is niet een raket uit de lucht, maar een geheime operatie van commando’s of misschien partizanen. Het kan dat inderdaad een vrachtauto is ontploft, of mogelijk zijn er explosieven op de brug geplaatst. De brug wordt goed beveiligd, dus dat zal niet makkelijk zijn geweest.

‘De Russische logistiek liep sowieso al niet goed, en dat zal hierdoor niet beter gaan. Maar directe gevolgen op het slagveld heeft deze aanslag waarschijnlijk niet, het is vooral een enorme klap in het gezicht van Poetin. Die brug was zijn prestigeproject, dat die nu is aangevallen heeft vooral een symbolisch effect.

‘In Rusland is er steeds meer openlijke kritiek op de generale staf en het ministerie van Defensie. Ook nu pleiten bloggers en propagandisten op televisie alweer voor verdere escalatie van de strijd in Oekraïne, met zwaardere wapens. Zij gebruiken deze aanslag om hun punt te onderstrepen. Ik moet nog zien wat daarvan terechtkomt. Het zou kunnen dat de Russen doelen aan gaan vallen die voor de Oekraïners strategische of symbolische waarde hebben.’